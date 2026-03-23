ゆずソフトがおくる名作『天色＊アイルノーツ』より、「真咲・ガイヤール」がフィギュア化。「笑顔」フェイスパーツが付属する「あみあみ限定版」も登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「アリスグリント」より、『天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 1/7スケール 完成品フィギュア』の「笑顔」フェイスパーツ付きの「あみあみ限定版」を現在、予約受付中です。

あみあみ限定特典「こもわた遙華先生描き下ろしイラストスタンド付き缶バッジ」付きもご案内中です。

製品ページはこちら：

■あみあみ限定版 天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 1/7スケール 完成品フィギュア

・あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198846&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

・特典なし(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198843&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■あみあみ限定版 天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：各30,250円(税込)

□発売日：2026年12月予定

□ブランド：アリスグリント

【スケール】1/7

【サイズ】全高約260mm

【素材】PVC＆ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

・オプションパーツ(1)：はだけ上半身パーツ

・オプションパーツ(2)：「笑顔」フェイスパーツ

≪あみあみ限定特典≫

・こもわた遙華先生描き下ろしイラストスタンド付き缶バッジ

ポーズデザイン：こもわた遙華

原型制作：やすひこ(ピンポイント)

彩色：いなば(クレーネル)、蜻蛉織(クレーネル)

デカール：アンディー(クレーネル)、るか(クレーネル)

※こちらの商品は「あみあみ」のみで取り扱う特別な仕様となります。

≪あみあみ限定特典≫こもわた遙華先生描き下ろしイラストスタンド付き缶バッジ

ゆずソフトがおくる永遠に色褪せない名作『天色＊アイルノーツ』より、セリアンスロープの元気な女の子「真咲・ガイヤール」を、こもわた遙華先生によるポーズデザインをもとにフィギュア化いたしました！

たくさんのドーナツにかこまれて、幸せいっぱいのガイヤールさん。

胸元がはだけた姿も再現できる差し替えパーツも付属します。

もちろん細部までしっかり作り込んでいますので、ぜひぜひご期待くださいね、センセ♪

※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：

■あみあみ限定版 天色＊アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 1/7スケール 完成品フィギュア

・あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198846&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

・特典なし(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198843&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C)2013 YUZUSOFT/JUNOS INC.

(C)2013 YUZUSOFT/JUNOS INC. Illust.こもわた遙華

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)