【aim札幌店】＼ラグジュアリードレス先行試着会×Newビジュアル公開／　SpringEvent

有限会社三景スタジオ

だんだん札幌も暖かくなってまいりました。

春の訪れを感じる今日このごろ、aim札幌店ではSpringEventの開催が決定いたしました。

【特典内容】

・フォトアドバイザーによる特別相談会

・ロケスタ新プラン登場！（ロケ1着/スタジオ2着）

・ハーフデイプラン当日契約→ギフトブック2冊プレゼント

・ロケ/ロケスタ1日プラン限定→ラグジュアリードレス着放題＋アルバム購入でレタッチデータプレゼント

・ロケスタプラン→オンライン相談でのご案内◎

と、内容盛りだくさんとなっております。

“フォトウェディングについてどう進めたら良いかわからない”

“どんな衣装が似合うかな、どんな撮影をしたいんだろう”

などどんなお悩みでも大丈夫。

一生に一度のフォトウェディングが特別なものとなるように全力でサポートさせていただきます。

さらに上記特典は、3月キャンペーン内容とも併用可能となっております。

3月キャンペーンでは、

・当日ご契約で10％オフ（プラン料金より）

・口コミ投稿で5,000円オフ（プラン料金より）

さらに

・5月以降のご撮影で10,000円オフ（ハーフデイプラン限定/プラン料金より）

と、こちらも内容もりもりもりだくさんでご用意しております。

気になるのは開催日時は、

3/20.21.22.28.29

の土日祝日で開催いたします。

※新規ご契約者さま限定の特典内容となっております。

一生に一度の特別なご記念をフォトウェディングという目線から全力でサポートさせていただきます。

creative photo studio aim札幌店

〒060-0808 北海道札幌市北区北８条西３丁目32－8・3 スクエア北ビル 1F