フランス文化の魅力を再発見 - 2026年パリ祭開催決定

しゅくみねっと株式会社

フランス革命記念日を祝う、日本最大のシャンソンコンサート

1963年、石井好子の発案により、フランス革命記念日「7月14日＝パリ祭」をシャンソンの祭典として祝うコンサートが日比谷野外音楽堂で始まりました。以来、日本最大のシャンソンイベントとして親しまれてきた『パリ祭』は、2026年に第64回を迎えます。 今年は7月22日・23日に文京シビックホールで開催され、64組のアーティストが出演。そのうち23名は両日とも登場します。

第64回パリ祭 ポスター

今年のテーマ：「“フランスかぶれ”ニッポン」

シャンソン、バレエ、映画、ファッション、文学、絵画、建築、料理、哲学など、なぜ日本人はこれほどまでにフランスに魅了されてきたのか。 「愛の讃歌」や「枯葉」など、詩的に再構築された日本語訳のシャンソンが、世代を超えて歌い継がれてきた背景を紹介します。 ゲストには日替わりで安寿ミラ、チャラン・ポ・ランタンを迎えます。

プログラム構成

■第1部

・オープニング：「パリにボンジュール」（ミレイユ・マチュー「恋にボンジュール」新訳） 「ギミー！ギミー！ギミー！」（ABBAのフランス語版新訳） ・テーマ別楽曲：「ピアフかぶれ」「映画かぶれ」「ワインかぶれ」など ・予定曲目：愛の讃歌／ミラボー橋／枯葉／シェルブールの雨傘／パリの空の下 ほか

■第2部

・バルミュセット再現：19～20世紀初頭のフランス大衆音楽を現代風にアレンジ

・反戦歌コーナー：シャンソンに息づく平和への祈り

・ゲストステージ～フィナーレへ

・予定曲目：青いジャヴァ／群衆／サンジャンの私の恋人／愛しかない時／リリー・マルレーヌ ほか

■フィナーレ

・「歌おう愛の歓びを」（訳詞：アン・あんどう）

・「パリ祭」 毎年恒例の2曲で感動の幕を閉じます。

「歌おう愛の歓びを」（原曲はミッシェル・サルドゥー「CETTE CHANSON-LA」）の歌詞は、 『パリ祭』の為に訳されたもので、石井好子の発案のもと、第41回『パリ祭』から歌われています。

[企画制作] しゅくみねっと株式会社／石井好子事務所

[ 主 催 ] パリ祭実行委員会 (一社)日本シャンソン協会

[ 後 援 ] 在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本 (公財)日仏会館

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お問い合わせ

パリ祭実行委員会 TEL（直通） ： 03-6416-4858

東京都目黒区下目黒2-19-6 F＆Tビル3F しゅくみねっと株式会社 内

・パリ祭公式ホームページ：http://www.paris-sai.com/

・パリ祭公式 Face Book ： シャンソンの祭典 パリ祭

・パリ祭公式YouTube Channel：@パリ祭

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aaJczS0OP4w ]

【2026年パリ祭 スケジュール】

7月11日（土）：岡山・ルネスホール 「岡山パリ祭2026」

7月12日（日）：尾道・ベル・カントホール 「第35回せとだパリ祭」

7月15日（水）：名古屋・愛知県芸術劇場・大ホール 「第44回名古屋パリ祭」

7月17日（金）：神戸・神戸文化ホール 「第39回神戸パリ祭」

7月22日（火）・23日（水）：東京・文京シビックホール 「第64回 パリ祭」

7月26日（日）：金沢・北國新聞赤羽ホール 「2026金沢パリ祭」

※群馬・日本シャンソン館公演は日程調整中