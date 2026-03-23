日本企業のエンゲージメント課題に挑む　AIで“毎日5分”のコーチング習慣【22年の実践知】「AIクイックコーチング(TM)」提供開始

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コーチ・コントリビューション株式会社



■コーチ・コントリビューション株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：市丸邦博）は、音声AIによる対話型コーチングサービス「AIクイックコーチング(TM)」について、2026年3月23日より提供開始に向けた受付を開始し、2026年4月1日より正式提供を開始いたします。



■AIクイックコーチング(TM)は、





「コーチングを受けたいのに受けられない」課題を解決し、



今すぐ自分の考えを整理し、目的や目標を言語化できる、法人向けにAIでコーチングを受けられる、毎日5分の新習慣です。音声AIとの対話を通じて、クイックに思考を整理し、自己認識を高め、行動変容へとつなげます。



“いつでも・どこでも・すぐに”コーチングを受けられる仕組みにより、


　　　個人の自己変革を促進し、組織変革を加速します。



■開発背景


日本企業のエンゲージメントは約7%とされ、


対話不足・内省不足が大きな課題となっています。


これまでコーチングは一部の経営層に限られてきましたが、



「誰もが・毎日・すぐにコーチングを受けることで、目的や目標を言語化し、主体性を高め、その変化が組織、そして社会へと広がる未来の実現を目指しています。」



■サービス概要


AIクイックコーチング(TM)は、音声AIとの1on1コーチングにより、思考・感情・行動を言語化し、


意思決定力の向上


自己認識の深化


行動変容の促進


を実現します。


約5分で朝・昼・晩・計15分の実施可能な設計により、


日常の中で継続的な内省習慣を生み出し、個人の変化を組織変革へとつなげます。





■特徴


１. 音声対話による没入型コーチング体験


音声による対話で、感情や思考の深い言語化を実現。


２. 22年のコーチング実践知を反映


数百社・数千名の実績に基づく問い・承認・対話設計を実装。


３. 毎日5分の習慣化設計


短時間で継続できる仕組みにより、自己変革を加速。



■今後の展開


コーチ・コントリビューション株式会社は、創業16年で培った法人特化型の組織変革実現に向けた　「CLコーチング」（2026年3月時点900社導入）に、AIクイックコーチング(TM)を融合し、変革の加速を目指します。個人の変化を組織、そして全社の変革へとつなげていきます。


今後は全国の中堅・中小企業への導入を拡大し、CLコーチングとの融合により、リーダーの主体性を高め、組織力の向上と持続的成長を実現します。


さらに、日本企業のエンゲージメント向上に貢献し、人と組織の変革を加速する新たなスタンダードの確立を目指します。将来的には2030年以降のグローバル展開を視野に、


「CLコーチング × AIクイックコーチング(TM)」による変革モデルを世界へ展開し、


日本発のコーチングインフラとして社会の進化に貢献してまいります。



■監修 森川里美　　国際コーチング連盟（ICF）マスター認定コーチ Gallup認定ストレングスコーチ AIクイックコーチング(TM)監修


コーチ・コントリビューション株式会社 顧問アドバイザー


翻訳文献


『幸福の習慣 WELL BEING 世界150ヶ国調査でわかった人生を価値あるものにする５つの要素』


（Discover 21, Inc.　著者：Tom Rath ／ Jim Harter ／ 森川 里美 (翻訳)）


■監修コメント


企業の現場では、経営者であれ、管理職であれ、若手リーダーであれ、現場の社員であれ、　　　　「今すぐ考えを整理したい」「今すぐ思いを言語化したい」という瞬間が日々生まれています。


しかし実際には、コーチング相手を探す時間がなく、その気づきを逃してしまうことも　　　　　　　少なくありません。


AIクイックコーチング(TM)は、わずか5分間の対話で思考を整理し、


目標・ビジョン・行動を言語化することができます。


この仕組みは社員一人ひとりの主体性を高め、その主体性が組織全体へと広がっていきます。


AIクイックコーチング(TM)は、日本企業の未来に大きな可能性をもたらす


新しいコーチングの形だと確信しています。



■サービスページ


https://coachcontribution.com/ai-quickcoaching/(https://coachcontribution.com/ai-quickcoaching/)



■会社概要


会社名　：コーチ・コントリビューション株式会社


代表者　：代表取締役　市丸邦博


所在地　：福岡県福岡市博多区古門戸町1-1 日刊工業新聞社 6F


設立 ：2010年8月2日


事業内容：AIクイックコーチング(TM)×CLコーチングによる組織変革インフラの提供


・音声AIによる対話型1on1コーチングサービス


　「AIクイックコーチング(TM)」


・AIおよびデータを活用した組織変革支援


・自己変革を実現するコーチングプログラム（基礎）


　「CL コーチング・オブ・リーダーシップ」


・組織変革を加速するコーチングプログラム（応用）


　「CLP コーチング・オブ・リーダーシップ・プロフェッショナル」


・変革を定着させるコーチングプログラム（継続）


　「サークルコーチング」