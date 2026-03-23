四国初上陸！わずか数時間で完成する「インスタントサウナ」設置見学会を3月30日に開催

株式会社アズマ四国

株式会社アズマ四国（本社：徳島県阿南市、代表取締役：吉岡明治）は、2026年3月30日（月）、空気膜構造を用いた次世代の簡易建築「インスタントハウス」の技術を応用した「インスタントサウナ」の設置・見学会を、弊社本社敷地内にて開催いたします。

■ 実施の背景と目的

インスタントハウスは、名古屋工業大学大学院の北川啓介教授が考案した、短時間で施工可能な革新的建築手法です。弊社は地域に根差したリフォーム会社として、この優れた断熱・耐震性能を多くのお客様へ「届けたい」という想いを抱いており、今回、四国初上陸となる「インスタントサウナ」の設営工程を一般公開いたします。これにより、防災シェルターとしての活用や新しいレジャー体験の可能性を提示するとともに、弊社が今後注力する「インスタントプロダクツ」シリーズの技術的基盤を広く知っていただくことを目的としています。

■ 「インスタントプロダクツ」シリーズの展開と特徴

本プロジェクトでは、独自の「空気膜構造」と「吹き付け断熱」の技術を、用途に合わせて展開します。

インスタントハウス： テントの手軽さと住宅の性能を兼ね備えた次世代の簡易建築です。断熱性と耐震性に優れ、グランピングから災害支援まで場所を選ばず幅広く活躍します。

インスタントサウナ： 圧倒的な断熱性により、屋外でも効率的に高温を維持。平時はサウナ、有事には断熱性能を活かした防災シェルターとして機能します 。

■ イベント概要

日時： 2026年3月30日（月） 10:00頃～14:00頃

場所： 株式会社アズマ四国 本社（徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇ヌクミ51-4）

内容：

インスタントサウナの設営実演

製品に関する解説

設営完了後の「サウナお試し会」

特別企画： キッチンカー「cafe ATARI」が出店

（cafe ATARI：那賀郡那賀町相生森林文化公園あいあいらんど内）

参加費： 無料（事前申込不要）

■ 今後の展望

翌3月31日（火）には、那賀町の「山宿 花瀬庵」にて、宿泊施設としての「インスタントハウス」設置見学会も開催されます 。弊社はこれらの活動を通じ、インスタントプロダクツシリーズによる既存住宅の性能向上から、災害に強いまちづくり、新しい観光資源の創出まで、徳島の未来を支える住環境づくりに寄与してまいります 。

【製品販売元】

株式会社LIFULL ArchiTech

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町1-4-4

住環境分野における技術開発を手掛けるLIFULLグループの研究開発企業。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アズマ四国

所在地：徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇ヌクミ51番地4

電話番号：0120-44-5638（受付：月～土曜 8時～17時）

担当者：株式会社アズマ四国 広報室

メールアドレス：azma-yoshioka.n@azma.jp