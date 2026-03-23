若狭湾の景勝地”三方五湖”を電池推進遊覧船で巡る「春のレイクフェスタ2026」4月４日・５日開催！

福井県美浜町

福井県美浜町レイクセンターでは、ラムサール条約登録湿地や日本農業遺産に認定された三方五湖を舞台にした春の特別企画「春のレイクフェスタ2026」を、2026年4月4日（土）・5日（日）の2日間限定で開催します。

イベント期間中は、通常便に加え、3種類の特別クルーズや自転車と遊覧船を組み合わせた「サイクルクルーズ」、更に、特別クルーズ乗船者限定の地元スイーツのプレゼントや若狭みはまの特産品が当たるガラポン抽選会等、お楽しみ企画をたくさんご用意しています。

最先端の再生可能エネルギーで航行する遊覧船で、CO2排出ゼロ・エンジン音なしの静かなクルーズを是非お楽しみください。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165212/table/39_1_1104760899d06df1931c117a306f8f48.jpg?v=202603230951 ]

美浜町観光誘客課 施設連携グループ

担当：リーダー 和多田 康宏

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