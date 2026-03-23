東京ディズニーランド（R）「ショーベース」新規ショー　　　　　　　　　　「The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour」

株式会社オリエンタルランド

「The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour」(C)Disney

東京ディズニーランドでは、トゥモローランドにある「ショーベース」にて、新しいエンターテイメントプログラム「The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour」（ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！ファンキー！グルーヴィ！ツアー）を2026年9月30日（水）よりスタートすることに決定しましたので、お知らせいたします。

「The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour」は、スーパーボーカル＆ダンスグループ「The D-Groovationz4」による、ライブボーカルを中心としたパフォーマンスをお楽しみいただけるステージショーです。

音楽の素晴らしさを伝え、音楽によって全員がひとつになるために、「The D-Groovationz4」がライブを開催し、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒にエキサイティングなステージを繰り広げます。このライブショーでは、「The D-Groovationz4」とディズニーの仲間たちが斬新なアレンジのディズニーソングやオリジナルソングを披露し、魅力あふれるパフォーマンスでゲストを盛り上げます。ショーの途中でディズニー映画『シュガー・ラッシュ』や『ベイマックス』の世界が現れると、ヴァネロペやベイマックスも登場します。東京ディズニーリゾート(R)のステージショーにヴァネロペとベイマックスが登場するのは初めてです。

「The D-Groovationz4」とディズニーの仲間たちが繰り広げる新たなエンターテイメントに、どうぞご期待ください。

【公演概要】

公演時間：約25分

公演回数：1日4～5回

出演者数：16名（シンガー 4名、ダンサー 12名）

出演キャラクター：ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィー、ヴァネロペ、ベイマックス

※「クラブマウスビート」は、2026 年3 月31 日（火）をもって公演を終了します。

※「ショーベース」は、三井不動産株式会社が提供しています。