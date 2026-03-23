ＤＣＭ共通ポイントサービス　2026年秋リニューアル

DCM株式会社

ＤＣＭホールディングス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：石黒 靖規）のグループ会社である株式会社マイボフェローズ（代表取締役社長：松橋 弥生）が運営するＤＣＭ グループのポイントサービス「マイボ」は、よりお得な「ＤＣＭ会員制度」に名称を変更し、制度内容を刷新してリニューアルいたします。

【 背景 】

ＤＣＭグループは「Do Create Mystyle くらしの夢をカタチに」の経営理念のもと、お客さま視点で商品・サービスを提供しています。これまで多くの皆さまにご愛顧いただいております「マイボ」は、2026年秋、さらに身近でお得な「ＤＣＭ会員制度」へと進化いたします。従来のステージ判定は期間が長く、上位ステージのメリットを実感いただくまでに時間を要する場合があったことから、ご利用状況を踏まえて制度設計を見直し、「ステージアップのしやすさ」と「期限の分かりやすさ」を追求しました。

【 リニューアル内容 】

1）ステージアップのハードルが大幅に緩和

ポイントの基本還元率は0.5％で、お買上実績に応じて最大8倍（4.0％）まで還元率が向上します。

新制度では、ステージ判定期間を「365日」から「6か月」へ短縮するとともに、ステージアップに必要なお買上金額を従来の半分に見直しました。これにより、上位ステージを目指しやすくなり、日々のお買物でポイントが貯まりやすくなります。

（ステージアップ条件）

※金額はすべて税抜 ※加盟店：ＤＣＭ株式会社、ＤＣＭニコット株式会社、ホダカ株式会社の各店舗（2026年3月現在）

2）期限が「月末基準」でより分かりやすく

ステージ保証期限およびポイント有効期限を、いずれも「月末基準」に統一します。これによりお客さまはステージやポイントの期限を把握しやすくなります。

※移行期の留意事項 サービス変更に伴い、現行制度でのステージ保証期限は最大で2027年3月31日までに変更となります。これ以降については新制度での保証期限が適用されます。

なお、各ステージの還元率（0.5％～4％）やポイントの価値（1ポイント＝1円換算）には変更ありません。本リニューアルについての詳細はこちらでご確認いただけます

https://co.myvot.fun/service_renewal_2026