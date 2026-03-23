セレンディップ・ロボクロス、九州地域におけるロボット実装支援進出のお知らせ

セレンディップ・ホールディングス株式会社

セレンディップ・ホールディングス株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長兼 CEO 竹内 在）のグループ会社であるセレンディップ・ロボクロス株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長 和田正信 以下、セレンディ ップ・ロボクロス）は、九州地域におけるロボット実装支援進出を目的として、北九州産業学術推進機構（FAIS）が運営する「北九州ロボットフォーラム（以下、フォーラム）」に入会いたしました。

本入会により、ロボット産業の集積地である北九州地域において展開するとともに、最先端技術へのアクセス強化および地域ネットワークの拡充を図ります。

セレンディップ・ロボクロスは、スマートファクトリー実現を支援するコンダクターとして協働ロボットやAMRの販売・レンタル、 自動化システム開発・導入コンサルティングを通じて製造業の自動化を支援しており、九州で拡大する設備投資需要に対し、より実効性の高い自動化支援を提供してまいります。

■ 取り組みの背景

日本の製造業は今、大きな転換期にあります。労働力不足が深刻化する一方で、九州では半導体関連を中心とした設備投資が拡大し、生産ラインの高度化・自動化ニーズが高まっています。

セレンディップ・ロボクロスは、フォーラムへの参加を通じて、以下の取り組みを重点的に推進します。

- 最新ロボット技術の実装：活発な自動化ニーズに応えるソリューションの開発- 広域ネットワークの構築： 今までの開発・導入ノウハウを融合させ、供給網の強靭化に寄与- 投資対効果の最大化：最適なロボットシステムによる高い ROI（投資利益率）を実現■変化する九州の産業構造と「自動化」の使命

現在、九州地方は「新生シリコンアイランド」として大きな注目を集めています。

半導体企業の進出に伴う関連産業の設備投資拡大は、地域経済に活気をもたらすと同時に、製造現場にはより高度で、より迅速な立ち上げが求められています。

セレンディップ・ロボクロスは、この変化を日本の製造業が次なるステージへ進む機会と捉え、自動化の高度化を通じて持続的な競争力向上に貢献してまいります。

■「ロボットの街・北九州」とのシナジー

北九州市は、ロボット技術を有する企業や研究機関が集積する地域です。

フォーラムを通じて得られる知見と、今まで の開発・導入で培った自動化ノウハウを掛け合わせることで、地域企業が抱える課題に対し、より具体的で実効性の高い解決策を提供してまいります。

■次世代のスマートファクトリーを目指して

私たちが目指すのは、ロボットが単に人の代わりをする工場ではありません。人がより創造的な仕事に集中でき、データとロボットがシームレスに連携する「スマートファクトリー」の実現です。

セレンディップ・ロボクロスは、短期的な自動化にとどまらず、将来を見据えた生産体制の高度化を推進し、日本の製造 業全体の競争力向上に貢献してまいります。

【北九州ロボットフォーラムからの入会にあたってのコメント】

北九州ロボットフォーラムは、北九州市の産学官が一体となり、2006 年にロボット関連産業の拠点形成を推進するため設立されました。

例年 7 月には北九州メッセにおいて「ロボット産業マッチングフェア」を開催するほか、北九州学術研究都市を中心とした産学官連携による研究開発支援、各種セミナーを通じた人材育成や情報発信等を行っています。

この度、セレンディップ・ロボクロス株式会社様のご入会を心より歓迎いたします。まずは、同社が保有するリース、シェア リングサービスの知見・ノウハウを活用して、これまで初期コストの面でロボット導入が難しかった中小企業に、ロボットを広く普及していきたいと考えています。

セレンディップ・ホールディングス株式会社

本 社 ：愛知県名古屋市中区錦一丁目５番地 11 号

設 立 ： 2006年8月

代 表 者 ：代表取締役社長兼 CEO 竹内 在

事業内容 ：経営受託及び事業再生、投資事業、経営コンサルティング

URL :https://www.serendip-c.com/

セレンディップ・ロボクロス株式会社

本 社 ：愛知県名古屋市中区錦一丁目５番 11 号

設 立 ： 2018 年 7 月

代 表 者 ：代表取締役社長 和田 正信

事業内容 ：協働ロボット、AMR などの販売、レンタル、開発・導入コンサル

URL :https://www.serendip-rxm.com/

北九州ロボットフォーラム

本 社 ：北九州市、公益財団法人北九州産業学術推進機構

設 立 ：2006 年 2 月

代 表 者 ：会長 三谷 康範（九州工業大学学長）

事業内容 ：産学官が一体となり、研究開発支援や交流促進などの取り組みを通じて、北九州市のロボッ ト関連産業の発展と拠点形成を推進

URL :https://www.ksrp.or.jp/fais/robot/forum/index.html