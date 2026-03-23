シリーズ累計発行部数500万部突破の最強ガチャファンタジーがアニメ化！『無限ガチャ』Blu-ray BOX3月25日発売

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株式会社バンダイナムコフィルムワークス

　株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、2025年10月から12月まで放送されたTVアニメ『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』（通称『無限ガチャ』）のBlu-ray BOX（41,800円／税込)を2026年3月25日に発売します。





　　　　▲『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』で


　　レベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』


　　　　　　　　　　　　　　　　　Blu-ray BOX（特装限定版）


　　　　　　　　　　　　(C)明鏡シスイ・ホビージャパン／無限ガチャ製作委員会



■『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』Blu-ray BOX


商品特長


　本商品は、2025年10月から12月に放送されたTVアニメ『無限ガチャ』の第1話から第12話までをBlu-ray2枚に収録しています。


　特典として、原作・明鏡シスイ書き下ろし小説とコミカライズ・大前貴史描き下ろし漫画を収録した特製ブックレット（24P）を封入します。ブックレットの表紙イラストはキャラクター原案・tef＆大前貴史による描き下ろしです。また、オリジナルサウンドトラックCD（2枚組）、YouTube“isekai channel”にて配信された声優陣が出演する特番映像、ノンクレジットOP・ED等を収録した特典ディスクが付属します。また音声特典として第1話のスタッフオーディオコメンタリー、第12話のキャストオーディオコメンタリーを収録しています。


　さらに、キャラクターデザイン・鈴木幸江描き下ろしくるみBOXが付属します。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ストーリー＞


　かつて女神が創りし9つの種族。その中でもっとも弱く、嘲笑される存在──人種(ヒューマン)。


人種(ヒューマン)の少年・ライトは幸運にも9つの種族で編成されたパーティー『種族の集い』に迎えられ、幸せなひと時を過ごしていた。しかし、それは儚い幻想だった。彼を待っていたのは、世界最大最悪のダンジョン『奈落』での裏切り。奈落の底で生き延びたライトは、そこで己の恩恵(ギフト)『無限ガチャ』の真の力を知る。絶望の果てから這い上がり、ライトが築くのは最強の王国。唯一無二の恩恵(ギフト)『無限ガチャ』を手に、世界を揺るがす復讐劇が幕を開ける!!




■A-on STORE購入特典は「描き下ろしイラスト(メイ＆ナズナ)使用ミニアクリルパネル＆ミニキャライラスト(ライト＆メイ＆ナズナ＆アオユキ＆エリー)使用ミニブロマイド5枚セット」


　バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STOREにて、本商品をご予約・ご購入いただいたお客様を対象に、「描き下ろしイラスト(メイ＆ナズナ)使用ミニアクリルパネル＆ミニキャライラスト(ライト＆メイ＆ナズナ＆アオユキ＆エリー)使用ミニブロマイド5枚セット」がプレゼントされます。


　詳細は『無限ガチャ』公式HP内商品ページ（https://mugengacha.com/blu-ray/)よりご確認ください。







　　　　　　　　▲ミニアクリルパネル＆ミニキャライラストミニブロマイド5 枚セット



※特典対象外設定の商品がある場合がございます。特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。


※対象法人であっても、一部取扱の無い店舗がある場合がございます。


※特典は予告なく変更となる場合がございます。



■『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の


仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』について


　本作は、小説＆コミカライズのシリーズ累計発行部数500万部突破、『小説家になろう』で2億PV突破の話題作『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』のTVアニメ作品です。2025年10月から12月までTOKYO MXほかで全12話が放送されました。



■商品概要


商品名　：信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！


Blu-ray BOX (特装限定版)


価　　格：41,800円（税込）　38,000円（税抜）


発売日　：2026年3月25日


収録時間：529分（本編ディスク284分+特典ディスク245分）


スペック：【本編ディスク】リニアPCM(ステレオ)／AVC／BD50G×2枚／


　　　　　　　　　　　　　16：9<1080p High Definition>


　　　　　【特典ディスク】リニアPCM(ステレオ)／AVC／BD50G／


　　　　　　　　　　　　　16：9<1080p High Definition>


封入特典：●特製ブックレット（24P）


　　　　　　原作・明鏡シスイ書き下ろし小説＆コミカライズ・大前貴史描き下ろし漫画を収録


　　　　　　表紙イラストはキャラクター原案・tef＆大前貴史による描き下ろし


　　　　　●オリジナルサウンドトラックCD（2枚組）


　　　　　●特典ディスク


　　　　　　・PV&CM


　　　　　　・ノンクレジットOP


　　　　　　・ノンクレジットED


　　　　　　・特番映像


　　　　　　　　「放送直前特番（本編／特典限定パート）」


　　　　　　　　　　出演：玉城仁菜（ライト役）／長谷川育美（メイ役）／菱川花菜（ナズナ役）


　　　　　　　　　　　　　井澤詩織（アオユキ役）／真野あゆみ（エリー役）／MC：たいち　


　　　　　　　　「第1回放送中特番（本編／特典限定パート）」


　　　　　　　　　　出演：玉城仁菜（ライト役）／長谷川育美（メイ役）／


　　　　　　　　　　　　　夏吉ゆうこ（ネムム役）／宮本克哉（ゴールド役）／MC:たいち


　　　　　　　　「第2回放送中特番（本編／特典限定パート）」


　　　　　　　　　　出演：玉城仁菜（ライト役）／菱川花菜（ナズナ役）／


　　　　　　　　　　　　　金元寿子（アイスヒート役）／杉山里穂（メラ役）／


　　　　　　　　　　　　　近藤玲奈（スズ役）／MC：たいち


音声特典：●スタッフ＆キャストオーディオコメンタリー


　　　　　　・第1話「裏切りと救い」


　　 　　　　　出演：岩浪美和（音響監督）／高橋 諒（音楽）／松倉友二（チーフプロデューサー）


　　　　　　・第12話「新たなる道へ」


　　 出演：玉城仁菜（ライト役）／長谷川育美（メイ役）／菱川花菜（ナズナ役）／


真野あゆみ（エリー役）


他、仕様：キャラクターデザイン鈴木幸江描き下ろしくるみBOX


発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス



■関連サイト・SNS


◎『無限ガチャ』公式サイト：https://mugengacha.com/


◎『無限ガチャ』公式X：https://x.com/mugengacha9999


◎『無限ガチャ』公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mugengacha9999


◎バンダイナムコフィルムワークス　作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/