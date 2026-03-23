製品頭金：0円【最長3ヶ月の現場お試しが可能】AMR搬送ロボット・清掃ロボットの「春の導入支援キャンペーン」を先着順で開始

ロボットバンク株式会社

新年度に向けて、ロボットの導入を手軽に・安心して進められる3つの特別プログラムをご用意いたしました。

＊詳細は添付資料をご確認お願いします。

１. 最長3ヶ月お試し！「春の導入支援キャンペーン」

現場で実際に使い、用途に合わなければご返却いただける先着限定プランです。（デモ無し・返却OK）

対象（本州限定・1社1台まで）： StarLift 150 / 300（各先着5台）、Fitfit（先着10台）

期間： 2026年5月31日 ご発注分まで

費用のご案内： 製品頭金：0円

初期費用：35万円（輸送費＋導入設定費込）

【ご注意】 継続時は3ヶ月後に製品代金のお支払いと保守契約への加入が必須です。ご返却の際は、返送費用（10万円）のみご負担いただきます。

２. 万が一でも安心！「3年間安心のリプレイス保証」

導入後3年以内に不具合が発生した場合、同等製品と「無償交換（1回）」いたします。

対象製品（全国対象）： StarLift 150 / 300、Fitfit

期間： 2026年4月1日～6月30日 ご発注分まで

適用条件： 弊社指定の保守プランへのご加入。

【ご注意】故意の破損やバッテリーの自然劣化は対象外です。交換実施後は、新たに3年間の保守と1年間のメーカー保証が再付帯されます。

３. 税制優遇で賢く導入！「生産性向上要件証明書」

発行ロボット導入費用の「全額即時償却」または「税額控除」が受けられる証明書を弊社にて発行いたします。

対象製品： StarLiftシリーズ全般、StarLight150、StarMax300等

申請料金： 3,000円

【重要】 申請は必ず「製品をご購入いただく前」に行う必要がございます。事前に弊社までご相談ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JLnmgD79uLE ]

▶︎ お問い合わせ・お申し込み

キャンペーンは先着順となります。

詳細や最適なお見積りにつきましては、お気軽に営業担当、または[お問い合わせフォーム]よりお早めにご連絡ください！

会社名：ロボットバンク株式会社

所在地：〒162-0843東京都新宿区市谷田町一丁目１０番地プライム市ヶ谷ビル6F

代表者：森 啓翔

設立：2022年2月

会社HP：https://www.robotbank.jp/