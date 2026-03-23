『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』×TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』コラボイベントをすべて再開催！ ＆コラボ衣装キャラクターを4人追加！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』において、本日2026年3月23日（月）より、人気TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』（以下、『リゼロ』）とのコラボイベントを再開催しております。

【イベントPV】https://youtu.be/fJHW6Fkt_ps(https://youtu.be/fJHW6Fkt_ps)

『リゼロ』は、株式会社KADOKAWAから刊行されている人気ライトノベルを原作とするTVアニメです。

このたび、2017年開催のコラボ第1弾および2019年開催のコラボ第2弾を再開催しております。あわせて、コラボキャラガチャも再登場しております。キャラガチャには、エミリア（CV：高橋李依）、レム（CV：水瀬いのり）、ラム（CV：村川梨衣）、ベアトリス（CV：新井里美）が登場いたします。なお、登場キャラクターはガチャごとに異なりますので、詳細はお知らせをご確認ください。さらに、本コラボキャラガチャは、広告をご覧いただくことで1日1回無料でご利用いただけます。加えて、2022年開催の「白猫夏のリゼロフェス！」にて登場した水着版のモードチェンジも再登場しております。

また今回は新たに、『白猫』キャラクターであるサヤ（CV：日高里菜）、エクセリア（CV：丹下桜）、エレノア（CV：石見舞菜香）、イクシア（CV：白石晴香）のコラボ衣装が登場しております。こちらは、「コラボ衣装キャラ交換券付きジュエルパック」をご購入いただくことで入手可能です。

『白猫』公式ストアでは、再開催を記念して、「★5キャラ1体確定権」付きの「プレミアムジュエルパック」をはじめ、「コラボ衣装キャラ交換券」や「モードチェンジ交換券」が付いた各種ジュエルパックを販売しております。

■『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』×TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』 再開催！

●イベントPV

https://youtu.be/fJHW6Fkt_ps

●『リゼロ』関連イベントを再開催！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fJHW6Fkt_ps ]

原作者・長月達平先生の書き下ろしシナリオを楽しめる「Re:ゼロから交わる白猫生活」と、2019年のクリスマスに開催した「Re:ゼロから交わる白猫生活2」を再開催しております。それぞれのイベントもぜひお楽しみください。

【「Re:ゼロから交わる白猫生活2」報酬キャラクター】

ナツキ・スバル（CV：小林裕介）

自らを無知無能、無謀無策と称する少年。どんな逆境にも諦めずに立ちむかう。

●コラボイベントおよびキャラガチャ開催期間

2026年3月23日（月）16：00～4月17日（金）15：59 予定

※これらのキャラクターは★4と★5で登場いたします。

※★はレア度を指します。

※画像は開発中のものを含みます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。

●「Re:ゼロから交わる白猫生活」ガチャ登場キャラクター

エミリア（CV：高橋李依）

小さな大精霊パックと契約した精霊術師。なにごとにも一生懸命に取り組む。

レム（CV：水瀬いのり）

ロズワール・Ｌ・メイザースの使用人。ナツキ・スバルのにおいは忘れない。

ラム（CV：村川梨衣）

ロズワール・Ｌ・メイザースの使用人。妹のレムを大切に思っている。

●「Re:ゼロから交わる白猫生活2」ガチャ登場キャラクター

エミリア（CV：高橋李依）

サンタコスチュームを着た精霊術師の少女。パックとともにクリスマスを楽しむ。

レム（CV：水瀬いのり）

ロズワール邸で働くメイド少女の妹。トナカイ姿で愛とプレゼントを配る。

ラム（CV：村川梨衣）

ロズワール邸で働くメイド少女の姉。レムだけのサンタとなるべく奔走する。

ベアトリス（CV：新井里美）

ロズワール邸の＜禁書庫＞を守る幼い少女。パックとは大の仲良し。

〇コラボガチャが毎日1回無料！

期間中1日1回、動画広告を視聴することで、コラボガチャを1回無料でご利用いただけます。

詳細はゲーム内をご確認ください。

【コラボガチャ「1回」無料期間】～2026年4月17日（金）15：59 予定

なお、今回の再登場にあわせて、対象キャラクターのグランドクラス化を実施いたしました。詳細はお知らせをご確認ください。

■『白猫』公式ストアにてお得なジュエルパックを販売中！

アプリペイの『白猫』公式ストアでは様々なジュエルパックを販売しております。ゲーム内よりもお得にジュエルをお買い求めいただけます。各ジュエルパックの詳細は『白猫』公式ストア、各種交換券の交換方法や交換条件はゲーム内をご確認ください。

●『白猫』公式ストア

https://app-pay.jp/app/shironeko-project

●販売期間（ゲーム内・公式ストア共通）

2026年3月23日（月）16：00～4月17日（金）15：59 予定

プレミアムジュエルパック

価格：10,000円（税込）

内容物：「ジュエル」675個、「無償ジュエル」65個、「★5キャラ1体確定権」 など

コラボ衣装キャラ交換券付きジュエルパック

価格：10,000円（税込）※4回まで購入可

内容物：「ジュエル」675個、「無償ジュエル」40個、「コラボ衣装キャラ交換券」1枚 など

・「コラボ衣装キャラ交換券」で交換可能なキャラクター

※交換方法や条件はゲーム内をご確認ください。

サヤ（CV：日高里菜）

エクセリア（CV：丹下桜）

エレノア（CV：石見舞菜香）

イクシア（CV：白石晴香）

★『リゼロ』コラボキャラクターの水着ver.モードチェンジも再登場！

「エミリア」「レム」「ラム」「ベアトリス」に水着ver.のモードチェンジが再登場しております。「エミリア」はプレゼントクエストのクリアで入手できる専用の「リゼロモードチェンジ交換券」を「モードチェンジの権利」に交換することで、「レム」「ラム」「ベアトリス」は「【再登場】モードチェンジ交換券付きジュエルパック」のおまけで付いてくる「リゼロモードチェンジ交換券」を「モードチェンジの権利」に交換することで、水着ver.にモードチェンジできます。

※モードチェンジに関する注意事項や各ジュエルパックの詳細は、ゲーム内のお知らせをご確認ください。

エミリア（クエストクリア報酬）

レム

ラム

ベアトリス

●モードチェンジ解放プレゼントクエスト開催期間

2026年3月23日（月）16：00～4月17日（金）15：59 予定

【『Re:ゼロから始める異世界生活』とは】

著者・長月達平氏による大人気小説『Re:ゼロから始める異世界生活』（MF文庫J/KADOKAWA刊）を原作とするTVアニメ。

突如として異世界へと召喚されてしまった主人公ナツキ・スバルが、死して時間を巻き戻す能力《死に戻り》の力で絶望的な運命に立ち向かっていく。

2016年に1st seasonが放送されると国内外で大ヒットを記録。OVA2本の劇場公開や新編集版を挟み、2020年からは2nd season、2024年からは3rd season（襲撃編/反撃編）が放送され、いずれも大好評を博した。2026年4月からは4th seasonの放送が決定している。

▼公式サイト

https://re-zero-anime.jp/tv/

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1ybicqmt/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※YouTubeは Google LLC の商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。