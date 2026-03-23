【飛騨高山・岐阜県高山市】祝・高山市90周年記念　高山市を拠点に活動するハンドボールチーム・飛騨高山ブラックブルズ岐阜のホームゲームに高山市民の皆さまを無料ご招待！！

高山市

岐阜県高山市は今年で市制施行90周年を迎えます。それを記念し、高山市とNPO法人飛騨高山ハンドボールクラブとのコラボ企画を実施します。高山市を拠点に活動するハンドボールチーム・飛騨高山ブラックブルズ岐阜から高山市へのお祝いと感謝の気持ちを込めて、4月5日のホームゲームに高山市民の皆さまを無料でご招待いたします。

当日は、11時30分開場予定です。受付で高山市民であることが確認できる身分証明証（運転免許証やマイナンバーカード）などをご提示ください。なお、学生証がない中学生の入場についても柔軟に対応させていただきます。

試合観戦のほかにも、楽しめるイベントやキッチンカーの出店、来場者プレゼント（※条件あり）などをご用意しています。前回大好評のブルズガチャが1回500円のプレミアムガチャになって再登場します。全選手のサインボールを1名様、選手がアップで着用しているものと同じTシャツを5名様、その他にも無料観戦チケットや限定動画などが当たるプレミアムなガチャガチャです。また、お菓子などが当たるひもくじは1回300円で、お子さんも楽しんでいただけます。大人からこどもまで楽しめるイベントになっておりますのでぜひご家族、ご友人とのご来場をお待ちしています。

観戦場所は2階の自由席になります。なお、当日受付で500円追加でお支払いただくと、1階のフロア席で試合観戦ができます。通常はチケット代にプラス500円でご案内していますが、4月5日のホームゲームは高山市民の皆さまは無料ご招待となりますので、実質500円で1階のフロア席で試合観戦ができます。ハンドボールのスピード感と迫力のあるプレーをぜひ間近でご体感ください。いつも応援してくださる方も、まだハンドボールの試合を観たことがないはじめての方も、ぜひこの機会にハンドボールの魅力とブラックブルズの魅力をお楽しみください。

たくさんのご来場お待ちしています！4月5日はビッグアリーナを埋め尽くして最高の瞬間を共に過ごしましょう！詳細はチーム公式Instagram(@blackbulls__hidatakayama)をチェック！

開催概要

【日時】4月5日（日）13:00～ VS大阪ラヴィッツ

【会場】飛騨高山ビッグアリーナ（中山町600）

※施設駐車場が満車の場合は近隣の駐車場をご案内します。

【料金】

■高山市民 2階自由席無料

市民の方は、当日受付にて住所等が確認できる身分証明証（免許証、マイナンバーカード等）

をご提示ください。

※フロア席をご希望の方は、当日受付にて＋500円お支払いください。

■市外からお越しの方（小学生以下無料）

LINEチケット：一般／1,500円 中高生／500円

当日チケット：一般／2,000円 中高生／500円

※フロア席をご希望の方は、当日受付にて＋500円お支払いください。

■プレミアム席をご希望の方

LINEチケットでの購入が必要です。

※高山市民の方もプレミアム席は有料になります。

【当日の日程】

11：30 開場

※開場にあわせてプレミアムガチャ、ひもくじ、グッズ販売等を開始します。

12：45 選手入場

13：00 試合開始（前半）

13：30 ハーフタイム

13：45 試合開始（後半）

14：15 試合終了

【本件に関するお問い合わせ】

高山市役所スポーツ推進課

住所：〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地

電話：0577-35-3157

FAX：0577-35-3414

メールアドレス：sports@city.takayama.lg.jp