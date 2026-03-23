中古品買取での査定についての消費者調査

【調査結果サマリー】

株式会社ファンくる- 直近１年間で利用したことのある中古品買取サービスは「フリマ・オークションサービス」71%で最多。- 直近１年間で売却・出品した商品ジャンルは「洋服・ファッション」が60%で最多。世帯別に見ると、「ブランド」「家電」「貴金属・ジュエリー」等において、特に世帯年収1,000万円以上の利用が多い傾向にある。- 売却・出品を決定した理由は「手続きが簡単だった」が54%- 中古品の買取サービスを利用する際、事前に査定士に依頼したいと考える方は、世帯年収に関わらず60%以上。依頼したい理由は「知識・専門性が高いため」62％。

お客さまの声を最先端の分析でファン増加につなげる企業、株式会社ファンくる（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口敬人）は、「ファンくる」会員を対象に、定期的に消費者の意識調査を実施しています。今回は中古品買取での査定について、売却・利用したことのある中古品買取サービスや、査定士への依頼意向などを「ファンくる」会員964名（男性228名、女性736名）に調査を実施しました。

直近1年間で利用したことのある中古品買取サービスについて調査を実施したところ「フリマ・オークションサービス」が71%と最多で、次いで「店頭買取」50%、「リサイクルショップ」36%となりました。

直近１年間で売却・出品した商品ジャンルは全体で「洋服・ファッション」が60%で最多となりました。また、世帯年収別に傾向を見ると「ブランド」「家電」「貴金属・ジュエリー」等において、特に世帯年収1,000万円以上の利用が多い傾向にあることが分かりました。なお、売却・出品を決定した理由については「手続きが簡単だった」が54%で最多となった。

また、中古品の買取サービスを利用する際、事前に査定士に依頼したいと考える方は、世帯年収に関わらず60%以上（「非常にそう思う」「そう思う」と回答した方の合計）。依頼をしたいと思う理由は「知識・専門性が高い」が62%と最多で、査定士の専門性への信頼度の高さがうかがえます。

【調査結果】

1． 直近１年間で利用したことのある中古品買取サービスは「フリマ・オークションサービス」71%で最多。

2．直近１年間で売却・出品した商品ジャンルは「洋服・ファッション」が60%で最多。世帯別に見ると、「ブランド」「家電」「貴金属・ジュエリー」等において、特に世帯年収1,000万円以上の利用が多い傾向にある。

3． 売却・出品を決定した理由は「手続きが簡単だった」が54%で最多。

4．中古品の買取サービスを利用する際、事前に査定士に依頼したいと考える方は、世帯年収に関わらず60%以上。依頼したい理由は「知識・専門性が高いため」62％。

本調査ではこれ以外に買取サービスのCMや広告を見た際の印象や、査定士への依頼意向など全30問で回答を得ています。

【調査概要】

調査方法：インターネット調査

調査対象：一般消費者

回答者：「ファンくる」に登録している全国150万人のユーザー

回答者数：964名（男性228名、女性736名）

調査時期：2025年11月18日～12月3日

調査項目：中古品買取についての消費者調査

設問数：30問

※グラフの構成比は小数点以下を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合がございます。

※本調査の全結果をご希望の方は、ぜひ当社までご連絡ください。

※本調査結果引用時のお願い

本調査結果の引用時には、以下のご対応をお願い申し上げます。

クレジットに「株式会社ファンくる（Fancrew Inc.）調べ」と明記してください。

WEB上で引用いただく際には、「ファンくる」（https://www.fancrew.jp）リンク付与をお願いいたします。

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【ファンくるについて】

お客様や従業員の声を独自の特許技術で分析することにより、店舗運営、商品開発、営業活動、従業員エンゲージメント等の向上を支援する様々なWebサービスをあらゆる業界に対して提供しています。また、体験型情報サイト「ファンくる」の運営や、インターネットリサーチなどのマーケティング支援も行っております。

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【会社概要】

■会社名：株式会社ファンくる

■代表者：代表取締役社長 山口敬人

■資本金：1億円

■創業：2004年8月26日

■所在地：東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMMビル4F

■URL：https://www.fancrew.co.jp/

■事業内容：来店客調査「FancrewCR」の運用・開発

消費者モニター調査「Fancrew MR」の運用・開発

販促・店頭調査「Fancrew PR」の運用・開発

契約率向上ツール「Fancrew ICR・CSR」の運用・開発

従業員満足度調査「Fancrew ES」の運用・開発

体験型情報サイト「ファンくる」の運用・開発

インターネットリサーチ/マーケティング支援

【本件に関するお問い合わせ】

■株式会社ファンくる （担当：広報、Email：pr@fancrew.co.jp）