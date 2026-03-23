シリーズ累計発行部数500万部突破の最強ガチャファンタジーがアニメ化！『無限ガチャ』Blu-ray BOX3月25日発売

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、2025年10月から12月まで放送されたTVアニメ『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』（通称『無限ガチャ』）のBlu-ray BOX（41,800円／税込)を2026年3月25日に発売します。

▲『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』で

レベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』

Blu-ray BOX（特装限定版）

(C)明鏡シスイ・ホビージャパン／無限ガチャ製作委員会

■『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』Blu-ray BOX

商品特長

本商品は、2025年10月から12月に放送されたTVアニメ『無限ガチャ』の第1話から第12話までをBlu-ray2枚に収録しています。

特典として、原作・明鏡シスイ書き下ろし小説とコミカライズ・大前貴史描き下ろし漫画を収録した特製ブックレット（24P）を封入します。ブックレットの表紙イラストはキャラクター原案・tef＆大前貴史による描き下ろしです。また、オリジナルサウンドトラックCD（2枚組）、YouTube“isekai channel”にて配信された声優陣が出演する特番映像、ノンクレジットOP・ED等を収録した特典ディスクが付属します。また音声特典として第1話のスタッフオーディオコメンタリー、第12話のキャストオーディオコメンタリーを収録しています。

さらに、キャラクターデザイン・鈴木幸江描き下ろしくるみBOXが付属します。

＜ストーリー＞

かつて女神が創りし9つの種族。その中でもっとも弱く、嘲笑される存在──人種(ヒューマン)。

人種(ヒューマン)の少年・ライトは幸運にも9つの種族で編成されたパーティー『種族の集い』に迎えられ、幸せなひと時を過ごしていた。しかし、それは儚い幻想だった。彼を待っていたのは、世界最大最悪のダンジョン『奈落』での裏切り。奈落の底で生き延びたライトは、そこで己の恩恵(ギフト)『無限ガチャ』の真の力を知る。絶望の果てから這い上がり、ライトが築くのは最強の王国。唯一無二の恩恵(ギフト)『無限ガチャ』を手に、世界を揺るがす復讐劇が幕を開ける!!

■A-on STORE購入特典は「描き下ろしイラスト(メイ＆ナズナ)使用ミニアクリルパネル＆ミニキャライラスト(ライト＆メイ＆ナズナ＆アオユキ＆エリー)使用ミニブロマイド5枚セット」

バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STOREにて、本商品をご予約・ご購入いただいたお客様を対象に、「描き下ろしイラスト(メイ＆ナズナ)使用ミニアクリルパネル＆ミニキャライラスト(ライト＆メイ＆ナズナ＆アオユキ＆エリー)使用ミニブロマイド5枚セット」がプレゼントされます。

詳細は『無限ガチャ』公式HP内商品ページ（https://mugengacha.com/blu-ray/)よりご確認ください。



▲ミニアクリルパネル＆ミニキャライラストミニブロマイド5 枚セット

※特典対象外設定の商品がある場合がございます。特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。

※対象法人であっても、一部取扱の無い店舗がある場合がございます。

※特典は予告なく変更となる場合がございます。

■『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の

仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』について

本作は、小説＆コミカライズのシリーズ累計発行部数500万部突破、『小説家になろう』で2億PV突破の話題作『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』のTVアニメ作品です。2025年10月から12月までTOKYO MXほかで全12話が放送されました。

■商品概要

商品名 ：信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！

Blu-ray BOX (特装限定版)

価 格：41,800円（税込） 38,000円（税抜）

発売日 ：2026年3月25日

収録時間：529分（本編ディスク284分+特典ディスク245分）

スペック：【本編ディスク】リニアPCM(ステレオ)／AVC／BD50G×2枚／

16：9<1080p High Definition>

【特典ディスク】リニアPCM(ステレオ)／AVC／BD50G／

16：9<1080p High Definition>

封入特典：●特製ブックレット（24P）

原作・明鏡シスイ書き下ろし小説＆コミカライズ・大前貴史描き下ろし漫画を収録

表紙イラストはキャラクター原案・tef＆大前貴史による描き下ろし

●オリジナルサウンドトラックCD（2枚組）

●特典ディスク

・PV&CM

・ノンクレジットOP

・ノンクレジットED

・特番映像

「放送直前特番（本編／特典限定パート）」

出演：玉城仁菜（ライト役）／長谷川育美（メイ役）／菱川花菜（ナズナ役）

井澤詩織（アオユキ役）／真野あゆみ（エリー役）／MC：たいち

「第1回放送中特番（本編／特典限定パート）」

出演：玉城仁菜（ライト役）／長谷川育美（メイ役）／

夏吉ゆうこ（ネムム役）／宮本克哉（ゴールド役）／MC:たいち

「第2回放送中特番（本編／特典限定パート）」

出演：玉城仁菜（ライト役）／菱川花菜（ナズナ役）／

金元寿子（アイスヒート役）／杉山里穂（メラ役）／

近藤玲奈（スズ役）／MC：たいち

音声特典：●スタッフ＆キャストオーディオコメンタリー

・第1話「裏切りと救い」

出演：岩浪美和（音響監督）／高橋 諒（音楽）／松倉友二（チーフプロデューサー）

・第12話「新たなる道へ」

出演：玉城仁菜（ライト役）／長谷川育美（メイ役）／菱川花菜（ナズナ役）／

真野あゆみ（エリー役）

他、仕様：キャラクターデザイン鈴木幸江描き下ろしくるみBOX

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

■関連サイト・SNS

◎『無限ガチャ』公式サイト：https://mugengacha.com/

◎『無限ガチャ』公式X：https://x.com/mugengacha9999

◎『無限ガチャ』公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mugengacha9999

◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/