日本企業のエンゲージメント課題に挑む　AIで“毎日5分”のコーチング習慣【22年の実践知】「AIクイックコーチング(TM)」提供開始

コーチ・コントリビューション株式会社

■コーチ・コントリビューション株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：市丸邦博）は、音声AIによる対話型コーチングサービス「AIクイックコーチング(TM)」について、2026年3月23日より提供開始に向けた受付を開始し、2026年4月1日より正式提供を開始いたします。

■AIクイックコーチング(TM)は、

「コーチングを受けたいのに受けられない」課題を解決し、

今すぐ自分の考えを整理し、目的や目標を言語化できる、法人向けにAIでコーチングを受けられる、毎日5分の新習慣です。音声AIとの対話を通じて、クイックに思考を整理し、自己認識を高め、行動変容へとつなげます。

“いつでも・どこでも・すぐに”コーチングを受けられる仕組みにより、

個人の自己変革を促進し、組織変革を加速します。

■開発背景

日本企業のエンゲージメントは約7%とされ、

対話不足・内省不足が大きな課題となっています。

これまでコーチングは一部の経営層に限られてきましたが、

「誰もが・毎日・すぐにコーチングを受けることで、目的や目標を言語化し、主体性を高め、その変化が組織、そして社会へと広がる未来の実現を目指しています。」

■サービス概要

AIクイックコーチング(TM)は、音声AIとの1on1コーチングにより、思考・感情・行動を言語化し、

意思決定力の向上

自己認識の深化

行動変容の促進

を実現します。

約5分で朝・昼・晩・計15分の実施可能な設計により、

日常の中で継続的な内省習慣を生み出し、個人の変化を組織変革へとつなげます。

■特徴

１. 音声対話による没入型コーチング体験

音声による対話で、感情や思考の深い言語化を実現。

２. 22年のコーチング実践知を反映

数百社・数千名の実績に基づく問い・承認・対話設計を実装。

３. 毎日5分の習慣化設計

短時間で継続できる仕組みにより、自己変革を加速。

■今後の展開

コーチ・コントリビューション株式会社は、創業16年で培った法人特化型の組織変革実現に向けた 「CLコーチング」（2026年3月時点900社導入）に、AIクイックコーチング(TM)を融合し、変革の加速を目指します。個人の変化を組織、そして全社の変革へとつなげていきます。

今後は全国の中堅・中小企業への導入を拡大し、CLコーチングとの融合により、リーダーの主体性を高め、組織力の向上と持続的成長を実現します。

さらに、日本企業のエンゲージメント向上に貢献し、人と組織の変革を加速する新たなスタンダードの確立を目指します。将来的には2030年以降のグローバル展開を視野に、

「CLコーチング × AIクイックコーチング(TM)」による変革モデルを世界へ展開し、

日本発のコーチングインフラとして社会の進化に貢献してまいります。

■監修 森川里美 国際コーチング連盟（ICF）マスター認定コーチ Gallup認定ストレングスコーチ AIクイックコーチング(TM)監修

コーチ・コントリビューション株式会社 顧問アドバイザー

翻訳文献

『幸福の習慣 WELL BEING 世界150ヶ国調査でわかった人生を価値あるものにする５つの要素』

（Discover 21, Inc. 著者：Tom Rath ／ Jim Harter ／ 森川 里美 (翻訳)）

■監修コメント

企業の現場では、経営者であれ、管理職であれ、若手リーダーであれ、現場の社員であれ、 「今すぐ考えを整理したい」「今すぐ思いを言語化したい」という瞬間が日々生まれています。

しかし実際には、コーチング相手を探す時間がなく、その気づきを逃してしまうことも 少なくありません。

AIクイックコーチング(TM)は、わずか5分間の対話で思考を整理し、

目標・ビジョン・行動を言語化することができます。

この仕組みは社員一人ひとりの主体性を高め、その主体性が組織全体へと広がっていきます。

AIクイックコーチング(TM)は、日本企業の未来に大きな可能性をもたらす

新しいコーチングの形だと確信しています。

■サービスページ

https://coachcontribution.com/ai-quickcoaching/(https://coachcontribution.com/ai-quickcoaching/)

■会社概要

会社名 ：コーチ・コントリビューション株式会社

代表者 ：代表取締役 市丸邦博

所在地 ：福岡県福岡市博多区古門戸町1-1 日刊工業新聞社 6F

設立 ：2010年8月2日

事業内容：AIクイックコーチング(TM)×CLコーチングによる組織変革インフラの提供

・音声AIによる対話型1on1コーチングサービス

「AIクイックコーチング(TM)」

・AIおよびデータを活用した組織変革支援

・自己変革を実現するコーチングプログラム（基礎）

「CL コーチング・オブ・リーダーシップ」

・組織変革を加速するコーチングプログラム（応用）

「CLP コーチング・オブ・リーダーシップ・プロフェッショナル」

・変革を定着させるコーチングプログラム（継続）

「サークルコーチング」