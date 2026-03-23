【日本の子どもの貧困を学ぶ】認定NPO法人キッズドア理事長・渡辺由美子が直接解説するオンライン勉強会を開催

特定非営利活動法人キッズドア

認定NPO法人キッズドア（所在地：東京都中央区/理事長：渡辺由美子）は、日本の子どもの貧困の現状と、現場で見えている課題について学ぶオンライン勉強会「キッズドア理事長 渡辺由美子と日本の子どもの貧困を考える」を、2026年4月27日（月）および5月25日（月）に開催します。

本勉強会では、困窮家庭の子どもたちの学習支援や生活支援を長年行ってきたキッズドアの理事長・渡辺由美子が登壇し、統計データだけでは見えにくい「現場のリアル」を交えながら、日本の子どもの貧困の実態や背景、キッズドアの支援の現状について直接解説します。「初めて子どもの貧困問題に興味を持った」「子どもの貧困や教育問題について基本的なところから教えてほしい」という方、ぜひお気軽にご参加ください。（顔や声は出さずに参加できます。リラックスしながら気軽にご参加ください）

開催概要

「キッズドア理事長・渡辺由美子と日本の子どもの貧困を考える」

■日時：2026年4月27日（月）19:00~20:00（18:50開場）

2026年5月25日（月）19:00~20:00（18:50開場）

■開催形式：オンライン（Zoom予定）

■参加費：無料

■プログラム

・ご挨拶＆動画視聴（5分）

・子どもの貧困の現状/キッズドアの取り組み（40分）

・質疑応答など（10分）

■応募フォーム

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mFtQBnzISfqWUbdrD99ZvQ#/registration

■認定NPO法人キッズドアについて https://kidsdoor.net/

2009年設立以来、日本の子どもの貧困課題の解決に取り組んでいます。困窮家庭の小学生～高校生・高校中退した若者を対象に、無料学習会や勉強とともに食事等の生活支援も行う居場所型学習会を、東京とその近郊、宮城及び神戸で展開しています。コロナ禍で困窮する子育て家庭が急増した2020年からは「ファミリーサポート」というシステムを作り、ご登録いただいた全国の困窮子育て家庭を対象に、情報支援や食料・文房具支援、保護者への就労支援も行っています。理事長渡辺由美子は、こども家庭庁 こども家庭審議会 こどもの貧困対策・ ひとり親家庭支援部会臨時委員、厚生労働省 社会保障審議会・生活困窮者自立支援及び生活保護部会委員など政府委員も務めています。