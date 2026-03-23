234種の発酵素材を凝縮！漢方専門店ならではのペーストタイプ健康食品「和漢植物酵素234＆乳酸菌」3月20日（金）新発売

薬日本堂株式会社

スギホールディングス株式会社の子会社である薬日本堂株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 石川知宏）は、「和漢植物酵素234＆乳酸菌」を2026年3月20日（金）に新発売いたしました。

本商品は、和漢植物・野菜・果物など234種類の素材を発酵・熟成してつくられた植物発酵食品です。霊芝や高麗人参、ヨモギなどの和漢植物を中心に、野菜や果物、穀物など多彩な素材を厳選。さらに乳酸菌（1包あたり1000億個※）と乳酸菌生産物質を配合し、発酵由来の素材とともに、毎日の食生活に取り入れやすいペースト状に仕上げました。

※製造工程中に配合成分として

＜製品概要＞

商品名：和漢植物酵素234＆乳酸菌〈30日分〉

内容量：180g（6g×30包）

価格：10,800円（税込）

発売日：2026年3月20日（金）

販売先：ニホンドウ漢方ブティック、カガエ カンポウ ブティック、薬日本堂、薬日本堂公式オンラインショップ、スギ薬局一部店舗、Amazon（順次発売）

詳細を見る :https://www.nihondo-shop.com/SHOP/4961490210705.html

商品特徴

■234種の植物原料を発酵・熟成

漢方専門店の知見を活かし、霊芝や高麗人参、ヨモギなどの和漢植物を中心に、野菜や果物、穀物など多彩な素材を組み合わせています。234種類のうち126種類以上が和漢植物で構成されています。

高麗人参は、6年かけて栽培したこだわりの6年根高麗人参（韓国産）を採用しました。

■体内の有用菌を育てる力を後押し

<乳酸菌生産物質>

乳酸菌が生み出す代謝物（短鎖脂肪酸など）を含む発酵由来成分。すっきりとした快調な毎日を後押しします。

<酒粕レジスタントプロテイン>

酒粕由来のタンパク質でありながら、吸収されず腸内細菌の餌となります。糖や脂肪が多めの乱れがちな食生活もサポート。

■手軽に続けやすいペーストタイプ

和漢の滋養を活かした発酵の力を無理なく続けていただけるよう、プルーン由来のやさしい甘みに仕上げました。1包6gの個包装で、持ち運びにも便利です。

＜こんな時におすすめ＞

□ すっきりしない日が気になる方に

□ 発酵食品を手軽に取り入れたい時に

□ 内側からのキレイを目指したい方に

会社概要ニホンドウ漢方ミュージアム

1969年創業の漢方専門店。一人ひとりの悩みや体質に合わせて健康・美容をトータルにアドバイスする「ニホンドウ漢方ブティック」「カガエ カンポウ ブティック」「薬日本堂」を全国に展開。漢方の考え方をベースに健康的なライフスタイルを提案しています。

その他、ニホンドウ漢方ミュージアム、薬日本堂漢方スクール、書籍監修、日本コカ・コーラ社「からだ巡茶」の開発協力を含む多業種とのコラボレーションなど、漢方・養生を軸とした幅広い事業展開を行っています。



・本社所在地：東京都千代田区鍛冶町1丁目7番6号 ヒルトップ神田6階

・設立：1969年4月

・代表取締役社長：石川知宏

・事業内容：漢方専門店舗事業、オンライン漢方相談事業、スクール事業（スクール運営、動画配信）、監修事業、商品流通事業、商品開発事業



【薬日本堂運営サイト】

コーポレート：https://www.nihondo.co.jp/

オンラインショップ：https://www.nihondo-shop.com/

漢方ライフ（漢方情報発信サイト）：https://www.kampo-sodan.com/

薬日本堂公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kusurinihondo/