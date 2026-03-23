【PLAZA限定】春のときめきを詰め込んだ、SKINNYDIP LONDONのディズニーコレクションが登場！

株式会社エスツー・ラボ

ロンドン発のライフスタイルブランド「SKINNYDIP LONDON」（本社：英国ロンドン）は、PLAZA限定アイテムとして特別にディズニーキャラクターをデザインしたスプリングコレクションを2026年3月24日（火）より順次、全国のPLAZA、PLAZA オンラインストアにて販売いたします。

日本での販売およびプロモーションは、SKINNYDIP LONDONの日本正規販売代理店である、株式会社エスツー・ラボ（本社：愛知県一宮市、代表取締役：米川 実）が担当いたします。

今回のデザインキャラクターは、幅広い世代に愛される『おしゃれキャット』のマリーをはじめ、『わんわん物語』のレディ、そして近年注目を集める『シンデレラ』のルシファーなどの個性豊かでキュートなキャラクターたちを、SKINNYDIP LONDONならではのポップで遊び心溢れる世界観で表現しました。

iPhone用ケースをはじめ、バッグチャームとしても使えるリストビーズチャームなど、春を楽しめるカワイイデザインのコレクションを是非お楽しみください。

なお、本コレクションのデザインはすべて、SKINNYDIP LONDON ロンドン本社のデザインチームが、日本市場向けに特別に企画・制作したスペシャルコレクションです。

■発売情報

・2026年3月24日（火）より順次全国のPLAZA、PLAZA オンラインストアにて順次発売開始

【PLAZA限定商品】

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※店舗により、取り扱い商品が異なる場合がございます。

※発売日は店舗により異なります。

【アイテムラインナップ】※価格はすべて税込み表示

・iPhone用ケース 全３デザイン（マリー／レディ／ルシファー）：4,400円

販売サイズ：iPhone １５用、１６用

・リストビーズストラップ 全３デザイン（マリー／レディ／ルシファー）：2,970円

・ポーチ 全３デザイン（マリー／レディ／ルシファー）：2,860円

・ワイヤレスイヤホン用ケース 全３デザイン（マリー／レディ／ルシファー）：2,970円

■SKINNYDIP LONDONについて

SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）は、2011年にロンドンで創立されたライフスタイルブランド。モバイルアクセサリー、バッグ、ファッション雑貨、ホームグッズなどを展開し、世界中のファッションラバーから支持を集めています。

ユニークで遊び心あふれるデザインと、トレンドを取り入れたアイテムラインナップが魅力。モバイルアクセサリーは特に人気が高く、世界各国で販売されています。

日本公式Instagram： https://www.instagram.com/skinnydipjapan/

日本公式X（旧Twitter）： https://x.com/SkinnydipJapan

日本公式オンラインショップ：https://www.skinnydip.co.jp/

※価格は全て税込価格です。

※商品画像はイメージです。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

(C) Disney