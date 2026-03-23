夏のお弁当の傷み対策に！様々な形に合わせて巻けるフレキシブルな保冷剤と、テープなしで貼り付く保冷クロスがセットになった「WrapCool（ラップクール）」をLife on Productsより新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは2026年夏の新作「WrapCool」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。
様々な形に合わせて巻けるフレキシブルな保冷サポートアイテム
お弁当用クールファンと組み合わせれば夏のお弁当対策は効果アップ！
ファンで素早くお弁当の粗熱をとり、保冷剤と保冷クロスでお弁当箱を包めば、
外気温からの影響を防ぎ、食べる時間まで傷み防止対策ができます。
保冷剤はやわらかいジェル素材を採用し、どんな形状にも巻き付けられるフレキシブルな設計。
付属の保冷クロスは、テープなしで貼り付くため、折りたたんで保冷ポーチにしたり
冷えたワインなどの保冷にも便利。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「WrapCool」LCACL008
価格：1,760円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcacl008/
POINT1■折りたためるジェル保冷剤
保冷剤はジェル素材のためやわらかく、
折り曲げ自在。
様々なサイズに対応します。
POINT2■筒型も巻き付けて保冷
自由自在に折り曲げられる
フレキシブルな保冷剤のため、
一般的な保冷材では難しい筒型にも、
巻き付けて保冷できます。
POINT3■貼り付く保冷クロス付き
保冷剤の冷却効果をキープする
保冷クロスを付属。
保冷クロスは単体使用もでき、
食品や冷えたワインなどの携帯にも便利。
テープなしで貼り付くため、
ポーチや収納袋としての活用もできます。
POINT4■お弁当用クールファンと併用で便利
お弁当用クールファンで粗熱をとり、
ラップクールで保冷して持ち運ぶと
お弁当の傷み対策に！
お弁当を安心して持ち運ぶことができます。
POINT5■たたんでポーチや収納袋に
保冷クロスはテープなしで貼り付くため、
たたむだけで簡易ポーチに！
保冷剤を入れてチョコレートなど
溶けやすいお菓子を入れるのもおすすめです。
商品仕様
ペールブルー（PL）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/396_1_7f78aaafc7eac38a3008e889a4ff573a.jpg?v=202603230451 ]
販売情報
■2026年3月23日（月）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcacl008
■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供