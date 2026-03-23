【埼玉県】「調節池」のネーミングライツパートナーを募集します！

埼玉県

埼玉県では、大雨時の河川水位の上昇を抑え、洪水被害を軽減させるため、河川に流れる水の一部を一時的に貯留する調節池を管理しています。

この度、県管理調節池の維持管理に活用する新たな財源を確保するため、30箇所の調節池を対象にネーミングライツパートナー（愛称の命名権者）を募集します。

〇 募集チラシ

１ 対象施設

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-907-f9183d2e76f02ae0d3cd1741797baba2.pdf

1. 鴨川第一調節池 （さいたま市）

2. 鴨川第二調節池 （さいたま市）

3. 深作多目的遊水地（さいたま市）

4. 桜木調節池 （さいたま市）

5. 上院調節池 （さいたま市）

6. 大門下池調節池 （さいたま市）

7. 新和西上池調節池（さいたま市）

8. 上谷沼調節池 （さいたま市、川口市）

9. 新郷多目的遊水地 （川口市）

10. 芝川第一調節池 （さいたま市、川口市）

11. 毛長川調節池 （川口市）

12. 寺尾調節池 （川越市）

13. びん沼調節池 （さいたま市、川越市、富士見市）

14. 蛇島調節池 （富士見市）

15. 上新井調節池 （所沢市）

16. 再開発地下調節池（所沢市）

17. 日比田調節池 （所沢市）

18. 大河原調節池 （飯能市）

19. 大森調節池 （入間市）

20. 大吉調節池 （越谷市）

21. 吉川調節池 （吉川市）

22. 谷塚調節池 （草加市）

23. 吉川美南調節池 （吉川市）

24. 栄調節池 （三郷市）

25. 中手子林調節池 （羽生市）

26. 大島新田調節池 （幸手市、杉戸町）

27. 岡泉調節池 （白岡市）

28. 小林調節池 （久喜市）

29. 堤調節池 （上里町）

30. 福川調節池 （深谷市）

２ 応募資格

愛称の命名権者として県と契約締結を希望する法人その他の団体又はそれらにより構成されたグループとします。

３ 契約希望期間

契約の締結日から5年（令和13年3月まで）

ただし、応募可能な契約期間は3年以上5年以下とします。

４ 契約希望額

40,000円以上（年額）

※金額は消費税及び地方消費税を除いた額

５ 募集期間

令和8年3月23日（月曜日）から令和8年6月30日（火曜日）まで

なお、募集の詳細については、以下のURLを御覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/chosetsuchi.html

6 問い合わせ先

県土整備部 河川環境課 河川維持担当

直通 048-830-5114 （内線 5119）

E-mail: a5110-02@pref.saitama.lg.jp