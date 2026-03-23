【豊田高専】第17回NAPROCK国際プログラミングコンテストで世界一！

独立行政法人国立高等専門学校機構NAPROCK PROCON 2026 表彰式の様子

豊田工業高等専門学校（愛知県豊田市 校長：阿波賀 邦夫 以下「豊田高専」）の情報工学科を中心とした学生チームが、2026年3月7日から10日にかけてベトナム社会主義共和国ハノイ市で開催された 第17回NAPROCK国際プログラミングコンテスト（The 17th NAPROCK International Programming Contest - NAPROCK PROCON 2026, Hanoi） に出場し、最高賞である Grand Prize（第1位） を受賞しました。

本大会には日本・ベトナム・モンゴル・タイの4か国から国内大会よりノミネートされた36チーム114名の学生が参加し、ICT技術を活用した社会課題解決型ソフトウェアの開発を競いました。豊田高専チーム 「エネまるクラフト（Enemaru Craft）」 は、再生可能エネルギーや環境教育をテーマとしたICTシステムを提案し、技術力・独創性・社会的有用性・完成度などが総合的に評価され、課題部門において世界一となる Grand Prize を受賞しました。

本大会は高専生や工学系学生を対象とした世界大会であり、日本の高専生チームが世界各国の学生と競い優勝したことは、実践的な教育研究活動の成果としても注目を集めています。

■大会概要 名称：第17回 NAPROCK国際プログラミングコンテスト

(The 17th NAPROCK International Programming Contest)



開催期間 2026年3月7日～3月10日 競技日程 2026年3月8日～3月9日

開催地 ベトナム社会主義共和国 ハノイ市

会場 VNU University of Engineering and Technology（ベトナム国家大学ハノイ校工科大学）

参加国 日本 ベトナム モンゴル タイ 参加チーム 36チーム 参加学生 114名

■第17回大会は 「ICT for a Green Future（ICTで実現する持続可能な社会）」 をテーマとして開催され、環境問題や持続可能な社会の実現に向けたICT技術の活用が大きなテーマとなりました。NAPROCK国際プログラミングコンテストは、これまで国内の高専プロコンと連携して開催されてきましたが、日本の団体が主催する国際大会として海外を舞台に開催されるのは今回が初めてとなります。

■NAPROCK国際プログラミングコンテストは、高専生および工学系大学生を対象とした国際的なソフトウェア開発コンテストです。課題部門では学生チームが社会課題をテーマにICT技術を用いたシステムを開発し、その技術力や創造性を競います。 大会では、各チームが開発したシステムについて、英語によるプレゼンテーション、システムを用いたデモンストレーション、審査員との質疑応答を行い、技術力・独創性・社会的有用性・完成度・プレゼンテーション能力・実用性の観点から総合的に評価されました。

■受賞作品 Grand Prize（第1位） チーム名 エネまるクラフト（Enemaru Craft）

所属 National Institute of Technology (KOSEN)、Toyota College （豊田工業高等専門学校）

本作品は再生可能エネルギーを体験的に学ぶことができるICT教育システムです。 風力・太陽光・水力などの環境データをセンサによって取得し、そのデータを仮想空間に反映することで、再生可能エネルギーの仕組みや発電量の変化をゲーム感覚で学ぶことができるシステムを開発しました。

風速センサによる風力発電、太陽光測定による太陽光発電だけでなく、非効率な人力発電などもあえて組み込み、そのデータが仮想都市の発展に反映される仕組みとなっており、再生可能エネルギーの理解を直感的に学習できる教育システムとして評価されました。世界大会では教員側も簡単にできるようなシステムと、ネットワーク接続によるバージョン管理の仕組みを構築しました。

なお、本チームは日本国内で開催された高専プログラミングコンテストでは第2位という結果でしたが、国際大会では英語によるプレゼンテーションやデモのやり取り、国際共通課題である環境問題を意識し、世界大会で逆転優勝を果たしました。

■指導教員総括

NAPROCK国際プログラミングコンテストは、多くの関係者や先人の方々が準備と運営を積み重ねてきた国際大会であり、その節目となる大会で学生たちが世界一を獲得できたことを大変嬉しく思います。大会を支えてこられた実行委員会および関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

学生たちは英語でのプレゼンテーションや、環境問題といった国際的な課題を意識したシステム開発に取り組み、世界各国の学生と競い合う中で大きく成長しました。国内大会では2位という結果でしたが、国際大会ではその悔しさを力に変え、見事に世界一を獲得することができました。

豊田高専としては、全国高専プログラミングコンテストの歴史の中でもこれまで第一位を獲得したことがなく、今回が初めての快挙となります。10年以上にわたりプロコンの指導に関わる中で、学生たちは「負けて悔しい」と本気で思えるチームへと成長してきました。今回の成果は、学生たちの努力と挑戦の積み重ねが世界の舞台で実を結んだものだと感じています。

また、この大会をきっかけに、これまでプロコンに関心のなかった学生からも「自分も挑戦したい」という声が聞かれるようになりました。今回の世界一は、一つの結果であると同時に、次の世代の学生たちの挑戦を生み出すきっかけにもなっています。技術力と人間性の両方を育てる高専ならではの教育として、今後もこうした挑戦を続けていきたいと思います。

参考情報：公式情報 NAPROCK International Programming Contest(https://naprock-procon2026.uet.vnu.edu.vn/%20https://www.naprock.org)

大会報道：Vietnam.vn(https://www.vietnam.vn/en/sinh-vien-viet-nam-doat-giai-ba-thi-lap-trinh-quoc-te-naprock-procon-lan-thu-17) Nhan Dan News(https://en.nhandan.vn/36-teams-compete-in-the-naprock-international-programming-contest-post159846.html) Voice of Vietnam(https://english.vov.vn/en/society/vietnam-wins-third-prize-at-naprock-procon-2026-contest-post1274378.vov)

開発したシステムに関する資料については、「全国高等専門学校プログラムOFFICIAL WEBSITE＞第36回松江大会(2025) ＞受賞チームの予選資料・パンフレットなど」をご参照ください：https://www.procon.gr.jp/?p=81185

プレゼンテーション審査の様子再生可能エネルギー教育ICTシステム「Enemaru Craft」の展示ブースの様子

Team: Enemaru Craft

Team Members:

1. Kantaro Suzuki

2. Yuta Ito

3. Ryo Takezawa

4. Hiroki Nakamori

5. Yuki Tuge

Toyota KOSEN, Japan

Faculty Advisor: Keita Tsuzuki

豊田工業高等専門学校について

高等専門学校は、社会が必要とする技術者を養成するために1962年（昭和37年）に設立され、中学校の卒業生を受け入れる1学科40名による5年間の一貫教育を行う高等教育機関です。

豊田高専は1963年（昭和38年）に愛知県豊田市に設立され、幅広く豊かな人間教育を目指し、数学・英語・国語などの一般科目と実験・実習を重視した専門科目に基づくカリキュラムにより、実践的、専門的な技術者教育を行っています。

卒業生は、約半数が国立大学の3年次編入学や高専の専攻科に進学し、約半数が多様な産業分野で実践的技術者として活躍しています。

豊田高専外観

【学校概要】

学校名：独立行政法人国立高等専門学校機構 豊田工業高等専門学校

所在地：愛知県豊田市栄生町2-1

校長：阿波賀 邦夫

設立：1963年

URL：https://www.toyota-ct.ac.jp/

事業内容：高等専門学校・高等教育機関