自治体職員の名刺費用負担ゼロへ。ジチタイワークス無料名刺「自治体オリジナルテンプレート」、粕屋町（福岡県）に導入決定

株式会社ジチタイワークス

官民連携・自治体同士の連携の促進を目的とする媒体発行・プロモーション支援事業等を行う株式会社ジチタイワークス（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：森新平）は、福岡県糟屋郡粕屋町（町長：箱田 彰）より、ジチタイワークス無料名刺「自治体オリジナルテンプレート」について導入決定いただき、2026年4月1日より運用を開始することをお知らせいたします。

■ 91%の自治体職員が「自己負担で名刺を作っている」という現実

ジチタイワークスが実施したアンケート調査（※）では、全国の自治体職員の91%が名刺を自費で作成しているという実態が明らかになっています。財政難や慣例から、一律的な公費化にできていない自治体が多いためです。この課題に対し、総務省や一部の自治体が公費負担へと動き始めている状況ではあるものの、いまだ自費の状態が続く自治体も多いのが実情です。

※2021年4月にジチタイワークス会員登録をしている自治体職員を対象に実施、回答数145名

そこで、ジチタイワークスが開始したのが「ジチタイワークス無料名刺」のサービスです。

自治体職員の方々を元気にするツールとして、年に1回、100枚の名刺を無料で作成することができます。2021年のサービス開始以降、大変多くの自治体職員の皆様にご利用いただいております。

■ サービス概要：「ジチタイワークス無料名刺」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92176/table/44_1_757f1fe2ba5c4b9edce89d54475ac497.jpg?v=202603230451 ]

この無料名刺には自治体ごとに独自のデザインで名刺が作成できる「オリジナルテンプレート」機能（有料オプション）があります。これを自治体が実装しておくことで、自治体ごとに統一的で洗練されたデザインの名刺を作ることができます。

■粕屋町名刺テンプレートデザイン

表面裏面

■ ジチタイワークス無料名刺「オリジナルテンプレート」の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/92176/table/44_2_51c7126852ae70fe47dfcfa0f29b5d87.jpg?v=202603230451 ]

■ 粕屋町の導入目的：「名刺自腹問題」の解決と、シティプロモーションを同時実現

粕屋町では、名刺を庁内で作成するか、自費で作成する職員がほとんどであり、デザインも職員ごとに異なっている状況でした。この課題を解決するとともに、2027年3月に迎える「町制施行70周年」という大きな節目を迎えるにあたってのシティプロモーション、また「ふるさと納税」のPRを強化していきたい、という目的がありました。

そこで、これらの課題解決や目的を実現する手段として、粕屋町職員の皆様へジチタイワークス無料名刺の利用と「オリジナルテンプレート」の導入を決定しました。

１. 職員の費用負担ゼロ、自治体の内製化業務もほぼゼロ

自治体オリジナルテンプレートを利用することで、自治体に対応いただくのはテンプレートの作成と初期設定手続きのみです。これにより継続的に統一された職員個人の名刺印刷費（1人年1回・100枚まで）が無料で作成できるようになります。名刺発注業務を自治体で内製化した場合の取りまとめ業務や発注業務も発生しません。オリジナル名刺の公費化を安価に実現できます。

２. 名刺がシティプロモーションの媒体に

オリジナルテンプレートを活用することで、すべての職員名刺に統一されたデザインと町のPRメッセージを組み込むことが可能になります。日常的な名刺交換の場面が、町制施行70周年のPRやふるさと納税のシティプロモーションとして機能します。

■ 今後の展開

粕屋町と同様の課題を抱える全国の自治体に向けて、ジチタイワークス無料名刺サービスおよびオリジナルテンプレート機能を具体的な解決策としてご活用いただけるよう、認知度拡大を推進してまいります。

■ 株式会社ジチタイワークスについて

代表者：代表取締役社長 森新平

所在地：福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル7F

資本金：1,000万円（2025年3月31日時点）

大株主：株式会社ホープ（持株比率100％）

事業内容：官民連携・自治体同士の連携の促進を目的とする媒体発行・プロモーション支援事業等

＜その他のサービスはこちらから＞

・ジチタイワークスWEB https://jichitai.works/

・ジチタイワークス民間サービス比較 https://hash.jichitai.works/

・調達インフォ https://bid-info.jp/

・ジチタイSMS https://sms.jichitai.works/

■ 株式会社ホープについて https://www.zaigenkakuho.com/(https://www.zaigenkakuho.com/)

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 時津孝康

所在地：福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル7F

資本金：1,181万円（2025年3月31日時点）

事業内容：自治体に特化したサービスを展開（広告事業、ジチタイワークス事業、企業版ふるさと納税支援事業、空き家対策関連事業、他）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジチタイワークス ビジネス開発部 公共ビジネス課

担当：西村（にしむら）・安藤（あんどう）

Tel：092-716-1480（代表）／ Email：jw_public@zaigenkakuho.com

【メディアの方のお問い合わせ先】

株式会社ホープ 広報・IR課 Email：pr@zaigenkakuho.com