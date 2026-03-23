H&M MOVE、マラソンシーズンに向けたランニングコレクションを発売、FMC STUDIOとの協働ランニングイベントを開催

H&Mhttps://www.instagram.com/fmc.st/

H&M MOVEはこれから始まるマラソンシーズンとトレーニングに向け、レディース&メンズの新しいランニングコレクションを発表します。パフォーマンス、持久力、そしてファッションスタイルを最優先にデザインされたアイテムの数々は、ランナーが最も力を必要とする瞬間に応える設計となっています。

また、日本では発売を記念し3月21（土）にH&M WITH原宿にてランニングイベントも開催いたしました。

H&M MOVE：スポーツトップウィズドライムーブ \3,999、ダブルレイヤードスポーツショーツ\2,999H&M MOVE : ライトウェイトウォーターレジスタントランニングジャケット\6,999、ライトウェイトクーリングランニングTシャツ\3,999、ライトウェイト2-IN-1ランニングショートパンツ\4,999

マラソンは、レース当日だけを楽しむものから、準備期間、仲間と走ること、早朝のランニング、そして日常の一部となるロングランといった日々へと広がっています。

ハーフマラソンやフルマラソンに向けて、個人で、あるいはクラブに所属してトレーニングに励むランナーも増えています。

キャンペーンページ（WOMEN） :https://www2.hm.com/ja_jp/ladies/shop-by-feature/ssmi262p01a-running.htmlキャンペーンページ（MEN） :https://www2.hm.com/ja_jp/men/shop-by-feature/ssmi262p01b-running.html

機能性ウェアの基準を高めるには、まずデザインプロセスにおける緻密さが不可欠です。

生地の重さや機能性から、ポケットや縫い目の配置に至るまで、あらゆる細部にまで配慮し、

長距離走行でも最高の快適さを確保しています。こうした細部へのこだわりが、2026年春ランニングコレクションの出発点となり、さまざまなルートやシーンでランナーを支えるコレクションが生まれました。

H&M MOVEデザイン責任者 / マリー・フレドロス

2026年春のマラソンシーズンに向け、H&M MOVEのデザインチームはランニング体験のあらゆる要素に注力しました。

コレクションの各アイテムは、軽量素材と高性能なDryMove(TM)生地を駆使して丹念に設計されており、あらゆる距離において通気性と耐久性を発揮します。

無駄のない洗練されたデザイン、反射プリント、通気性を高めるパンチング加工、内ポケット、そして細部までこだわった付属品の数々が、コレクション全体に柔らかい印象のラグジュアリー感をもたらしています。

H&M MOVE : スポーツトップウィズドライムーブ \3,999、ダブルレイヤードスポーツショーツ\2,999H&M MOVE : ライトウェイトランニングベスト\7,999、長袖スポーツトップスドライムーブ\4,999、速乾ランニングハーフタイツ\3,999H&M MOVE : ライトウェイトクーリングランニングTシャツ\3,999、長袖スポーツトップスドライムーブ\4,999、ライトウェイト速乾ランニングショートパンツ\2,999H&M MOVE : ライトウェイトランニングベスト\6,999、ハイサポートスポーツブラシェイプムーブ\2,999、ランニングサイクリングショーツシェイプムーブ\2,999

ブラック、ホワイト、ライトグレーを基調としたカラーパレットに、ブラッシュピンク、アマゾナイトブルー、バターイエローといった柔らかな季節感あふれる色合いを組み合わせ、調和のとれたスタイリッシュなルックを演出しています。

シルエットはミニマルでありながら機能性を重視しており、ワイドなショートパンツやフィット感のあるショートパンツ、また、軽量なタンクトップ、サポート性の高いブラ、機能性の高いベスト、キャップ、サングラス、そして長距離走行や天候の変化に対応できるようデザインされた取り外し可能な袖付きのトップスまで、幅広いラインナップを取り揃えています。

H&M MOVE : スポーツタンクトップドライブムーブ\2,499、ダブルレイヤードスポーツショーツ\2,999H&M MOVE : ライトウェイトランニングベスト\7,999、長袖スポーツトップスドライムーブ\4,999、速乾ランニングハーフタイツ\3,999H&M MOVE : ライトウェイトウォーターレジスタントランニングジャケット\6,999、ライトウェイト速乾ランニングショートパンツ\2,999H&M MOVE : スポーツトップウィズドライムーブ\3,999、ダブルレイヤードスポーツショーツ\2,999

日本では、今回の新作コレクションを記念して3/21（土）に株式会社REGALOが運営するFMC STUDIOとタッグを組み、「自分を動かす、心も動く」をコンセプトに、H&M MOVEの機能性と世界観を「体験」を通じて発信する、ウェルネスイベントを ”Run & Pilates Wellness Day inHarajuku ”を開催しました。

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イベントは二部構成となっており、一部では新作のMOVEコレクションを身に纏ったインフルエンサーやメディア関係者約20名がH&M WITH原宿店をスタートし、桜が開花したばかりの代々木公園までの1.8kmを初春の心地良い気候を楽しみながらランニングをしました。

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ランニング後はピラティスインストラクターの吾子美香氏とサポートインストラクター近藤あや氏と共に青空の下でピラティスで体と心を整え、ポジティブなエネルギーに満ちたウェルネスイベントとなりました。

Instructor: @mika_pilates & @doraemontoaya

二部では、H&Mメンバーの中から抽選で選ばれた20名が参加しました。

お客様同士がとても盛り上がり、新しいコミュニティもでき、人と人とが繋がる新しい場を提供できました。

H&M MOVEについて

H&M MOVEは、スポーツをムーブメント（体を動かすこと）として捉え直し、地球上の誰もが「ムーバー」（体を動かしている人）であり、運動が生活の一部でより身近な存在となることを提案しています。また、体を動かす全ての人が快適かつ自信を持って動けるようサポートする、スタイリッシュで機能的な「ムーブウェア」を世界中に提供することを目的としています。

コレクション詳細

発売日：2026年3月26日(木)

商品型数：ウィメンズウェア全46型、メンズウェア全27型

商品価格帯：1,299円～7,999円(税込み価格)

展開店舗： H&M一部店舗および公式オンラインストア(hm.com)