杵屋の原点”実演手打”の「杵屋」が本拠地大阪に復活!!【実演手打うどん 杵屋】弁天町の大阪ベイタワーに3月25日(水)オープン

株式会社グルメ杵屋

グルメ杵屋グループの株式会社グルメ杵屋レストラン(大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号、代表取締役社長：吉田 正敏)は、「実演手打うどん 杵屋」の新店舗を、2026年3月25日(水)大阪市港区弁天の複合施設「大阪ベイタワー」にオープンいたします。

【実演手打うどん 杵屋とは】

「実演手打うどん 杵屋」はグルメ杵屋が1971年に創業した業態です。創業者がアメリカのマクドナルドのチェーン展開を視察し、日本でのうどん業態のチェーン展開を志して始めたものです。美味しい讃岐うどんを提供するため、本場の讃岐に通って手打製麺の技を学び、その精神と技術を礎に一号店をオープンしました。その際、修行先の店名に敬意を込めて名付けたのが「実演手打うどん 杵屋」です。

杵屋では、創業当初より、店頭で職人がうどんを打つ“実演手打”によるうどんを提供してまいりましたが、その後、全国へと店舗展開を進める中で、より多くのお客様に安定した品質のうどんをお届けするため、技術の進化を取り入れた機械製麺方法へと発展。今では実演手打によるうどんを提供しているのは高松オルネ店と京都ポルタ店など10数店舗となっています。

出汁は関西風にこだわり、素材の旨味を引き出した黄金色の薄味出汁を使用。

うどんと出汁が織りなす味わいは、長年にわたり多くのお客様に親しまれてきました。

現在、グルメ杵屋レストランは日本全国で、うどん・そば・丼・韓国料理など多彩なブランドで300店舗を超える飲食店を運営しています。

この度、本社を構える大阪において、創業時の想いと職人の技をあらためてご体感いただくべく、

”実演手打”のスタイルによる「実演手打うどん 杵屋」としてオープンいたします。

【メニューのご紹介】

生醬油(きじょうゆ)うどん

打ち立て茹で立ての手打うどん。その本来の美味しさを最も味わえる一杯が「生醤油うどん」

湯がきたてのうどんを冷水で締め、生醤油だけで味わう。

シンプルだからこそ、うどん本来の美味しさが問われる一品です。

もう一方の主役の醤油は、天然醸造蔵で造られた小豆島の生(なま)木桶しょうゆ。

フレッシュな香りと深みのある味わいが、手打うどんのコシと小麦の風味を引き立てます。

一口ごとに”うどんの真髄”を感じられる「実演手打うどん 杵屋」ならではの一杯をお楽しみください。

単品:780円(税込) 定食(かやくご飯付き):1,040円(税込)

杵屋のきつねうどん

毎日お店で仕込む、杵屋名物のきつね揚げ。

噛むほどにやさしい甘さと旨みが広がります。

”打ち立てのうどん””黄金色の出汁”とともに三位一体となり、心まで満たされる口福感あふれる一杯です。

単品:850円(税込)

定食(かやくご飯付き):1,110円(税込)

ちくわ天温玉うどん(別寅ちくわ使用)

人気メニュー「ちくわ天温玉うどん」を、素材にこだわりさらに進化させました。

使用するのは老舗「別寅」の職人がこだわって焼き上げた”ちくわ”。

サクッと揚げたちくわ天を噛みしめると、素材の旨みがふわっと広がり、そこにとろりとした温泉玉子が絡んで、思わず箸が進む至福の味わいに仕上げました。

単品:980円(税込)

定食(かやくご飯付き):1,240円(税込)

五目うどん 単品1,140円 定食1,400円大海老天ざるうどん 単品1,410円 定食1,670円選べる丼と小うどんの定食 1,380円黒毛和牛の牛丼定食 1,570円

【オープン記念キャンペーン】

3月25日(水)～3月31日(火)の間、

オープン記念として杵屋の人気メニューを

特別価格でご提供します。

大海老天ぷらうどん定食

杵屋自慢の”打ち立てうどん”と”黄金色の出汁”

そして”大海老と季節野菜の揚げたて天ぷら”を

一緒に味わっていただけます。かやくご飯とともにお召し上がりください。

期間限定価格 1,000円(税込)

※価格は全て税込です。

※店舗によりメニュー・金額が異なる場合がございます。

【店舗情報】

店舗名称 実演手打うどん杵屋 大阪ベイタワー店

営業時間 11:00~15:00

17:00~22:00(L.O 21:15)

席数 59席

店舗所在地 大阪府大阪市港区弁天1-2-2

大阪ベイタワーイースト 3Ｆ

TEL 06-4394-7626

【ホームページ】https://gourmet-kineya.co.jp/brands/kineya/

【公式X】https://x.com/Udon_Kineya

【会社概要】

社名:株式会社グルメ杵屋

本社所在地:大阪市住之江区北加賀屋3-4-7

代表執行役社長:椋本 充士

事業内容:飲食店の経営を主たる業務とする

設立:1967年3月18日

HP：グルメ杵屋(https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/)