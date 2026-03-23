日本企業のエンゲージメント課題に挑む AIで“毎日5分”のコーチング習慣【22年の実践知】「AIクイックコーチング(TM)」提供開始
■コーチ・コントリビューション株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：市丸邦博）は、音声AIによる対話型コーチングサービス「AIクイックコーチング(TM)」について、2026年3月23日より提供開始に向けた受付を開始し、2026年4月1日より正式提供を開始いたします。
■AIクイックコーチング(TM)は、
「コーチングを受けたいのに受けられない」課題を解決し、
今すぐ自分の考えを整理し、目的や目標を言語化できる、法人向けにAIでコーチングを受けられる、毎日5分の新習慣です。音声AIとの対話を通じて、クイックに思考を整理し、自己認識を高め、行動変容へとつなげます。
“いつでも・どこでも・すぐに”コーチングを受けられる仕組みにより、
個人の自己変革を促進し、組織変革を加速します。
■開発背景
日本企業のエンゲージメントは約7%とされ、
対話不足・内省不足が大きな課題となっています。
これまでコーチングは一部の経営層に限られてきましたが、
「誰もが・毎日・すぐにコーチングを受けることで、目的や目標を言語化し、主体性を高め、その変化が組織、そして社会へと広がる未来の実現を目指しています。」
■サービス概要
AIクイックコーチング(TM)は、音声AIとの1on1コーチングにより、思考・感情・行動を言語化し、
意思決定力の向上
自己認識の深化
行動変容の促進
を実現します。
約5分で朝・昼・晩・計15分の実施可能な設計により、
日常の中で継続的な内省習慣を生み出し、個人の変化を組織変革へとつなげます。
■特徴
１. 音声対話による没入型コーチング体験
音声による対話で、感情や思考の深い言語化を実現。
２. 22年のコーチング実践知を反映
数百社・数千名の実績に基づく問い・承認・対話設計を実装。
３. 毎日5分の習慣化設計
短時間で継続できる仕組みにより、自己変革を加速。
■今後の展開
コーチ・コントリビューション株式会社は、創業16年で培った法人特化型の組織変革実現に向けた 「CLコーチング」（2026年3月時点900社導入）に、AIクイックコーチング(TM)を融合し、変革の加速を目指します。個人の変化を組織、そして全社の変革へとつなげていきます。
今後は全国の中堅・中小企業への導入を拡大し、CLコーチングとの融合により、リーダーの主体性を高め、組織力の向上と持続的成長を実現します。
さらに、日本企業のエンゲージメント向上に貢献し、人と組織の変革を加速する新たなスタンダードの確立を目指します。将来的には2030年以降のグローバル展開を視野に、
「CLコーチング × AIクイックコーチング(TM)」による変革モデルを世界へ展開し、
日本発のコーチングインフラとして社会の進化に貢献してまいります。
■監修 森川里美 国際コーチング連盟（ICF）マスター認定コーチ Gallup認定ストレングスコーチ AIクイックコーチング(TM)監修
コーチ・コントリビューション株式会社 顧問アドバイザー
翻訳文献
『幸福の習慣 WELL BEING 世界150ヶ国調査でわかった人生を価値あるものにする５つの要素』
（Discover 21, Inc. 著者：Tom Rath ／ Jim Harter ／ 森川 里美 (翻訳)）
■監修コメント
企業の現場では、経営者であれ、管理職であれ、若手リーダーであれ、現場の社員であれ、 「今すぐ考えを整理したい」「今すぐ思いを言語化したい」という瞬間が日々生まれています。
しかし実際には、コーチング相手を探す時間がなく、その気づきを逃してしまうことも 少なくありません。
AIクイックコーチング(TM)は、わずか5分間の対話で思考を整理し、
目標・ビジョン・行動を言語化することができます。
この仕組みは社員一人ひとりの主体性を高め、その主体性が組織全体へと広がっていきます。
AIクイックコーチング(TM)は、日本企業の未来に大きな可能性をもたらす
新しいコーチングの形だと確信しています。
■サービスページ
https://coachcontribution.com/ai-quickcoaching/(https://coachcontribution.com/ai-quickcoaching/)
■会社概要
会社名 ：コーチ・コントリビューション株式会社
代表者 ：代表取締役 市丸邦博
所在地 ：福岡県福岡市博多区古門戸町1-1 日刊工業新聞社 6F
設立 ：2010年8月2日
事業内容：AIクイックコーチング(TM)×CLコーチングによる組織変革インフラの提供
・音声AIによる対話型1on1コーチングサービス
「AIクイックコーチング(TM)」
・AIおよびデータを活用した組織変革支援
・自己変革を実現するコーチングプログラム（基礎）
「CL コーチング・オブ・リーダーシップ」
・組織変革を加速するコーチングプログラム（応用）
「CLP コーチング・オブ・リーダーシップ・プロフェッショナル」
・変革を定着させるコーチングプログラム（継続）
「サークルコーチング」