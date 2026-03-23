夏のお弁当の傷み対策に！様々な形に合わせて巻けるフレキシブルな保冷剤と、テープなしで貼り付く保冷クロスがセットになった「WrapCool（ラップクール）」をLife on Productsより新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2026年夏の新作「WrapCool」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

様々な形に合わせて巻けるフレキシブルな保冷サポートアイテム

お弁当用クールファンと組み合わせれば夏のお弁当対策は効果アップ！

ファンで素早くお弁当の粗熱をとり、保冷剤と保冷クロスでお弁当箱を包めば、

外気温からの影響を防ぎ、食べる時間まで傷み防止対策ができます。

保冷剤はやわらかいジェル素材を採用し、どんな形状にも巻き付けられるフレキシブルな設計。

付属の保冷クロスは、テープなしで貼り付くため、折りたたんで保冷ポーチにしたり

冷えたワインなどの保冷にも便利。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「WrapCool」LCACL008

価格：1,760円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcacl008/

POINT1■折りたためるジェル保冷剤

保冷剤はジェル素材のためやわらかく、

折り曲げ自在。

様々なサイズに対応します。

POINT2■筒型も巻き付けて保冷

自由自在に折り曲げられる

フレキシブルな保冷剤のため、

一般的な保冷材では難しい筒型にも、

巻き付けて保冷できます。

POINT3■貼り付く保冷クロス付き

保冷剤の冷却効果をキープする

保冷クロスを付属。

保冷クロスは単体使用もでき、

食品や冷えたワインなどの携帯にも便利。

テープなしで貼り付くため、

ポーチや収納袋としての活用もできます。

POINT4■お弁当用クールファンと併用で便利

お弁当用クールファンで粗熱をとり、

ラップクールで保冷して持ち運ぶと

お弁当の傷み対策に！

お弁当を安心して持ち運ぶことができます。

POINT5■たたんでポーチや収納袋に

保冷クロスはテープなしで貼り付くため、

たたむだけで簡易ポーチに！

保冷剤を入れてチョコレートなど

溶けやすいお菓子を入れるのもおすすめです。

商品仕様

ペールブルー（PL）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/396_1_7f78aaafc7eac38a3008e889a4ff573a.jpg?v=202603230451 ]

販売情報

■2026年3月23日（月）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcacl008

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供