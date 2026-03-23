軽井沢の自然に包まれる、ウェルネスリトリート(1泊2日)　BEB5軽井沢 by 星野リゾート x suwaru

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スワル株式会社


広尾発のトータルウェルネスカンパニー「suwaru（スワル）」と「BEB5軽井沢 by 星野リゾート」は、軽井沢星野エリアの豊かな自然を舞台に、1泊2日のウェルネスリトリートを開催します。


本イベントは、5000年の歴史を持つヴェーダ哲学を現代に蘇らせた「ニーマルメソッド(R)」をベースに、ヨガ・瞑想・森林浴・ムササビウォッチングなど、五感で自然と対話するプログラムを提供。初回の特別講師には、女優・モデル・ヨガ講師、日本瞑想協会認定コーチとして活躍する高橋メアリージュン氏を迎えます。

忙しい現代人に向けて、「自然の中で本来の自分に還る特別な時間を過ごしてほしい」という両者の共通の想いから、本プログラムの共同企画に至りました。開催時期である5月の軽井沢は、新緑が鮮やかさを増し、さわやかな空気に満ちた心地よい季節です。軽井沢の非日常的な自然環境が、リトリートへの没入感を高め、心身を深いリラクゼーションへと導きます。






<開催概要>

■日　程　2026年5月10日（日）13:00 集合 ～ 11日（月）11:00 解散
■会　場　軽井沢星野エリア　https://www.hoshino-area.jp/


■宿　泊　BEB5軽井沢 by 星野リゾート 長野県軽井沢町星野　


　https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5karuizawa/
■定　員　女性22名限定（最少催行人数：20名）
　　　　　※定員に達し次第受付終了いたします。　
　　　　　※お一人様１応募をお願いいたします。
　　　　　※お部屋は2名1室となります。同室の方は参加者の中からご縁でご一緒いただきます。
■対　象　女性限定　ヨガ・瞑想初心者の方歓迎
■参加費　83,000円(税込)
含まれているもの
・宿泊
・ヨガ・瞑想プログラム　全セッション
・ピッキオ プライベートネイチャーウォッチング
・ ピッキオ 空飛ぶムササビウォッチング
・ 星野温泉 トンボの湯（チェックアウト後も終日利用可）
・夕食　ハルニレテラス　サジロカフェ リンデン （ネパールカレー、ワンドリンク付）
・朝食　　　　　　　　　　　　　　　　　


お申込みはこちら :
https://mypage.suwaru.co.jp/reserve/space/2YKE87YD

<ヨガ・瞑想プログラム　メソッドについて>

ニーマルメソッド(R)とは、世界的瞑想家ニーマル・ラージ・ギャワリ氏が開発した、5000年のヴェーダ哲学と現代科学を融合した実践的メソッドです。
Body（ヨガ・呼吸法）→ Mind（マインドフルネス瞑想）→ Soul（深い瞑想）という3段階のアプローチで、初心者でも心身の変化を実感できると世界中で支持されています。本リトリートでは、suwaruが日本に伝えるこのメソッドのエッセンスを、軽井沢の自然の中で体験していただきます。


ニーマル・ラージ・ギャワリについて(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%AF%E3%83%AA)




<Vol.1 スペシャル講師>


高橋メアリージュン
女優・モデル・ヨガ講師 日本瞑想協会認定コーチ




2004年雑誌CanCamでモデルデビュー。現在は女優として映画、ドラマなど幅広く活躍中。
ライフワークではフードロス削減プロジェクトやオーガニックイベントに出演している。
7年前に瞑想を始め、SUWARUの全ての瞑想講座、Veda Woman Empowermentを修了した後、瞑想を深めるためNirmal YOGA TT200,TT300を修了し、日本瞑想協会の認定コーチの資格を取得。「初心者でも自分のペースで、自然体で」をモットーに、やさしく丁寧なガイドが好評。本リトリートでは、ヨガセッションとガイド瞑想を担当します。


<プログラム>

▶️ DAY 1　解放と気づき
13:00-14:00　　集合 BEB5軽井沢 by 星野リゾート　オリエンテーション
14:00-15:00　　ピッキオ プライベートネイチャーウォッチング（軽井沢野鳥の森・ピッキオ協力）
　　　　　　 　　- サイレントウォークで五感を開き、「今ここ」に意識を集中


15:00-16:00　　森林浴ヨガ（ハルニレテラス周辺の森）※雨天の場合は室内
　　　　　　 　　- 樹木のエネルギーを感じながら、呼吸と自然のリズムを同調
16:00-17:00　　チェックイン


18:00-19:00　　ピッキオ 空飛ぶムササビウォッチング（ピッキオ協力）


19:30-20:30　　夕食 ハルニレテラス　サジロカフェ リンデン （ネパールカレー、ワンドリンク付）


21:00-22:00　　星野温泉 トンボの湯（各自）



森林浴ヨガ

呼吸

瞑想


ピッキオ 空飛ぶムササビウォッチング

サジロカフェ リンデン

星野温泉 トンボの湯

▶️ DAY 2　深化と統合
07:00-08:00　　モーニングヨガ 60分


08:00-09:00　　朝食（各自）


09:30-10:00　　内省ワークショップ・ジャーナリング


10:00-11:00　　シェアタイム・クロージングセレモニー／集合写真・解散 チェックアウト

※スケジュールは予告なく変更する場合があります

宿泊施設
BEB5軽井沢 by 星野リゾート
「居酒屋以上 旅未満　みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトにした、肩ひじ張らず等身大の自分で過ごせるホテルです 。24時間オープンで中庭の自然と一体化したパブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」や、足を伸ばしてくつろげるソファを備えた客室「ヤグラルーム」など、自由度の高い空間が広がります 。プログラムの合間や夜のひとときは、思い思いの場所で心身を解き放つリラックスした滞在が叶います 。軽井沢星野エリア内に位置し、ハルニレテラスや星野温泉 トンボの湯へのアクセスも抜群です 。





URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5karuizawa/
SNS：https://www.instagram.com/beb5karuizawa/

企画運営
スワル株式会社
日本語の「座る」に由来する瞑想スタジオおよびヨガを運営するトータルウェルネスカンパニーです。『本質的なものを丁寧に届ける』を指針に、心身の健康を育む場をワンストップでサポートしております。





URL：https://www.suwaru.co.jp/


SNS：https://www.instagram.com/suwaru_meditation/

<キャンセルポリシー>
参加申込後にキャンセルが発生した場合、以下のポリシーに基づきキャンセル料を申し受けます。
4月18日（土）まで無料（キャンセル料なし）4月19日（日）以降参加費の 100%
キャンセルはメールにてご連絡ください。<event@suwaru.co.jp>
キャンセル日は、事務局がご連絡を受け取った日を適用日とします。