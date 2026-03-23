和歌山県総合情報誌「和-nagomi-」59号 “和歌山の林業” を発行

和歌山県

今号のテーマは「和歌山の林業」です。

古い国名である「紀の国」は「木の国」が転じたものとも言われるほど、太古の時代から木とともに歩んできた和歌山。現在は県土の約4分の3を森林が占め、その資源の豊富さは全国でも上位に入ります。

▼WEB版

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/nagomi/w59/index.html

深い谷と急峻な斜面が連なる環境で育つ紀州材は、色合いが美しく、粘り強く長持ちする木として知られています。

良質な紀州材を次世代へ引き継ぐため、「伐って、使って、植えて、育てる」循環型林業で、和歌山の山を守っています。

＜誌面構成＞

●特集：和歌山の林業【木を伐る】【木を使う】【苗木作り】【次世代へつなぐ】

●知事対談：榎本長治×宮崎泉

●聖地リゾート！和歌山：雑賀崎の海辺

●わかやま“ツウ”巡り旅：紀伊路【第３弾 日高エリア】

●well-being 和歌山：南紀オレンジサンライズFC

●掛け合わせの妙を探せ！：高校生×地域活動及び商品開発プロジェクト「りらファクトリー」

●わかやま産品テロワール：じゃばら

＜媒体概要＞

和歌山県総合情報誌「和-nagomi-」は、和歌山県の人・文化・自然・食・産業、県の施策等、県内の魅力ある情報を首都圏・京阪神を中心としたマスコミ関係者やオピニオンリーダーに発信することを目的とした冊子です。

・発行回数：年3回

・発行部数：8,500部（A4版、24ページ、フルカラー）

・お問い合わせ：和歌山県広報課（073-441-2032）

取材をバックアップします！

和歌山県では、メディア関係の皆様に取材への積極的な協力、現地情報の提供等を行っています。和歌山県広報課（073-441-2032）まで、「和-nagomi-を見た」とお気軽にお問い合わせください。

※和歌山県のホームページから全てのページを閲覧できます

WEB版

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/nagomi/w58/index.html

PDF版

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/nagomi/p58/index.html

バックナンバー

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/nagomi/index.html