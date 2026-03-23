ゆずソフトがおくる名作『天色＊アイルノーツ』より、「真咲・ガイヤール」がフィギュア化。「笑顔」フェイスパーツが付属する「あみあみ限定版」も登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「アリスグリント」より、『天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 1/7スケール 完成品フィギュア』の「笑顔」フェイスパーツ付きの「あみあみ限定版」を現在、予約受付中です。
あみあみ限定特典「こもわた遙華先生描き下ろしイラストスタンド付き缶バッジ」付きもご案内中です。
製品ページはこちら：
■あみあみ限定版 天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 1/7スケール 完成品フィギュア
・あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198846&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・特典なし(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198843&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■あみあみ限定版 天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：各30,250円(税込)
□発売日：2026年12月予定
□ブランド：アリスグリント
【スケール】1/7
【サイズ】全高約260mm
【素材】PVC＆ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
・オプションパーツ(1)：はだけ上半身パーツ
・オプションパーツ(2)：「笑顔」フェイスパーツ
≪あみあみ限定特典≫
・こもわた遙華先生描き下ろしイラストスタンド付き缶バッジ
ポーズデザイン：こもわた遙華
原型制作：やすひこ(ピンポイント)
彩色：いなば(クレーネル)、蜻蛉織(クレーネル)
デカール：アンディー(クレーネル)、るか(クレーネル)
※こちらの商品は「あみあみ」のみで取り扱う特別な仕様となります。
≪あみあみ限定特典≫こもわた遙華先生描き下ろしイラストスタンド付き缶バッジ
ゆずソフトがおくる永遠に色褪せない名作『天色＊アイルノーツ』より、セリアンスロープの元気な女の子「真咲・ガイヤール」を、こもわた遙華先生によるポーズデザインをもとにフィギュア化いたしました！
たくさんのドーナツにかこまれて、幸せいっぱいのガイヤールさん。
胸元がはだけた姿も再現できる差し替えパーツも付属します。
もちろん細部までしっかり作り込んでいますので、ぜひぜひご期待くださいね、センセ♪
※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
■あみあみ限定版 天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 1/7スケール 完成品フィギュア
・あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198846&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・特典なし(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198843&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C)2013 YUZUSOFT/JUNOS INC.
(C)2013 YUZUSOFT/JUNOS INC. Illust.こもわた遙華
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)