江戸文化復興「日本橋座」設立プロジェクト企画に福助が出店

福助株式会社

福助株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：坂本友哉）は、2026年3月29日(日)にEDOCCO STUDIO（東京都千代田区）にて開催される江戸文化復興「日本橋座」設立プロジェクト企画イベントに出店することとなりましたのでお知らせいたします。

江戸文化復興「日本橋座」設立プロジェクト企画

一般社団法人千代田中央文化交流推進機構（東京都千代田区）が主催する当プロジェクトは、「江戸文化復興」の旗印として、「日本橋座」を日本文化を志す若手育成の劇場と位置づけ、伝統芸能の中心地であった日本橋に常設の本格的な芝居小屋を新設。伝統芸能界の第一人者による継続的な公演活動はもちろん、日本文化の未来を担う若手の為の拠点とするために、また、地域経済の活性化、日本の伝統芸能の継承と国際的な文化発信を実現する為、立ち上げられました。プロジェクトの一環として、プロジェクトを応援する方々によるライブショーやトークショーが定期開催される予定です。

記念すべきVol.1となる今回のイベントでは、和洋楽器ユニット「白衣天人」による演奏、歌舞伎界の第一線で活躍する中村芝翫（なかむらしかん）、鳥羽屋三右衛門（とばやさんえもん）、中村雀右衛門（なかむらじゃくえもん）といった豪華絢爛な出演者によるトークショーをお楽しみいただけます。

芝居見物のお供として欠かせないおいしいお食事もご用意される他、物販コーナーではグッズや映像商品、お土産などのお買い物もお楽しみいただけ、観劇と共に江戸文化を存分にお楽しみいただけるまたとない機会です。

当社は、物販コーナーにおいて、「福助足袋」をはじめとしたさまざまなレッグウエアや、足袋づくりの技術力を活かした生活雑貨ブランド「Tabeez」の雑貨などを販売いたします。また、当社直営店にて販売しているオリジナルの福助人形のカプセルトイも登場。福助人形は江戸時代に流行し、願いをかなえる福の神として信じられ、商店などでは「千客万来・商売繁盛」、家庭では「出世開運・福徳招来」のマスコットとして長く親しまれていることから、このたびの芝居見物のお土産にもぴったりです。

当社では、企業理念である「心とカラダに『福』を。」を実現するべく、今後も商品やショップを通して皆さまに『福』をお届けしてまいる所存です。

＜ 江戸文化復興「日本橋座」設立プロジェクト企画イベント 概要 ＞

公演名 ：江戸文化復興「日本橋座」設立プロジェクト企画イベント

開催日時 ：2026年3月29日（日）

第一回公演 ：11:45開場 12:15開演 13:45終演

第二回公演 ：17:45開場 18:15開演 19:45終演

費用 ：一般席： 10,000円（税込）

※共通 ：明治座の「本格和食、松花堂弁当」付き

開催場所 ：東京都千代田区外神田2-16-2 神田明神文化交流館 B1F EDOCCO STUDIO

プログラム・内容 ：2公演制

・和洋楽器ユニット「白衣天人」ライブ

・＜トークショー＞

第一回公演：中村芝翫＆鳥羽屋三右衛門

第二回公演：中村雀右衛門＆鳥羽屋三右衛門

・物販（グッズ、映像商品、出演者サイン入り写真）

【プログラム】

＜第一回公演＞

11:45 開場

お食事開始、グッズ販売

12:15 開演

「白衣天人」演奏

中村芝翫＆鳥羽屋三右衛門トークショー

13:45 終演

＜第二回公演＞

17:45 開場

お食事開始、グッズ販売

18:15 開演

「白衣天人」演奏

中村雀右衛門＆鳥羽屋三右衛門トークショー

19:45 終演

【出演者】（順不同）

中村雀右衛門・中村芝翫・鳥羽屋三右衛門

和洋楽器ユニット「白衣天人」

申込方法：オンラインにてチケット購入 https://edoccochannel.com/events/10096/show

参加定員：先着80名

申込期間：2026年2月6日 正午～3月27日 午前9時迄

公式ホームページ ：https://jp-culture.or.jp/nihonbashiza_20260329/