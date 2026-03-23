世界が恋する、一生モノの「日本」を纏う。| 写真工房ぱれっとでインバウンドプロジェクトが始動。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/weddingphoto-japan/



「一生に一度、最高の自分でありたい」という願いは、国境を越えて共通する想いです。私たちは、日本の伝統と最旬のトレンドが交差する「特別な時間」を世界中の花嫁へ届けるべく、インバウンド受け入れ体制を大幅に強化いたしました。





日本のフォトウェディングは、今や世界中から熱い視線を浴びる特別な体験へと進化しています。20代の感性を刺激する「大人可愛い」ニュアンスカラーの衣装や、映画のワンシーンのようなロケーション撮影。私たちは、単なる写真撮影ではない、日本の「おもてなし」を五感で楽しむ体験型サービスを提供します。

本サービスの3つの柱

世界を魅了する圧倒的な「美」の感性

ISAMU MORITAやKIYOKO HATAといった、国内屈指のドレスブランドから伝統的な和装まで幅広くラインナップ。20代女性が憧れる「抜け感」や「洗練」を形にする技術で、運命の1着をプロデュースします。

北海道の絶景を舞台にした「非日常」の体験

サッポロファクトリーやモエレ沼公園、美瑛の青い池など、北海道ならではの広大なロケーションでの撮影が可能。旅の思い出が、そのまま一生モノの作品へと変わります。

言葉を超えて心に寄り添う「おもてなし」

大切な人たちへの感謝や、ふたりの始まりを祝うストーリーを大切にしています。

インバウンドのお客様にも安心していただけるよう、ホスピタリティ溢れるサポート体制を整えました。

私たちが届ける「日本の美しさ」

私たちは、フォトスタジオ運営や衣装レンタル事業を通じて、数多くの「幸せの瞬間」に立ち会ってきました。日本文化の象徴である着物や、繊細なヘアメイク技術は、世界に誇れる宝物です。

今回のインバウンド強化は、その素晴らしい文化を「体験」として世界へ発信するための挑戦です。「憧れの花嫁」になる夢を、ここ日本で叶えてほしい。そんな願いを込めて、私たちは世界中のお客様を最高の笑顔でお迎えします。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/weddingphoto-japan/

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌中央店

住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

TEL：011-596-8155

写真工房ぱれっと 旭川店

北海道旭川市永山3条5丁目1-4

0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

北海道帯広市西17条南3丁目43-15

0155-67-8008

写真工房ぱれっと函館北斗店

北海道北斗市七重浜4丁目44-1イオン上磯店内

0138-49-5116

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、やフォトサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp