BTSライブの紙面が「スポーツ報知コンビニプリント」で発売中

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は新聞の一部紙面をコンビニエンスストアのマルチコピー機からプリントできる「スポーツ報知コンビニプリント」サービスを展開中。スポーツ紙ならではの大きな写真を使った紙面をプリント版として販売しています。新たに3月23日付掲載、７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」が韓国ソウル・光化門広場一帯で行ったフリーライブ「THE COMEBACK LIVE ｰ ARIRANG」の様子を伝えた紙面を発売中です。全員バージョンと各個人バージョン全８種類になります。

<概要サイト> https://entame.e-printservice.net/content_detail/hochi-print?from=prt

<販売概要>

取扱店舗：ローソン、ファミリーマート、ポプラ、セブン-イレブン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セイコーマート

販売価格：（紙面）A3普通紙：250円 A4光沢紙：250円



<購入方法>

コンテンツ番号で購入：商品ラインナップのコンテンツ番号でご購入できます。

コピー機画面の一覧から購入：ランダム式など商品ラインナップにコンテンツ番号がない商品については一覧から選んでご購入できます。

詳しくはこちら https://www.e-printservice.net/shohin/number

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp