「東京都水道局固定資産事務システム再構築に係る設計・構築等業務委託」落札者に決定

株式会社NJS

当社は、標記業務に関し2026年3月17日に落札者として決定されましたのでお知らせいたします。

１．本事業の背景

東京都水道局は、水道事業の運営のため多数の有形固定資産と投資資産を保有しており、これらを固定資産事務システム及びサブシステムである資産バンクシステムにより管理してきましたが、業務の処理手順が煩雑で業務負荷が大きい等の課題を抱えています。また、同システムは将来的な法改正等や東京都水道局の事務系ネットワーク廃止の動き等にも対応していく必要があり、改修には相当の期間と費用が見込まれます。

こうした背景を踏まえ、東京都水道局は現行業務の課題解決による業務の効率化を目的として、令和6年度に固定資産業務の改善とシステム再構築に係る基本構想を策定しました。

本業務は、東京都水道局が基本構想を踏まえて整理した要件等に基づき、次期システムの設計・構築等の業務を委託するものです。

２．事業の概要

３．当社提案の概要

- 件 名 東京都水道局固定資産事務システム再構築に係る設計・構築等業務委託- 落札金額 約1.5億円- 契約期間 令和8年4月1日から令和9年9月30日まで- 業務規模等 固定資産件数5万件以上（令和6年度末）

再構築対象となる固定資産事務システムと資産バンクシステムを一元的に管理できる当社のパッケージシステムを適用することにより、業務改善を実現します。

また、本業務において目指す業務改善の方向性や要件等を踏まえ、以下の5つのコンセプトを提案しました。これらにより、仕様書に記載の「年間約1,300時間の工数削減」を実現することを目標としました。

導入製品は、当社が開発を進める固定資産管理システム「SkyScraperFA」になります。

提案のコンセプト- 一元管理 ：工事から資産までを関連付け、システム内で業務を完結- 業務の平準化：時系列の制約を撤廃、増減登録を随時可能にし、決算期の繁忙を緩和- 法改正等への柔軟な対応：汎用統合システムの導入による使用性・継続性の向上- 高度な利活用の推進：将来の償却・除却費シミュレーションによる予算作業の効率化- セキュリティ確保：システム基盤の柔軟性と安全な運用管理

システム稼働率99.5％目標