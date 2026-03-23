【代官山 蔦屋書店】4/7（火）まで　スウェーデンの陶芸家マリアンヌ・ハルバーグのPOP UPが開催。

株式会社トンカチ

株式会社トンカチ（東京都目黒区、代表：勝木悠香理）は、2026年3月20日（金・祝）～4月7日（火）の期間、代官山 蔦屋書店（東京都渋谷区猿楽町１７－５）にて、スウェーデンの陶芸家Marianne Hallberg（マリアンヌ・ハルバーグ）のPOP UP『DREAMS & iLLUSiONS』を開催します。

会場にはマリアンヌ本人が製作した「アーチスト・オリジナル作品」に加え、マリアンヌがデザイン・監修し、日本で生産している瀬戸焼・肥前吉田焼のアイテムがずらりと並んでいます。さらに、トートバッグ、ポーチ、Tシャツなどのファッションアイテムもお求めいただけます。

Marianne Hallberg POP UP DREAMS & iLLUSiONS （SPRING SWING 2026）

会期：2026年3月20日(金・祝)～2026年4月7日(火)

※最終日は20時まで

会場：代官山 蔦屋書店 2号館1階 建築・デザインフロア

住所：〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町16-15

営業時間：9:00～22:00

2026年3月20日（金・祝）から4月7日（火）まで、代官山 蔦屋書店で開催されている春の全館フェア「SPRING SWING 2026 ～ひかりをえらぶ、春。～(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/beauty-health/52792-2214190213.html)」に参加しています。

マリアンヌのにっぽん seto

店舗ついて詳しくはこちら :https://store.tsite.jp/daikanyama/アーチスト・オリジナル作品 / Tシャツ/さくひんポーチぞうのかびん（アーチスト・オリジナル作品）

「瀬戸焼（seto）」は、愛知県瀬戸市を産地とする伝統的な陶磁器で、古くから人々の生活になじみ、様々な器や陶器に取り入れられてきました。海外にも多く輸出されるようになったことから、”made in Japan”の魅力を世に送り出す代表的な伝統工芸品として広く知られています。

「setoシリーズ」はマリアンヌ本人の監修のもと、彼女のオリジナルの良さを極力残しながらも日常使いしやすい価格と耐久性を提供できるよう、日本の工房と共に製造工程をゼロから見直して完成したシリーズです。私たちトンカチと、そしてマリアンヌとの理想的なパートナーとなる窯元は、大正時代から続く、瀬戸焼を代表する窯元のひとつです。

彼女のオリジナル作品（マリアンヌ自身が全ての工程を仕上げている、いわゆる彼女の「そのまま」が宿った作品）は、手描きの線のにじみやゆれ、そして少しゆがんだ成型と薄さが魅力。ただ、手作りゆえ一度に多くを作ることができず、みなさまに広くお届けすることができなかったのも事実でした。そこで、トンカチとマリアンヌがオリジナルのよさを極力残したうえでの量産化を模索した結果うまれたのがマリアンヌのJapanシリーズです。

マリアンヌは瀬戸焼の窯元を信頼していて、新作を見るたびに、「何も言うことがないくらい完璧。」と大絶賛。縁の部分は職人さんの手書きでブルーのラインが施され、プリント部分もひとつひとつシートを手作業で貼っています。もはや量産品とは言えない、手間と時間と愛が込められたプロダクトです。

素材：半磁器（瀬戸焼） 電子レンジ○・食洗機○・オーブン×・直火×

マリアンヌのにっぽん Ureshino

setoシリーズ :https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/mh_2023seto

「Ureshinoシリーズ」は、マリアンヌ作品を日本で作る2026年に発売した新シリーズです。

日本のマリアンヌを切り開いた瀬戸焼のシリーズに加え、嬉野肥前吉田焼でつくる「Ureshinoシリーズ」がスタートします。このことで、我々の念願であります「日本のすべての食卓にマリアンヌを！」の実現がまた一歩近づきます。

マリアンヌの原型は、日本の職人さんの元に届けられ、彼らの手により日本的な技巧と洒脱が加わることで、にっぽんのマリアンヌが完成します。今回の窯元さんの拠点は佐賀県嬉野市。我々マリアンヌチームは「うれしの」の地名に過敏に反応せずにはいられません。ここに、「日本のうれしいマリアンヌ」の始まりを高らかに宣言いたします！

佐賀県嬉野市吉田地区は、かつて佐賀・長崎一帯が「肥前」と呼ばれていた地域にあたり、この地で作られてきた磁器は肥前吉田焼と呼ばれています。

この地域で磁器づくりが始まったのは、今から400年以上前のこと。嬉野で最初に磁器が焼かれたのも、この吉田地区だといわれています。有田焼と同じ肥前の磁器でありながら、肥前吉田焼は、華やかな装飾よりも日常で使われる器として発展してきました。

食器や茶器など、暮らしに寄り添う器を中心に作られ、戦後には、嬉野茶の文化と結びついた急須や湯のみがこの産地を代表する存在となりました。使われ続けることを前提に育ってきた、実用性の高い磁器。それが、嬉野肥前吉田焼です。

主張のあるソルト＆ペッパー（Ureshino）主張のあるソルト＆ペッパー（Ureshino）新しい用途のためのバケツ（Ureshino）香水瓶のかびん（Ureshino）

素材：磁器（嬉野肥前吉田焼） 電子レンジ○・食洗機○・オーブン×・直火×

かばんのかばん

ureshinoシリーズ :https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/mh_ureshino

マリアンヌ・ハルバーグの不思議なカバン。

その名は「かばんのかばん」。

コンセプトは「かわったかばん」です。平面と立体の境界を歩くような作品で

知られる彼女の世界観。

それをファッションの世界に

持ち込みたくて、こんなカバンを作りました。

持つこと、使うこと、歩くことで、妄想がふくらむ、不思議のカバン。

さくひんポーチ

特設サイト :https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/kawatta_kaban-2025

※店頭の在庫状況は日々変動します。

トンカチストア：

https://shop.tonkachi.co.jp

マリアンヌ・ハルバーグオフィシャルサイト：

https://mariannehallberg.jp

Marianne Hallberg（マリアンヌ・ハルバーグ）

1952年、スウェーデン・ヨーテボリに花屋の娘として生まれる。青春時代に世界を放浪した後、地元ヨーテボリで作陶を開始する。平面が立ち上がったような独特の作風は、前衛性とクールなユーモアが同居する。先進的クリエイターの注目を集め、若いクリエイターの間では憧れの陶芸家として名前が上がる「アーチストに熱愛されるアーチスト」。