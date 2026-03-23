海を望むカフェ「DEAR MOM」が4月3日、千葉県・御宿町岩和田にオープン

株式会社HomeHotelDEAR MOM 外観イメージ（CGパース）

千葉県御宿町・岩和田海岸を望むカフェ「DEAR MOM（ディアマム）」が、2026年4月3日にオープンします。

白い砂浜と穏やかな網代湾を眺めながら過ごせるこの場所は、かつて観光客で賑わいながらも、現在は少子高齢化と空き家の増加が進む御宿町に、もう一度“人が集まる理由”をつくりたいという思いから生まれました。

旧岩和田保育園跡地に新たな建物が生まれ、カフェに続き、4月下旬にはホテルとサウナもオープンする予定です。

■ 旅人も、地域の人も、自然と混ざり合う場所へ

DEAR MOMは、ホテル併設のカフェとして、旅の途中の人と、日々を暮らす人が自然に交わる場を目指しています。

席に座ると、海を眺める人、読書をする人、コーヒー片手に仕事をする人、散歩の途中に立ち寄る人が、ゆるやかに同じ空気を共有しているのがわかります。

“誰かの特別な日”にも、“なんでもない日”にも寄り添える、そんな海辺のリビングのような存在でありたいと考えています。

DEAR MOM カフェ内観イメージ（CGパース）

■ 「DEAR MOM」という名前に込めた想い

「DEAR MOM（ディアマム）」という名前には、この土地の記憶と、海に生きる人々への敬意、そして母なる自然への感謝が込められています。

かつてこの地にあった岩和田保育園のぬくもり、日本三大海女地帯として海と向き合ってきた女性たちの強さ、そして目の前に広がる“母なる海”。

そのすべてへの静かな敬意を、この名前にそっと託しました。

■ 海と光が通り抜ける、開かれた空間

大きく開いた窓からは岩和田海岸と網代湾が広がり、白い砂浜を渡る光と風が、店内をやわらかく満たします。

時間帯によって変わる海の色や影の動きが、訪れるたびに違う表情を見せてくれます。

朝の静けさ、午後のきらめき、夕暮れの柔らかさ。どの瞬間も、この場所ならではの穏やかな時間が流れています。

一日の終わりをやわらかく染める、御宿海岸の夕暮れ

■ メニュー

コーヒー、エスプレッソ、ティーをはじめ、スムージーやアルコール、自家製焼き菓子、ペストリー、サンドイッチなどをご用意しています。店内には、ソムリエが選んだワインを収めたセラーも。

朝の光の中で楽しむ一杯も、午後の海を眺めながらのひと休みも、どちらもこの場所ならではの時間です。

La Marzocco の確かな抽出で仕立てる、香り豊かな一杯ヨーロッパで作られたアリスタの本格ペストリーを、店内オーブンで焼きたてに素材のやさしさを感じる本格スムージーを、常時5種類そろえていますやわらかな飲み口のWheat Aleを、オリジナルラベルでご用意

■ 店舗情報

・カフェOPEN：2026年4月3日

・ホテル・サウナ：2026年4月下旬OPEN予定

・店名：DEAR MOM（ディアマム）

・住所：〒299-5105 千葉県夷隅郡御宿町岩和田926

・TEL：0470-64-6764

・営業時間：毎日 8:00～17:00

・席数数：屋内20席＋屋外ベンチ

■ 運営会社概要

会社名：株式会社HomeHotel

代表者：井上祥子

事業内容：ホテル・カフェの事業企画・運営・管理

■ お問い合わせ先

メール：info@dearmom.jp