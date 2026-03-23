【JOSHU RYDEEN】リトル清原氏、3×3女子プロバスケットボールチームのアンバサダーに就任

有限会社ジェイ・スピリット

3人制女子プロバスケットボールチーム「JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）」は、ものまねタレントのリトル清原氏が、JOSHU RYDEEN 3×3 アンバサダーに就任したことをお知らせいたします。スポーツとエンターテインメントの力で地域活性化を推進し、チームの魅力発信および地域連携活動に取り組んでまいります。

■アンバサダー就任について

JOSHU RYDEEN 3×3 アンバサダーに就任したリトル清原 氏

リトル清原氏は、元プロ野球選手・清原和博氏のものまねで知られ、高いエンターテインメント性と親しみやすいキャラクターで、テレビ・イベント・スポーツ関連事業など幅広い分野で活躍されています。スポーツの枠を超えた発信力と存在感を活かし、多くの人々に笑顔と元気を届けています。

このたびのアンバサダー就任により、リトル清原氏には、チームの魅力発信および地域とのつながり創出に貢献していただきます。スポーツとエンターテインメントを掛け合わせた活動を通じて、より多くの方々にJOSHU RYDEEN 3×3の活動を知っていただくことを目指します。

■主な活動領域

・スポーツ×エンターテインメントによる認知拡大

・地域イベント・プロモーションへの参画

・JOSHU RYDEEN 3×3の魅力発信サポート

■リトル清原 氏 コメント

JOSHU RYDEEN 3×3 アンバサダーに就任したリトル清原 氏3人制女子プロバスケットボールチーム JOSHU RYDEEN

このたび、JOSHU RYDEEN 3×3のアンバサダーに就任させていただくことになりました、リトル清原です。

スポーツには、人を元気にする力、地域を元気にする力があると感じています。今回このような形でチームに関わらせていただけることを大変嬉しく思います。

今後はアンバサダーとして、JOSHU RYDEENの魅力や3×3バスケットボールの面白さを、多くの方々に知っていただけるよう、イベントや発信活動などを通じて全力で盛り上げていきたいと思います。

皆さま、ぜひJOSHU RYDEENへのご声援をよろしくお願いいたします。

■代表 コメント

このたび、リトル清原氏にJOSHU RYDEEN 3×3のアンバサダーにご就任いただくこととなりました。

高いエンターテインメント性と発信力、そして多くの人に親しまれるキャラクターは、スポーツの魅力を伝え、地域を盛り上げていくうえで大きな力になっていただけると感じております。

JOSHU RYDEENは、スポーツの力で地域に貢献し、地域から応援されるチームを目指して活動しています。リトル清原氏とともに、スポーツとエンターテインメントの力で地域を盛り上げ、より多くの方に応援していただけるチームづくりを進めてまいります。

今後とも、JOSHU RYDEENへのご支援・ご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。

■チーム概要

チーム名：JOSHU RYDEEN（上州ライディーン）

設立：2026年1月

拠点：群馬県太田市

活動地域：東毛地区（太田市・伊勢崎市・桐生市・館林市・みどり市・邑楽郡）

内容：3人制女子プロバスケットボールチーム運営、地域貢献活動、スポーツイベント・バスケットボール教室等の実施

JOSHU RYDEENは、「スポーツの力で“日本一”地域に貢献し、その価値を社会全体に届ける」という理念のもと、スポーツを通じた地域貢献、地域活性化、次世代育成を目的に活動しています。

■本件に関するお問い合わせ先

JOSHU RYDEEN 事務局

（運営：Nippon Challengers）

代表：松原 貴弘

Email：info@nipponchallengers.jp