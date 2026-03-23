さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」の新商品「2層仕立てのやきいもスイートポテト」　3月24日（火）より全国のファミリーマートにて発売

白ハト食品工業株式会社

白ハト食品工業株式会社(本社：大阪府守口市、代表：代表取締役社長 永尾 俊一)が運営する、

さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」は、新商品「2層仕立てのやきいもスイートポテト」を、3月24日（火）より全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない場合がございます。

■さつまいもスイーツ専門店の味わいを、もっと身近に。

さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」の専用農場で土づくりからこだわって育てた国産さつまいもを使用し、そのおいしさを最大限に引き出す製法で仕上げた、2層仕立てのスイートポテトが新登場します。長年培ってきたさつまいもスイーツ専門店の技術により、異なる味わいのさつまいもペーストを丁寧に重ねました。外側はホクホク、内側は濃厚でなめらか。2つの食感が織りなす贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

全国のファミリーマートで、専門店品質の味わいをぜひご堪能ください。

２層仕立てのやきいもスイートポテト

商品名：らぽっぽファーム「2層仕立てのやきいもスイートポテト」販売日：2026年3月24日（火）～販売店舗： 全国のファミリーマート約16,400店にて※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない場合がございます。

さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」とは

らぽっぽファームはナチュラル＆ヘルシー＆ビューティーなさつまいもスイーツ専門店です。ファーマー達が自社農園で心を込めて育てたおいもで、全国の皆様に笑顔と“ほっこり”タイムをお届けしています。人気No.1の「ポテトアップルパイ」は、さつまいものおいしさをまるごとぎゅっと詰め込んだ、素材本来の甘みを感じられる商品です。しっとりとしたさつまいもとシャキシャキりんごの相性抜群なロングセラー商品として愛され続け、オンラインストア（https://www.lapoppofarm.shop/）でもお買い求めいただけます。