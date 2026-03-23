ゆずソフトがおくる名作『天色＊アイルノーツ』より、「真咲・ガイヤール」がフィギュア化。「笑顔」フェイスパーツが付属する「あみあみ限定版」も登場。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「アリスグリント」より、『天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 1/7スケール 完成品フィギュア』の「笑顔」フェイスパーツ付きの「あみあみ限定版」を現在、予約受付中です。


あみあみ限定特典「こもわた遙華先生描き下ろしイラストスタンド付き缶バッジ」付きもご案内中です。



製品ページはこちら：


■あみあみ限定版 天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 1/7スケール 完成品フィギュア


・あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198846&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・特典なし(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198843&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■あみあみ限定版 天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：各30,250円(税込)


□発売日：2026年12月予定


□ブランド：アリスグリント


【スケール】1/7


【サイズ】全高約260mm


【素材】PVC＆ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座


・オプションパーツ(1)：はだけ上半身パーツ


・オプションパーツ(2)：「笑顔」フェイスパーツ



≪あみあみ限定特典≫


・こもわた遙華先生描き下ろしイラストスタンド付き缶バッジ



ポーズデザイン：こもわた遙華


原型制作：やすひこ(ピンポイント)


彩色：いなば(クレーネル)、蜻蛉織(クレーネル)


デカール：アンディー(クレーネル)、るか(クレーネル)



※こちらの商品は「あみあみ」のみで取り扱う特別な仕様となります。



≪あみあみ限定特典≫こもわた遙華先生描き下ろしイラストスタンド付き缶バッジ











































ゆずソフトがおくる永遠に色褪せない名作『天色＊アイルノーツ』より、セリアンスロープの元気な女の子「真咲・ガイヤール」を、こもわた遙華先生によるポーズデザインをもとにフィギュア化いたしました！


たくさんのドーナツにかこまれて、幸せいっぱいのガイヤールさん。


胸元がはだけた姿も再現できる差し替えパーツも付属します。


もちろん細部までしっかり作り込んでいますので、ぜひぜひご期待くださいね、センセ♪



※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


■あみあみ限定版 天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 1/7スケール 完成品フィギュア


・あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198846&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・特典なし(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198843&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C)2013 YUZUSOFT/JUNOS INC.


(C)2013 YUZUSOFT/JUNOS INC. Illust.こもわた遙華



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)