夏のお弁当の傷み対策に！様々な形に合わせて巻けるフレキシブルな保冷剤と、テープなしで貼り付く保冷クロスがセットになった「WrapCool（ラップクール）」をLife on Productsより新発売

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ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2026年夏の新作「WrapCool」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。


様々な形に合わせて巻けるフレキシブルな保冷サポートアイテム




お弁当用クールファンと組み合わせれば夏のお弁当対策は効果アップ！


ファンで素早くお弁当の粗熱をとり、保冷剤と保冷クロスでお弁当箱を包めば、


外気温からの影響を防ぎ、食べる時間まで傷み防止対策ができます。


保冷剤はやわらかいジェル素材を採用し、どんな形状にも巻き付けられるフレキシブルな設計。


付属の保冷クロスは、テープなしで貼り付くため、折りたたんで保冷ポーチにしたり


冷えたワインなどの保冷にも便利。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「WrapCool」LCACL008
価格：1,760円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcacl008/




POINT1■折りたためるジェル保冷剤

保冷剤はジェル素材のためやわらかく、


折り曲げ自在。


様々なサイズに対応します。








POINT2■筒型も巻き付けて保冷

自由自在に折り曲げられる


フレキシブルな保冷剤のため、


一般的な保冷材では難しい筒型にも、


巻き付けて保冷できます。








POINT3■貼り付く保冷クロス付き

保冷剤の冷却効果をキープする


保冷クロスを付属。


保冷クロスは単体使用もでき、


食品や冷えたワインなどの携帯にも便利。


テープなしで貼り付くため、


ポーチや収納袋としての活用もできます。








POINT4■お弁当用クールファンと併用で便利

お弁当用クールファンで粗熱をとり、


ラップクールで保冷して持ち運ぶと


お弁当の傷み対策に！


お弁当を安心して持ち運ぶことができます。








POINT5■たたんでポーチや収納袋に

保冷クロスはテープなしで貼り付くため、


たたむだけで簡易ポーチに！


保冷剤を入れてチョコレートなど


溶けやすいお菓子を入れるのもおすすめです。







商品仕様



ペールブルー（PL）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/396_1_7f78aaafc7eac38a3008e889a4ff573a.jpg?v=202603230451 ]


販売情報


■2026年3月23日（月）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcacl008



■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。



会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供