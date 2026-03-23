グラングリーン大阪で４月21日（火）19時～ワイン講座「好きなワインが見つかる会〈ロゼ・オレンジワイン編〉」をフェリシモ「f winery」のソムリエが開講

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する、神戸港を目前に望む都市型ワイナリー「f winery［エフワイナリー］」（※１）は、グラングリーン大阪北館 JAM BASE 3階「Blooming Kitchen (ブルーミングキッチン)」を会場に、第3回目となるワイン講座「好きなワインが見つかる会〈ロゼ・オレンジワイン編〉」を、4月21日（火）19:00～20:15（開場18:45～）に開講します。仕事帰りの“夜活”として気軽に参加できます。会食シーンでワインをきっかけに話題が広げられる。個人として“推し”のロゼ・オレンジワインが見つけられる。実際にワインの試飲をしながらf winerynのソムリエが初心者でもわかりやすく解説し、「ワインの知識」を楽しく学べる講座です。会の後半には、ワイン好きな人同士和やかに交流の時間も設けます。参加は、事前チケット購入制でチケットの販売は4月8日(水) 13:00までです。「f winery」は、ワインに興味がある人や、ワインが好きな人、ワインに関わる全ての人とワイン文化を共創をし、ワインによって「ともにしあわせになるしあわせ」（※2）な時間や社会を創りたいと考え活動しており、本講座もそのひとつです。

ワイン講座の様子

【NEW】4月21日（火）開催「好きなワインが見つかる会〈ロゼ・オレンジワイン編〉」初心者歓迎ワイン勉強会

・この講座で体験できること/神戸の都市型ワイナリー「f winery」のオリジナル赤ワインを含む、ロゼ・オレンジワイン計4種類を飲み比べ、ショップやレストランで「失敗しない選び方」をわかりやすく解説します。ワインの特徴を知り、自分の好みの「推し」のロゼ・オレンジワインを見つけることができるようになります。カジュアルにワインを楽しむスタイルについて知覚と味覚で体験し学ぶおつまみの教材に「グリーン豆（春日井製菓提供）」を用いて、ペアリングについても解説・体験をします。

・参加費/1,870円 （ 税込 ）

・開催日時/4月21日(火) 19:00～20:15（約75分）※開場・受付開始18:45から ※最少催行人数：6人

・場所/大阪府大阪市北区大深町6-38 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3階 Blooming Kitchen (ブルーミングキッチン)

・詳細とチケット購入＞＞ https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02hr55i3jd051.html

※２０歳未満の方の参加はお断りします。

「グリーン豆（春日井製菓提供）」を教材にカジュアルにワインを楽しむペアリングについても体験します。（画像は第2回〈赤ワイン編〉での講座の様子）

ワインの基本に加え、ロゼワインとオレンジワインの醸造の仕方やその特徴などを、実際にロゼワインとオレンジワイン試飲しながら解説を聞き体験して推しのワインをみつけます。ショップやレストランでソムリエと会話し、ワイン選びが楽しくなる。また、海外の人や、ワイン好きな人との会話が楽しくなる。日常の暮らしの中で食事や休日にワインを楽しむ時間を設ける楽しさが広がる。そんなきっかけや、知識が得られます。質問も気軽にしてください。（f wineryソムリエ：中村圭緒）

ワインを試飲しながら、ワインの種類の違いや味わいを体験します。（画像は第１回〈白ワイン編〉での講座の様子）

◆所属ソムリエ：中村圭緒（なかむらたまお）〈J.S.A.認定ソムリエ〉

フェリシモ「f winery」所属。同社のファッションや生活雑貨の商品開発やマネージャーを経て、神戸開港150年記念事業として中央区新港町に完成し建設され2021年1月18日に同社の本社移転をした「Stage Felissimo」内の都市型小規模ワイナリー「f winery」の立ち上げに参画。業務の傍ら実務経験を活かし （一社）日本ソムリエ協会の「ソムリエ」呼称資格認定試験に合格。醸造家と共に、ワイン生産の企画立案から、同施設のカフェ＆バーの店舗でワインのイベントや提供時の解説、同施設のワインの販売に際してワインの販売サイトや商品同梱の解説などを手掛ける。独創的なワイン製造やワイン文化の探求を目指して活動をしている。

◆f winery［エフワイナリー］（※１）

神戸市新港町ウォーターフロント地区のフェリシモ新社屋「Stage Felissimo」内にある都市型ワイナリーです。2021年6月17日に神戸税務署より果実酒製造免許を取得しワイン醸造を開始、同11月19日より「スタンド」エリアの営業をオープンしました。これまでワインの輸入や通信販売を行ってきたフェリシモが自社でのワイン製造を初めて行い、様々な産地からその時々の良いぶどうを仕入れて土地や風土、気候に制約されないワインづくりを目指すことで、ワイン事業の可能性に探求しています。醸造家が常駐する「醸造区」では、スロベニア製のステンレスタンク7器と樹脂タンク2槽の計9つのタンクで、750mlフルボトルに換算し最大年間約3万本の製造が可能です。ガラス張りで醸造区を見ることができるスタンド（カフェ＆バー）エリアでは、試飲やオードブルと一緒にワインが楽しめます。また、ノンアルコールやカフェメニューも提供しています。ワインの新しい文化を発信し、ワイン造りを一緒に研究することで、ワインを楽しむ個人や企業の「年間パートナー」も募っています。

・Instagram（@felissimo_fwinery）＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_fwinery/

※ゴールデンウィークの営業など、最新情報をインスタグラムで発表しています。

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260324/1/

・オンラインショップ＞＞ https://feli.jp/s/pr260324/2/

・ワインを楽しむ年間パートナー会員を募っています＞＞ https://feli.jp/s/pr260324/3/

・第三者配送が可能“フェリシモ「GIFT SHOP」”＞＞ https://feli.jp/s/pr260324/4/

※営業日時についてはInstagramで最新情報を公表しています。

◆「f winery」は、テレビ大阪の番組『関西リーダー列伝』で紹介されました

番組サイト（放送回情報）＞＞ https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/kansai_leader/2160453_14462.html

【動画】ノーカットアーカイブ＞＞ https://youtu.be/ZNcOlAtTBIY?si=etcZSaP0tlNF04rJ （「f winery」はカウンター/34:07～）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZNcOlAtTBIY ]

◆f wineryのワインの電話での注文・問い合わせ：フリーダイヤル： 0120-055-820（通話料無料） 受付時間：平日／9時～17時 ※一部のIP電話では利用できない場合があります。※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで生活者に販売するダイレクトマーケティングの会社です。ひとりひとりがしあわせ共創の担い手となること、人をしあわせにすること、自然・社会・人としあわせになること。それらの経験価値をコアバリューとした「ともにしあわせになるしあわせ」（※2）を具現化する“事業性・独創性・社会性” の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/