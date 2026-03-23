高校生に“食のサステナブル”を伝える特別授業「ホクレン・ハイスクール・キャラバン」に永島優美さんが登壇！

エリアプロ合同会社

ホクレン農業協同組合連合会（本所：札幌市中央区、以下ホクレン）は、2026年3月18日、クラーク記念国際高等学校東京キャンパス（東京都新宿区）にて、特別授業「ホクレン・ハイスクールキャラバン」を開催いたしました。

本キャラバンは、WEBドラマ『ハイスクールキッチン～リラが出会ったサステナブル北海道農業×存続ギリギリの調理部～』の世界観を通じて、高校生に「日本の食卓を支える北海道農業の役割」や「食のサステナブル」を伝えることを目的としております。

当日は、フリーキャスターで一児の母でもある永島優美さんをゲストに迎え、ドラマ上映、トークセッション、クイズ企画を通じて、“食べること”と“生産の現場”のつながりについて考える特別授業を実施しました。

WEBドラマ上映で“食の背景”を体感

イベント冒頭では、ホクレンが企画・制作したWEBドラマ『ハイスクールキッチン～リラが出会ったサステナブル北海道農業×存続ギリギリの調理部～』が上映されました。北海道農業と食の持続可能性をテーマに、北海道の高校生の日常や普段の食事の背景にある生産現場や課題について理解を深めていくストーリーです。

永島優美さんが語る「食との向き合い方の変化」

ドラマ上映後には、永島優美さんが登場。まずは、「本日は北海道の農業について、皆さんと一緒に考えられたら嬉しいなと思っています」というご挨拶でスタート。さらにドラマについては、「改めて、こんなにも北海道産の食材があふれているのだと驚きました。だからこそ、北海道の農業を守ることが、日本の農業の未来を守るということにつながるのだと実感しています」と感想を話しました。

また母親としての視点から、時間の使い方などに言及し、「授業は大変だと思いますが、いまの時間が最高の時間だと思って自由な時間を楽しんでください」と高校生に応援コメントを送りました。

北海道の食材や料理についても話題が広がり、食材の魅力について聞かれると、「高校2年生のときの修学旅行ではじめて北海道へ行ったのですが、屋台で食べたじゃがバターのおいしさに感動したことを覚えています」と笑顔で話しました。

クイズ企画で学ぶ「北海道農業と食卓のつながり」

続いて実施されたクイズ企画では、「普段の食事にどれだけ北海道産食材が使われているか」や「日本の食料自給率」などをテーマに出題。日本の食料自給率が約38％と先進国の中でも低い水準であることが説明されると、「こんなにも日本の数値が低いのは残念」と永島さん。食料の多くを海外に依存している現状や、国際情勢や環境変化による影響についても共有され、食の安定供給の重要性が伝えられました。

最後のクイズ「北海道の農業を“いちばん直接”応援している行動はどれ？」については、生徒さん同士で相談し合って回答する場面も見られ、「北海道産を買うことが直接応援につながるということがわかりました」「今までは、産地は意識していなかったけれど、これからは意識していきたいです」など、と明るく回答してくれました。

「食べること」が農業を支えるというメッセージ

授業の後半では、「北海道産の食材を選ぶことが、生産者を支える行動につながる」というメッセージが伝えられましたが、農業は自然を相手にする産業であり、一度生産を止めると回復に時間がかかるなど、安定供給の難しさについても紹介。

そのうえで、「日々の食卓での国産・北海道産農畜産物の選択が、持続可能な農業の支えになる」という考え方が、クイズやトークを通じて高校生に共有されました。

最後に、永島さんより今回の特別授業に参加したことについて、「農業は自然や生き物が相手なので難しい。未来を見据えていくことが大事ですよね。サステナブルに農業がつづけられるためにも、食べることは東京にいてもできますので、それを意識していきたいです。こんなにおいしい食材があふれている北海道、日本を守りたいと思いました」と熱く語りました。

参加した高校生の皆さんにとって、普段の食事が社会や農業とどのようにつながっているのかを考えていただけるきっかけとなり、北海道の食材、日本の食の未来について自分ごととして捉える学びの場になってくれることを伝え、首都圏五回目となる特別授業「ホクレン・ハイスクールキャラバン」は終了となりました。

ホクレンは今後も本キャラバンを通じて、若い世代への食育と北海道農業への理解促進を図ってまいります。

永島優美さんプロフィール

永島優美（ながしま ゆうみ）

2014 年に株式会社フジテレビジョンへ入社。

「めざしテレビ」「めざまし８」と７年にわたり、朝の情報番組のメイ

ンキャスターを担当。

「FNS 歌謡祭」「ジャンク SPORTS」などバラエティ番組での司会、サッカー中継や「MONDAY FOOTBALL R」などスポーツ番組も務めた。

2025 年に同局を退社し、フリーキャスターとして活動を開始。

26年2月にフルーツをキュレーションする、ライフスタイルブランド「ORVIIA」を設立。

WEBドラマ『ハイスクールキッチン』概要

■WEBドラマ『ハイスクールキッチン』

出演 ：菅井友香 ほか

下記のYouTubeチャンネルからご覧になれます。

URL https://www.youtube.com/channel/UCN4XrV0ehtc2KCOd6F_hNTg

ホクレンについて

ホクレンは、JAグループ北海道において、経済事業を担っている組織です。

全国の消費者に北海道産農畜産物を供給する「販売事業」と、生産者の営農活動を支える

「購買事業」「営農支援」を行っており、それぞれの事業が互いに連携を深め、総合力を発揮することで、コーポレートメッセージ「つくる人を幸せに、食べる人を笑顔に」の実現を目指します。

ホクレンの長期ビジョンについて

ホクレンは、次の100年に向け、更なる機能発揮を通じて必要とされる組織であり続けたいと考えます。2030年を目途に北海道農業・ホクレングループのめざす姿を「Vision2030」として描きました。

詳細についてはこちらをご参照ください。

https://www.hokuren.or.jp/role/

ホクレン・ハイスクール・キャラバン事務局（エリアプロ合同会社）