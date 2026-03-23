展示会特化型リード管理「GenLead」が複数名刺の一括撮影・登録機能を開始

ジンベイ株式会社

ジンベイ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：上田英介）は、展示会特化型リード管理サービス「GenLead（ジェンリード）」において、新たに複数枚の名刺をまとめて撮影し、一括でデータ化・登録できる機能の提供を開始したことをお知らせいたします。

本機能により、展示会会場での接客後に、複数名の名刺を1枚ずつ撮影・登録する手間がなくなります。AI-OCR機能と連携し、複数枚の名刺情報を瞬時にデータ化。接客の熱量をそのままに、オフィスにいる営業チームやインサイドセールスへの迅速な情報共有を可能にし、商談化率の最大化を支援します。

お問い合わせはこちら :https://jinbay.co.jp/contact

▼背景

従来の展示会運営では、獲得した名刺やヒアリングシートを会期終了後に社内へ持ち帰り、データ化を経て営業担当へ割り振るまでに数日～1週間程度のタイムラグが生じることが一般的でした。

BtoBの展示会では、複数部署や役職者が連れ立って来場することが多く、接客時に複数の名刺を一度に受け取ることがあります。しかし、これまでのGenLeadでは、名刺を1枚ずつ撮影・登録する必要があり、複数名のデータ登録には時間がかかっていました。

特に、接客直後の「サンクスメール送付」などスピードが求められるフォローにおいて、この手間は大きな課題でした。

▼新機能の概要

今回リリースした複数名刺一括撮影・登録機能は、情報を待つのではなく「届ける」仕組みとして開発されました。

複数枚一括撮影： スマートフォンのカメラで、最大名分の名刺をまとめて撮影可能。

高精度AI-OCR連携： 撮影した複数枚の名刺情報を、AIが瞬時にデータ化。手書きメモもデータ化対象。

接客メモと一括紐付け： 撮影した名刺情報に、接客時にランク付けした「重要度（A・B・Cランク）」や「具体的な要望」をまとめて紐付けて登録可能。

既存顧客情報の自動照会： 読み取った名刺情報と、CRM内の既存データを自動で照会。過去の取引状況や担当者をその場で確認可能。

▼期待される効果

▼GenLeadについて

- データ登録時間の劇的短縮会場での接客終了後、わずか数分で複数名分の詳細なデータを登録でき、オフィス側の担当者がアプローチを開始できる体制を構築できます。「鉄は熱いうちに打つ」スピード感のある営業活動を支援します。- 接客体験の向上キーマンを含む複数名の来場者を待たせることなく、スムーズな対応が可能になり、顧客満足度の向上が期待できます。- 営業機会の損失防止と商談化率の向上特に重要度の高いリードについて、SlackやCRMとリアルタイムに連携（別途設定）することで、見逃しを防ぎ、競合他社に先んじたアプローチが可能になります。

GenLeadは、展示会に特化した名刺読み取り・リード管理サービスです。

名刺情報、ヒアリング内容、展示会属性データを一体で管理し、SalesforceやHubSpotなど主要CRMとの連携にも対応しています。

GenLeadの詳細資料はこちらから :https://share-na2.hsforms.com/1KGg5YIYTTfu6-4oJlVHOOgrk2dl

※読み取り精度、データ入力時間など、上記数値については当社内での検証結果に基づく

■ジンベイについて

ジンベイ株式会社は「働くを変える」をミッションに、最新の生成AI技術を活用した業務DXを推進しています。私たちが提供する「ジンベイ生成AIエージェント」は、各業務プロセスをデジタル化し、過去のデータや社内外のコミュニケーション情報を有効活用することで、生産性向上と企業の成長を支援します。

法人名：ジンベイ株式会社

代表者：代表取締役 上田 英介

所在地：〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸一丁目５番１０号 JPR横浜ビル ８階

設立：2024年5月24日

事業内容：AI・システム開発、コンサルティング、および関連するサービス

メール ： info@jinbay.co.jp

会社HP：https://jinbay.co.jp/

ジンベイ GenOCRサービス資料：https://hubs.ly/Q03f2FhC0