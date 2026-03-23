軽井沢の自然に包まれる、ウェルネスリトリート(1泊2日)　BEB5軽井沢 by 星野リゾート x suwaru

スワル株式会社

広尾発のトータルウェルネスカンパニー「suwaru（スワル）」と「BEB5軽井沢 by 星野リゾート」は、軽井沢星野エリアの豊かな自然を舞台に、1泊2日のウェルネスリトリートを開催します。

本イベントは、5000年の歴史を持つヴェーダ哲学を現代に蘇らせた「ニーマルメソッド(R)」をベースに、ヨガ・瞑想・森林浴・ムササビウォッチングなど、五感で自然と対話するプログラムを提供。初回の特別講師には、女優・モデル・ヨガ講師、日本瞑想協会認定コーチとして活躍する高橋メアリージュン氏を迎えます。





忙しい現代人に向けて、「自然の中で本来の自分に還る特別な時間を過ごしてほしい」という両者の共通の想いから、本プログラムの共同企画に至りました。開催時期である5月の軽井沢は、新緑が鮮やかさを増し、さわやかな空気に満ちた心地よい季節です。軽井沢の非日常的な自然環境が、リトリートへの没入感を高め、心身を深いリラクゼーションへと導きます。

<開催概要>

■日 程 2026年5月10日（日）13:00 集合 ～ 11日（月）11:00 解散

■会 場 軽井沢星野エリア https://www.hoshino-area.jp/

■宿 泊 BEB5軽井沢 by 星野リゾート 長野県軽井沢町星野

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5karuizawa/

■定 員 女性22名限定（最少催行人数：20名）

※定員に達し次第受付終了いたします。

※お一人様１応募をお願いいたします。

※お部屋は2名1室となります。同室の方は参加者の中からご縁でご一緒いただきます。

■対 象 女性限定 ヨガ・瞑想初心者の方歓迎

■参加費 83,000円(税込)

含まれているもの

・宿泊

・ヨガ・瞑想プログラム 全セッション

・ピッキオ プライベートネイチャーウォッチング

・ ピッキオ 空飛ぶムササビウォッチング

・ 星野温泉 トンボの湯（チェックアウト後も終日利用可）

・夕食 ハルニレテラス サジロカフェ リンデン （ネパールカレー、ワンドリンク付）

・朝食

<ヨガ・瞑想プログラム メソッドについて>

お申込みはこちら :https://mypage.suwaru.co.jp/reserve/space/2YKE87YD

ニーマルメソッド(R)とは、世界的瞑想家ニーマル・ラージ・ギャワリ氏が開発した、5000年のヴェーダ哲学と現代科学を融合した実践的メソッドです。

Body（ヨガ・呼吸法）→ Mind（マインドフルネス瞑想）→ Soul（深い瞑想）という3段階のアプローチで、初心者でも心身の変化を実感できると世界中で支持されています。本リトリートでは、suwaruが日本に伝えるこのメソッドのエッセンスを、軽井沢の自然の中で体験していただきます。

ニーマル・ラージ・ギャワリについて(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%AF%E3%83%AA)

<Vol.1 スペシャル講師>

高橋メアリージュン

女優・モデル・ヨガ講師 日本瞑想協会認定コーチ

2004年雑誌CanCamでモデルデビュー。現在は女優として映画、ドラマなど幅広く活躍中。

ライフワークではフードロス削減プロジェクトやオーガニックイベントに出演している。

7年前に瞑想を始め、SUWARUの全ての瞑想講座、Veda Woman Empowermentを修了した後、瞑想を深めるためNirmal YOGA TT200,TT300を修了し、日本瞑想協会の認定コーチの資格を取得。「初心者でも自分のペースで、自然体で」をモットーに、やさしく丁寧なガイドが好評。本リトリートでは、ヨガセッションとガイド瞑想を担当します。

<プログラム>

▶️ DAY 1 解放と気づき

13:00-14:00 集合 BEB5軽井沢 by 星野リゾート オリエンテーション

14:00-15:00 ピッキオ プライベートネイチャーウォッチング（軽井沢野鳥の森・ピッキオ協力）

- サイレントウォークで五感を開き、「今ここ」に意識を集中

15:00-16:00 森林浴ヨガ（ハルニレテラス周辺の森）※雨天の場合は室内

- 樹木のエネルギーを感じながら、呼吸と自然のリズムを同調

16:00-17:00 チェックイン

18:00-19:00 ピッキオ 空飛ぶムササビウォッチング（ピッキオ協力）

19:30-20:30 夕食 ハルニレテラス サジロカフェ リンデン （ネパールカレー、ワンドリンク付）

21:00-22:00 星野温泉 トンボの湯（各自）

森林浴ヨガ呼吸瞑想ピッキオ 空飛ぶムササビウォッチングサジロカフェ リンデン星野温泉 トンボの湯

▶️ DAY 2 深化と統合

07:00-08:00 モーニングヨガ 60分

08:00-09:00 朝食（各自）

09:30-10:00 内省ワークショップ・ジャーナリング

10:00-11:00 シェアタイム・クロージングセレモニー／集合写真・解散 チェックアウト



※スケジュールは予告なく変更する場合があります



宿泊施設

BEB5軽井沢 by 星野リゾート

「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトにした、肩ひじ張らず等身大の自分で過ごせるホテルです 。24時間オープンで中庭の自然と一体化したパブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」や、足を伸ばしてくつろげるソファを備えた客室「ヤグラルーム」など、自由度の高い空間が広がります 。プログラムの合間や夜のひとときは、思い思いの場所で心身を解き放つリラックスした滞在が叶います 。軽井沢星野エリア内に位置し、ハルニレテラスや星野温泉 トンボの湯へのアクセスも抜群です 。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5karuizawa/

SNS：https://www.instagram.com/beb5karuizawa/



企画運営

スワル株式会社

日本語の「座る」に由来する瞑想スタジオおよびヨガを運営するトータルウェルネスカンパニーです。『本質的なものを丁寧に届ける』を指針に、心身の健康を育む場をワンストップでサポートしております。

URL：https://www.suwaru.co.jp/

SNS：https://www.instagram.com/suwaru_meditation/



<キャンセルポリシー>

参加申込後にキャンセルが発生した場合、以下のポリシーに基づきキャンセル料を申し受けます。

4月18日（土）まで無料（キャンセル料なし）4月19日（日）以降参加費の 100%

キャンセルはメールにてご連絡ください。<event@suwaru.co.jp>

キャンセル日は、事務局がご連絡を受け取った日を適用日とします。