MIXI、紺綬褒章を受章

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、千葉県船橋市に対して2024年度に行った企業版ふるさと納税制度を通じた寄附について、紺綬褒章を受章しました。

本日2026年3月23日、船橋市役所にて伝達式が執り行われ、船橋市の松戸徹市長より、当社代表の木村弘毅に褒状が伝達されました。

左：株式会社MIXI 代表取締役社長CEO 木村弘毅／右：船橋市長 松戸徹氏（2026年3月23日、船橋市役所にて）

今回の寄附は、船橋市が進める次世代育成と地域活性化を目的とした以下の事業に活用されました。

- B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2025 IN FUNABASHI実行委員会の活動資金- プロ・スポーツ等連携推進委員会の活動資金

これらの事業では、船橋市を本拠地とするプロスポーツチーム「千葉ジェッツ」や「クボタスピアーズ船橋・東京ベイ」と連携し、青少年向けの体験イベント、パブリックビューイング、駅前装飾、市民参加型の応援企画などを通じて、地域のにぎわい創出や次世代育成を目的とした取り組みが展開されています。



船橋市では、官民連携によるスポーツ振興をまちづくりの柱と位置づけ、スポーツ・教育・地域文化を横断したプロジェクトを推進しています。当社は、このプロジェクトに賛同し、企業版ふるさと納税を通じた支援を行い、地域とともに新たな価値を生み出す活動を後押ししました。



当社は今後も、スポーツを通じて人と人との豊かなつながりを育み、地域社会とともに歩む取り組みを進めてまいります。スポーツ事業を通じて、「心もつながる」社会の実現に貢献していきます。



＜両者のコメント＞

◯船橋市長 松戸 徹

このたびは、本市の地域資源であるプロスポーツチームと連携したまちづくりの推進にあたり、企業版ふるさと納税を通じて多大なるご支援を賜りましたこと、心より厚く御礼申し上げます。

プロスポーツチームを軸とした本事業は、市民の皆様の健康で豊かな心とからだを育むとともに、

チームのさらなる発展を通じて、市の魅力向上や地域の活力創出へとつながる重要な取り組みです。

今回のご寄附は、行政と地域、そして企業が連携し、新たな価値を創出する先進的なモデルであり、本市にとって大きな力となります。今後とも、皆様と手を携えながら、持続可能で活力あるまちづくりを一層推進してまいります。





◯株式会社MIXI 代表取締役社長CEO 木村 弘毅

スポーツには、人と人の距離を縮め、街に活気を生み出す力があります。

当社は「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパスのもと、

スポーツを通じて地域の皆さまとのつながりを育んできました。

今年はBリーグ10周年、そして「千葉ジェッツ」が15周年という節目の年です。これからも船橋市の皆さまと協力しながら、スポーツの力で新たなつながりと価値を創り出す取り組みを進めてまいります。





■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/) >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIの名称、これに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。