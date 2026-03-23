【年収952万円】TypeScriptエンジニア案件2026年3月最新｜フリーランス調査【フリーランスボード調べ】

INSTANTROOM株式会社

2026年最新のフリーランスの「TypeScriptエンジニア案件の調査レポート」を発表します。

42,248件のフリーランスボードに掲載されている実際のフリーランス案件から作成しました。

■調査サマリー

・TypeScript案件の平均年収952万円

・リモート案件は91.2%

・TypeScript案件の占有率は全体の9.15%

■目次

TypeScriptの案件別平均年収ランキングは5位（952万円）

TypeScriptの案件数ランキングは5位（案件比率 9.15%）

TypeScript案件のリモートワーク比率

TypeScript案件のフレームワーク別動向

TypeScript案件の多い業界

TypeScript案件の職種

TypeScriptの特徴

TypeScriptで作れるもの

TypeScriptスキルの市場価値

調査対象

フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/skills-379）に掲載されたTypeScript求人案件の月額平均単価より想定年収を試算しています。

・対象期間

2024年2月1月～2026年3月23日

・対象件数：

42,248件

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/skills-379）

TypeScriptの案件別平均年収ランキングは5位（952万円）

TypeScript案件の平均月額単価は79.3万円、平均年収は952万円で、プログラミング言語別の年収ランキングでは5位に位置しています。

TypeScriptはJavaScriptに静的型付けを導入した上位互換言語であり、ReactやNext.js、Angular、Vue.jsといったモダンフレームワークとの親和性が非常に高く、フロントエンドからバックエンドまで幅広く採用されています。

産業面ではSaaS・EC・スタートアップなど幅広い業界で採用が進んでおり、型安全性によるコード品質の向上やチーム開発の効率化が高く評価されています。単価はトップクラスの言語にはやや及ばないものの、JavaScriptとの互換性と型システムの優位性から、今後もさらなる需要拡大が見込まれています。

TypeScriptの案件数ランキングは5位（案件比率 9.15%）

2026年3月時点でTypeScriptの案件は市場全体の9.15%を占め、案件数は5位、平均月額単価は79.3万円と高い水準を維持しています。

ReactやNext.js、Angularを中心に、SaaS・EC・スタートアップ系サービスなどWeb業界で幅広く採用されており、静的型付けによる開発効率の向上からフロントエンド・バックエンド問わず導入が進んでいます。

近年はNext.jsやNestJSなどモダンフレームワークの普及により、SSRやBFF構成を活用した大規模開発案件が増加しています。ReactやNode.jsの実務経験に加え、Docker、AWS/GCPなどの周辺スキルを併せ持つことで、高単価案件の獲得につながります。

TypeScript案件のリモートワーク比率

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-379)

2026年3月時点のTypeScript向けフリーランス案件・求人におけるリモートワーク比率は、フルリモートが40.2％、一部リモートが51％、常駐が8.8％となっています。

フルリモートと一部リモートを合わせると91.2％に達しており、リモートワークを取り入れた働き方が主流といえるでしょう。

前月比ではフルリモートが0.8%増加し、一部リモートが0.8%減少しました。TypeScriptはモダンなWeb系サービスでの採用が多く、ReactやNext.jsを用いたフロントエンド開発はリモート環境との親和性が高いため、安定したリモートワーク比率を維持しています。

前年同月比ではフルリモートが10.9%増加した一方、一部リモートが17.3%減少し常駐が6.4%増加しており、オフィス回帰の動きも一部見られます。ただしフルリモートの大幅な伸びを踏まえると、TypeScript案件では今後もリモート中心の働き方が続くでしょう。

TypeScript案件のフレームワーク別動向

（案件数：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-379)

2026年3月時点のTypeScriptフレームワーク別案件数では、1位がReactで25,102件、2位がVue.jsで10,185件、3位がNode.jsで6,734件、4位がNext.jsで6,200件、5位がAngularで2,473件です。

Reactはコンポーネント指向の設計とTypeScriptとの高い親和性から、SaaSやWebアプリで幅広く採用されており、案件数が圧倒的に多くなっています。Vue.jsは中小規模の開発で人気が高く、Node.jsはサーバーサイド開発で安定した需要があります。

Next.jsはSSRや静的サイト生成を活かしたモダン開発で急成長しており、Angularは大規模な業務システムで根強い需要があります。これらの実務経験に加え、DockerやAWS/GCPなどクラウド技術を習得することで単価向上が期待できるでしょう。

（月額単価：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-379)

2026年3月時点のTypeScriptフレームワーク別の月額単価は、1位がNext.jsで80.6万円、2位がNuxtJSで80.3万円、3位がReactで79.2万円、4位がNode.jsで79.1万円、5位がReactNativeで78.7万円です。

上位にはSSR対応のモダンフレームワークやサーバーサイド技術が並んでおり、型安全な設計力やパフォーマンス最適化のスキルが求められるため、高単価につながっています。

今後はNext.jsやNuxtJSといったSSRフレームワークの需要はモダンWeb開発の拡大に伴い堅調に推移する見込みです。一方、ReactやNode.jsは案件数が豊富で安定した需要がある反面、参入するエンジニアも多いため単価は横ばいが予想されます。

TypeScript案件の多い業界

（案件比率：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-379)

2026年3月時点のTypeScript案件は、サービスが8.65%（3,654件）で1位、WEBサービスが8.06%（3,407件）で2位、toBが4.68%（1,978件）で3位、toCが2.92%（1,233件）で4位、SaaSが2.87%（1,212件）で5位となり、上位5業界で全体の約27.2%を占めます。

サービスやWEBサービスが上位を占める要因は、ReactやNext.jsがTypeScriptを標準サポートしており、型安全な開発がWeb系サービスで求められているためです。また、toBやSaaSが続く背景には、大規模コードベースの保守性向上を目的にTypeScriptの採用が進んでいる点があります。

今後はNestJSやtRPCの普及に伴い、ヘルスケアや金融などの業界でもTypeScript案件の増加が見込まれます。フリーランスとしてはフロントエンドに留まらず、型設計やフルスタック構成の知見を広げておくことで案件の選択肢を増やせるでしょう。

TypeScript案件の職種

（案件比率：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-379)

2026年3月時点のTypeScript案件の職種は、フロントエンドエンジニア23.82%（10,064件）が最多、次いでバックエンドエンジニア22.64%（9,565件）、インフラエンジニア19.32%（8,161件）、サーバーサイドエンジニア18.35%（7,753件）、アプリエンジニア8.96%（3,786件）です。

フロントエンドエンジニアが最多である理由は、ReactやNext.jsがTypeScriptを標準採用しており、型安全なUI開発の需要が高いためです。また、バックエンド領域でもNestJSなどでTypeScriptの活用が進み、バックエンドエンジニアが僅差で続いています。

今後もフロントエンド/バックエンド双方が需要の中心となる一方で、インフラまで横断的に担えるエンジニアの価値が高まると見込まれます。フリーランスとしてはフルスタック開発やクラウド連携のスキルを掛け合わせることで、高単価な案件を獲得しやすくなるでしょう。

TypeScriptの特徴

TypeScriptはJavaScriptに静的型付けを加えたプログラミング言語で、型安全性と開発効率の高さを両立できる点が特徴です。

主要フレームワークであるReactやNext.js、NestJSではTypeScriptが標準サポートされており、型定義によるコード補完やエラー検出を活用しながら、UI構築からAPI開発まで幅広い実装が可能です。

特にサービス、WEBサービス、toB、SaaS領域での採用実績が豊富で、大規模コードベースの保守性向上やチーム開発の生産性改善を目的に、スタートアップから大企業まで標準言語として急速に普及しています。

こうした背景から、TypeScriptエンジニアはフロントエンドを中心に需要が高く、バックエンドやインフラ領域にも対応できるフルスタック人材が市場で特に評価されやすいです。

TypeScriptで作れるもの

TypeScriptはフロントエンド開発にとどまらず、バックエンド、モバイルアプリ、デスクトップアプリなど幅広い領域で活用されており、ReactやNext.jsといったフレームワークを用いることでSPA、SSR対応サイト、管理画面付きのWebサービスまで型安全に開発できます。

NestJSによるAPI開発やtRPCを活用した型共有によるフルスタック実装も効率的に行えます。さらにElectronやReact Nativeでも型定義を活かした堅牢なデスクトップアプリやモバイルアプリを構築できる点がTypeScript特有の強みです。

こうした汎用性と保守性の高さから、WEBサービスやtoB向け業務システム、SaaSプロダクトの開発に多く採用されており、特にスタートアップや大規模開発チームでの利用率が高く、プロトタイプからプロダクション環境まで一気通貫で対応できる言語です。

TypeScriptスキルの市場価値

TypeScriptはSaaS・EC・スタートアップ系サービスなどWeb業界で幅広く採用されており、ReactやNext.jsによるフロントエンド開発からNestJSを活用したバックエンド開発まで幅広い領域をカバーできるため根強い需要を維持しています。

平均年収は952万円でプログラミング言語別ランキング5位、平均月額単価は79.3万円と高い水準を維持しています。案件比率は9.15％で案件数ランキング5位と、Web業界を中心に多くの現場で採用されています。

働き方ではフルリモート40.2％、一部リモート51％と在宅を含む案件が合計91.2％に達しており、ReactやNext.jsを用いたフロントエンド開発はリモート環境との親和性が高いため安定したリモートワーク比率を維持しています。

市場価値が高い背景には、ReactやNext.jsによるフロントエンド開発に加え、NestJSやNode.jsでのAPI開発やクラウドインフラまで横断的に対応できるエンジニアが求められている点があります。さらにSSR対応のモダンフレームワークの普及に伴いフルスタックで設計できるエンジニアへの評価が高まっています。

高単価を獲得するには、ReactやNext.jsに加えtRPCなどの型共有技術やDocker・AWS/GCPなどのクラウド関連スキルを備え、設計から運用まで一貫して担えるスキルセットを構築することが大切です。

■「フリーランスボード」について

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現在、100社以上※1のフリーランスエージェント様（https://freelance-board.com/agents）と業務提携を行っており、検索可能な求人・案件数は46万件以上で国内最大規模となっております。

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また、2026年1月にはAIが希望条件に合った案件を提案する「AIマッチ機能（https://freelance-board.com/ai_match/）」をリリースし、2月にはアルゴリズムを刷新しています。今後もAIを活用した機能開発に積極的に取り組み、フリーランスの皆様が効率的に理想の案件と出会える環境づくりを進めてまいります。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

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配信開始日：2025年6月5日

対応機種：iOS 15.6以上

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配信開始日：2025年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 曽根弘介

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットホーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）