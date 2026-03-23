「FAS ザ ブラック ブライトセラム II」、美容3誌にて2026年ブライトニング＆UV部門のベストコスメに選出

株式会社シロク

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS（ファス）」より発売の、大人のエイジングくすみに立ち向かう包括ブライトニング美容液「FAS ザ ブラック ブライトセラム II（医薬部外品 / 販売名:FBブライトセラムII）」は、美容3誌の2026年ブライトニング＆UV部門のベストコスメに選出されました。

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https://fas-jp.com/products/V54bZN9i3d9cmvLl

本製品は、大人特有の頑固なエイジングくすみ問題に着目して研究を重ね、肌の透明感にとって重要な要素である“光”と“色”へのアプローチを磨いたアイテムです。肌に存在する4つのくすみ、赤・黄・茶・灰の全てにアプローチしながら、角層を潤いで満ちた健やかな状態に導くことで、たっぷりの光をめぐらせる澄んだ肌を叶えます。

発酵により低分子になった「黒米発酵液*²」を内包したジェル状美容液が肌の上でパシャっと弾け、みずみずしく広がる心地よいテクスチャーです。

■ベストコスメ受賞記念キャンペーン

この度の受賞を記念して、ベストコスメ受賞記念キャンペーンを実施いたします。期間中に「FAS ザ ブラック ブライトセラム II（医薬部外品 / 販売名:FBブライトセラムII）」をご購入いただくと、発酵生まれのエイジングケア*¹UVクリーム「FAS ザ ブラック デイ クリーム（医薬部外品 / 販売名:FDクリーム）」のミニサイズをプレゼントいたします。

・対象期間：2026年3月23日（月）12：00～2026年4月20日（月）23：59

※お一人様1回までのお渡しとなります。

※「FAS ザ ブラック ブライトセラム II（医薬部外品 / 販売名:FBブライトセラムII）」を含むキットのご購入も特典の対象となります。

●FAS ザ ブラック ブライトセラム II（医薬部外品 / 販売名:FBブライトセラムII）

１．肌に存在する4つのくすみにアプローチ

肌に存在する4つのくすみ「赤・黄・茶・灰」の全てに網羅的にアプローチしつつ、中でも過剰なメラニンにより茶のくすみが強くなると肌の透明感が失われることに新たに着目。美白有効成分のビタミンC誘導体*³、アルブチンに加え、フラボノイドを多く含む新潟産蓮花エキス*⁴を新配合することにより、頑固な“居残りメラニン*⁵”にアプローチする「メラノルートクリーン処方*⁶」を搭載しました。

２．“戻り光量”の引き上げを狙う「モイストブライト処方」

うるおいで角層細胞を満たし、表面をふっくら整えることで肌からの“戻り光量”の増加を狙う「モイストブライト処方」を搭載しました。35%配合したFASの独自成分「黒米発酵液*²」と、新配合の「屋久島産茶エキス*⁷」が、角層をすみずみまで潤いで満たし、なめらかに整えます。

●FAS ザ ブラック デイ クリーム （医薬部外品 / 販売名:FDクリーム）

１．発酵生まれの日中用シワ改善＆美白UVクリーム

「黒米発酵液*²」を中心に、大粒で低脂肪・高タンパク質が特徴の京丹波産黒大豆を100％使用した独自成分「黒豆ペプチド*⁸」、シワ改善と美白*⁹効果を併せ持つ医薬部外品有効成分「ナイアシンアミド」、保湿成分「米セラミド*¹⁰」などを配合した、シワ改善＆美白UVクリームです。SPF50+ / PA++++のハイスペックなUVカット機能を搭載しつつ、高いスキンケア効果も実現しました。

２．毎日触れたくなる溶け込むようなテクスチャー

日焼け止め特有の、“塗っている”膜感がなく、毎日塗りたくなる心地よさを追求しました。みずみずしいのにベタつかず、白浮きすることなく肌印象を整え、ツヤ肌へと導きます。

*¹ 年齢に応じた潤いを与えるケア

*² 酵母エキス（1）（保湿成分）

*³ L-アスコルビン酸 2-グルコシド

*⁴ 保湿成分

*⁵ 居残ってしまったメラニン

*⁶ チロシナーゼ活性、メラニンの還元の一連の流れをクリーニングしてくれるメカニズム

*⁷ チャエキス（1）（保湿成分）

*⁸ 加水分解黒豆エキス（保湿成分）

*⁹ メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

*¹⁰ コメヌカスフィンゴ糖脂質（保湿成分）

■「FAS」について

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”と、現代の“科学”を組み合わせることで、透明感*¹あふれ出すようなハリツヤ肌へ導く発酵エイジングケア*²ブランドです。

高い栄養価を持つ京都府京丹後産の黒米に、アルコールをほとんど産生しない酵母を加え、温度と時間をコントロールする独自の2段階発酵技術を使うことで生み出される、738種もの成分を含む「黒米発酵液*³」を主軸とした製品づくりを行っています。

すこやかな肌は日々の豊かな食事で作られるように、

大人の肌にも偏りなく多種多様な美容成分を。

発酵コントロールという温かなサイエンスによって、

内側からも外側からも美しさにアプローチするブランドを目指します。

FAS Journal：https://fas-jp.com/journals

「FAS」のものづくりへのこだわりや、ブランドを支える人々のストーリーをお届けしています。

*¹ 潤いによる

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

●「FAS」公式サイト ：https://fas-jp.com/

●「FAS」公式Instagram：https://www.instagram.com/fas/

●「FAS」公式X ：https://x.com/fas_skincare

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