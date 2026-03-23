株式会社StandardBridge Japan 設立

株式会社StandardBridge Japan

株式会社StandardBridge Japan（本社 : 東京都渋谷区、代表取締役 : 市川 大輔） は、韓国発のフランチャイズ事業育成から投資までを一貫して行う総合グループとして、ブランドの企画・育成・投資までを総合的に支援するStandardBridgeグループの日本法人として、事業を本格始動することをお知らせいたします。 今後は「小麻辣(シャオマーラー)」「LEE GIMBAP(リキンパ)」をはじめとする韓国・海外の有望な飲食ブランドを日本市場へ展開し、フランチャイズビジネスの新たなスタンダードを創造してまいります。

【設立の背景・StandardBridgeグループについて】

StandardBridgeグループは、2005年の設立以来、約20年にわたり韓国国内のフランチャイズ市場の成長と発展に寄与してまいりました。フランチャイズ本部のシステム構築から世界8,000店以上のフランチャイズ運営に至るまで、フランチャイズ事業における卓越した専門知識を有しております。

20年の経験とノウハウをもとに、事業分野の拡大および新市場の開拓を進めており、これまでに海外13か国に21ブランドを展開し、その総店舗数は8,974店舗に到達。 100店舗を超える成長に導いたブランドも48ブランドにのぼります。

この度、多様化する日本の消費者ニーズに応えるべく、日本法人を設立する運びとなりました。

【事業内容・サービスの特長】

当社は、単なるブランドのマスターフランチャイズ権利の取得にとどまらず、豊富な現場経験と実践的ノウハウを活かした総合的なソリューションを提供します。

■現地市場に最適化されたブランド企画とマーケティング

参入市場に焦点をあてたブランドリニューアルを行い、現地の専門マーケティングとの連携によるブランドプロモーションを展開します。

■独自の事業育成・投資ノウハウとシステム構築

体系的かつ精密な分析に基づくブランディングと運営により商業力を促進し、競合ブランドや模倣ブランドの市場参入を防ぐための迅速な開発プロセスを持ち合わせています。 また、本社の最小限の人員で積極的なフランチャイズ展開を可能にする運営・店舗開発システムの構築を行います。

■柔軟な事業展開モデル

市場、ブランドコンセプト、投資方針に基づく多様な進出戦略として、直接投資、マスターフランチャイズ、ライセンスなどの形をご提案します。

【今後の展開】

日本国内において、「小麻辣(シャオマーラー)」「LEE GIMBAP(リキンパ)」などの魅力的な飲食ブランドとブランドマスター契約を通じて展開を推進し、安定した売上を確保するための認定店舗の導入を進めてまいります。 フランチャイズ本部および加盟店双方の成功を支える信頼あるパートナーとして、日本市場におけるビジネスの多角化を目指します。

【会社概要】

会社名： 株式会社StandardBridge Japan

所在地： 東京都渋谷区恵比寿西2丁目4番8号 ウィンド恵比寿ビル8F

代表者： 代表取締役 市川 大輔

事業内容： 海外展開支援、ブランド企画・リニューアル、フランチャイズシステム構築、加盟店募集、フランチャイズ投資

URL： https://standardbridge.co.jp

【本件に関するお問合せ先】

株式会社StandardBridge Japan 広報担当 : 吉原

電話 : 03-5155-4705 / メール : support@standardbridge.co.jp