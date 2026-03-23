～姉妹都市ブリスべンの“ブルーイ”からのプレゼント～３月28日、29日は地下鉄海岸線『ブルーイ号』でこべっこランドへGO！

神戸市

本日、神戸市の姉妹都市であるブリスベン市を舞台にしたアニメ「ブルーイ」のキャラクター・ブルーイとビンゴが神戸市を訪問し、神戸の子どもたちに絵本300冊と神戸市民の花・あじさいをモチーフにしたイラストのプレゼントを届けてくれました。また、集まった約700名の子どもや家族たちと楽しく交流しました。

絵本は、今後、こども本の森、図書館、保育園など、子どもたちにたくさん読んでもらえる場所などに配布していく予定です。

また、本日から地下鉄海岸線で、ブルーイの人気キャラクター達が描かれた『ブルーイ号』が運航開始します。

地下鉄海岸線・和田岬駅では、ブルーイたちと写真が取れるフォトスポットを期間限定で設置するとともに、2026年３月28日、29日の２日間は、海岸線に乗って訪れた子どもたちにブルーイシールのプレゼントキャンペーンも実施します。

和田岬駅が最寄りのこべっこランドでは、一足早く、ブルーイの絵本や書き下ろしイラストをご覧いただくことができますので、是非、地下鉄海岸線に乗って子どもと一緒に遊びにきてください。

１．ブルーイのフォトスポット設置、シールプレゼントキャンペーン

（１）フォトスポットの設置

１.設置場所

地下鉄海岸線・和田岬駅 構内

２.設置期間

2026年３月25日（水曜）～３月31日（火曜）予定

（２）シールプレゼントキャンペーン

１.配布場所

地下鉄海岸線・和田岬駅 駅窓口

２.配布期間

2026年３月28日（土曜）～３月29日（日曜）

３.対象者

地下鉄海岸線を利用した小学生以下の子どもたちを対象に、各日先着250名（無くなり次第終了）でプレゼントしています。３種類のシールのいずれかを１人１枚でお渡ししますので、駅係員にお申し出ください。

シール３種類（３）ブルーイ号の運行状況

神戸市交通局「沿線NAVI」でご確認ください。

２．こべっこランドでの絵本・イラストの展示

ブルーイ号（１）場所

こべっこランド（神戸市兵庫区上庄通１-１-43）

※地下鉄海岸線「和田岬駅」から徒歩５分

開館時間：９時30分～17時00分（月曜、年末年始は休館）

入館料：無料

（２）絵本・イラスト（BBC Studiosより寄贈）

2026年３月25日（水曜）から絵本・イラストを置いています。イラストは、姉妹都市友好の証として、ブルーイの制作会社Ludo Studioが神戸市民の花・あじさいをモチーフとして書き下ろした特別なイラストです。

〈絵本3種〉

・「ブルーイ あかちゃんレース」（発売：小学館）

・「ブルーイ コウモリになりたい」（発売：小学館）

・「どこどこブルーイ さがしてみつけるえほん」（発売：小学館）

〈Ludo Studio書き下ろしイラスト〉

「From our sisters,To our sister city!」（ブルーイ・ビンゴ姉妹より、姉妹都市神戸へ）