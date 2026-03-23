空調服(R)が過酷な現場を変える！多様な業種の導入事例インタビュー動画を公式HPで公開！

株式会社空調服

株式会社空調服（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：市ヶ谷 透）は、作業現場の熱中症対策をサポートする、空調服(R)を導入いただいた企業様のインタビュー動画を、2月末に公式YouTubeチャンネルにて公開しました。

多岐にわたる現場の声を通じて、空調服(R)がどのように、過酷な環境での作業に貢献し、従業員の皆様の健康とモチベーション向上に寄与しているかをご紹介いたします。熱中症対策に何をしたら良いか分からないとお悩みの企業様へ空調服(R)による導入効果について本動画と、デジタルカタログでご紹介しております。

導入事例集

【動画公開の背景と目的】

近年、夏の猛暑は常態化し、職場における熱中症対策は企業にとって、看過できない課題となっています。2025年6月1日、厚生労働省により改正労働安全衛生規則が施行されたこともあり、多くの企業様が具体的な対策の強化を迫られ、何をすべきか模索している状況にあります。

「自社の現場で本当に空調服(R)は効果を発揮するのか」「どのような課題を解決できるのか」といったご質問やお悩みの声にお応えするため、実際に空調服(R)を導入し、効果を実感されている企業様のインタビュー動画を公開いたしました。本動画が、熱中症対策をご検討中の企業様にとって、安全で快適な職場環境づくりへの一助となれば幸いです。

【動画の内容と見どころ】

今回公開した動画では、5つの企業様にご協力をいただきました。それぞれの現場で空調服(R)がどのように活用され、どのような変化をもたらしたのか、率直な声をお届けしています。

１.大和軌道製造株式会社様

鉄道の分岐器をはじめ軌道用品や新幹線用脱線防止ガードなどを製造。工場を全館空調にできず、暑さ対策が課題となっておりました。空調服(R)を導入して20年以上、継続使用していただいております。

２.日本ドラム株式会社様

再生ドラム缶の製造・販売のパイオニア。使用済みのドラム缶を洗浄・塗装が終わった後の乾燥時に、多くの熱源が発生するため、工場内が高温に。労働環境改善に向けて空調服(R)を導入していただき、その効果を語っていただいています。

３.株式会社スギヤマ様

鋳物製品の製造を行っており、金属を溶かして成形する工程もあることから夏場の工場内は50℃にも達することも。近年の猛暑に対応するため空調服(R)を導入していただきました。

４.株式会社ハンナ様

50年以上の歴史を持つ運送会社。配送ドライバーの皆様が、夏場の長距離運転や荷物の積み下ろし作業で感じる暑さストレスを、空調服(R)がどのように解決しているか、その効果を語っていただいています。

５.バイホロン株式会社様

サプリメントなどの健康食品製造のOEMを専門としている企業様です。クリーンルームという特殊な環境下での暑さ対策として、空調服(R)を導入いただき、作業効率と快適性を両立させているかを伺いました。

本動画を通して、空調服(R)が暑さ対策だけではなく、生産性向上や安全衛生管理に大きく貢献していることをご紹介しております。

導入事例の写真や詳細なインタビューをまとめた同冊子版は、2026年4月以降に当社が出展する各種展示会のブースにて、直接配布を開始いたします。このリアルな冊子を通して、現場に即した熱中症対策の重要性と具体的な解決策を啓蒙し、安全で快適な職場環境づくりを広く推進してまいります。

【動画はこちらからご視聴いただけます】

株式会社空調服 公式HP

https://9229.co.jp/case/(https://9229.co.jp/case/)

【デジタルカタログも公開中】

動画でご紹介している企業様以外にも、多岐にわたる事例をまとめたデジタルカタログも公開中です。

https://9229.co.jp/degitalcatalog/(https://9229.co.jp/degitalcatalog/)

・「空調服」は、株式会社空調服の特許及び技術を使用しています。

・「空調服」は、株式会社空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。

・「空調服」「DC空調服」ロゴは、株式会社空調服の登録商標です。