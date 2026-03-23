VTuberを活用したふるさと納税PRの新たな成功モデルを構築。

株式会社アースコーポレーション

地方創生支援を展開する株式会社アースコーポレーション（本社：熊本県玉名市、代表取締役：松川重光）は、自治体および地方企業のふるさと納税業務における新規寄付者層の開拓を目的とした「VTuberプロモーションパッケージ」の展開を強化いたします。

その先行事例として、栃木県真岡市の特産品である「いちご」を、人気VTuber「栃宮るりは」が多角的にPRする共同プロジェクトを実施いたしました。

デジタルネイティブ層へのダイレクトな訴求と、リアルイベントを掛け合わせた本取り組みの成果とスキームを公開いたします。

背景：ふるさと納税における「差別化」と「若年層開拓」の課題

現在、ふるさと納税市場は成熟期を迎え、自治体間での返礼品競争が激化しています。特に地方の生産者や自治体職員からは、「優れた特産品があるものの、既存のポータルサイト内では埋もれてしまう」「将来の地域ファンとなる若年層へのリーチ手法が分からない」という切実な声が上がっています。

当社では、これらの課題に対し、圧倒的なエンゲージメント率を誇る「VTuber（バーチャルユーチューバー）」を起用。単なるキャラクター掲載に留まらず、寄付者の「体験」と「納得感」を重視したPRモデルを構築いたしました。

実例：真岡市×栃宮るりは「いちごPRプロジェクト」の展開内容

本プロジェクトでは、真岡市産のいちごを軸に、以下の3つのフェーズで立体的なプロモーションを展開しました。

1. 【WEB展開】楽天ふるさと納税への戦略的露出楽天市場ふるさと納税真岡市×栃宮るりはコラボレーション企画特設ページ

日本最大級の寄付プラットフォーム「楽天ふるさと納税」のページ内に、栃宮るりはが登場。視覚的なインパクトとともに、「VTuberが推す自治体」としての認知を即座に獲得し、寄付の心理的ハードルを下げました。

2. 【コンテンツ展開】YouTubeでのライブ食レポイベント栃宮るりはによる真岡市のいちご試食ライブ配信の様子

栃宮るりはの公式YouTubeチャンネルにて、真岡市のいちごを実際に試食するライブ配信を実施。リアルタイムでの双方向コミュニケーションを通じ、いちごの鮮度や味の魅力を視聴者にダイレクトに伝えました。「推しが食べているものと同じ体験をしたい」というファンの熱量を、地域特産品への関心へと転換させています。

PR配信動画：https://www.youtube.com/watch?v=4liKOUXYv5A&t=1812s(https://www.youtube.com/watch?v=4liKOUXYv5A&t=1812s)

3. 【リアル展開】イベントへの出演と誘客とちぎのいちごふぇす2026に登場した栃宮るりは

栃宮るりはの活動はデジタル上だけに限定せず、東京都内で開催されたリアルイベント「とちぎのいちごふぇす2026」にもVTuberとして登場。オンラインのファンを実際の地域へと誘致し、交流人口の創出と現地での消費拡大に寄与いたしました。

アースコーポレーションの役割と支援体制

アースコーポレーションは、自治体・地方企業とVTuber、そしてプラットフォーム間の調整を一手に行います。

今後の展望

- 目的最適性の追求地域の強みとVTuberの属性を分析し、最適なキャスティングとストーリーを構築。- 運用・根回しの徹底著作権管理やプラットフォームの規約遵守、関係各所への丁寧な合意形成を行い、リスクを排除したスムーズな進行を支援。- フォローアップ単発の露出で終わらせず、実施後のデータ分析や次年度に向けた施策提案まで、実務に即した伴走支援を提供します。

アースコーポレーションは、本事例をパッケージ化し、全国の自治体および地方企業の皆様へ展開してまいります。地域の宝である特産品に「VTuber」という新たな光を当てることで、持続可能な地方創生の形を追求してまいります。

株式会社アースコーポレーションについて

「地域の明日を豊かに、面白く」をテーマに、地方創生に関する事業を展開しています。関係人口の創出をはじめ、ふるさと納税支援や地域ブランディングなど、多角的なアプローチで地域の価値向上に取り組んでいます。また、自治体や地域の生産者と連携しながら、人口減少や産業活性化、魅力発信など、地域が抱える課題の解決に向けて実践的な取り組みを進めています。地域と共に豊かになり、地域の「面白い」を生み出すため、今後も挑戦を続けてまいります。

◯ 会社概要

会社名：株式会社アースコーポレーション

代表者：代表取締役 松川 重光

所在地：〒865-0025 熊本県玉名市高瀬502番地2

設立 ：2003年8月

資本金：3,000万円

事業内容：ふるさと納税の運営支援、地域ブランディング支援など

WEBサイト：https://earth-corporation.co.jp/