シリーズ累計発行部数500万部突破の最強ガチャファンタジーがアニメ化！『無限ガチャ』Blu-ray BOX3月25日発売
株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、2025年10月から12月まで放送されたTVアニメ『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』（通称『無限ガチャ』）のBlu-ray BOX（41,800円／税込)を2026年3月25日に発売します。
▲『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』で
レベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』
Blu-ray BOX（特装限定版）
(C)明鏡シスイ・ホビージャパン／無限ガチャ製作委員会
■『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』Blu-ray BOX
商品特長
本商品は、2025年10月から12月に放送されたTVアニメ『無限ガチャ』の第1話から第12話までをBlu-ray2枚に収録しています。
特典として、原作・明鏡シスイ書き下ろし小説とコミカライズ・大前貴史描き下ろし漫画を収録した特製ブックレット（24P）を封入します。ブックレットの表紙イラストはキャラクター原案・tef＆大前貴史による描き下ろしです。また、オリジナルサウンドトラックCD（2枚組）、YouTube“isekai channel”にて配信された声優陣が出演する特番映像、ノンクレジットOP・ED等を収録した特典ディスクが付属します。また音声特典として第1話のスタッフオーディオコメンタリー、第12話のキャストオーディオコメンタリーを収録しています。
さらに、キャラクターデザイン・鈴木幸江描き下ろしくるみBOXが付属します。
＜ストーリー＞
かつて女神が創りし9つの種族。その中でもっとも弱く、嘲笑される存在──人種(ヒューマン)。
人種(ヒューマン)の少年・ライトは幸運にも9つの種族で編成されたパーティー『種族の集い』に迎えられ、幸せなひと時を過ごしていた。しかし、それは儚い幻想だった。彼を待っていたのは、世界最大最悪のダンジョン『奈落』での裏切り。奈落の底で生き延びたライトは、そこで己の恩恵(ギフト)『無限ガチャ』の真の力を知る。絶望の果てから這い上がり、ライトが築くのは最強の王国。唯一無二の恩恵(ギフト)『無限ガチャ』を手に、世界を揺るがす復讐劇が幕を開ける!!
■A-on STORE購入特典は「描き下ろしイラスト(メイ＆ナズナ)使用ミニアクリルパネル＆ミニキャライラスト(ライト＆メイ＆ナズナ＆アオユキ＆エリー)使用ミニブロマイド5枚セット」
バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STOREにて、本商品をご予約・ご購入いただいたお客様を対象に、「描き下ろしイラスト(メイ＆ナズナ)使用ミニアクリルパネル＆ミニキャライラスト(ライト＆メイ＆ナズナ＆アオユキ＆エリー)使用ミニブロマイド5枚セット」がプレゼントされます。
詳細は『無限ガチャ』公式HP内商品ページ（https://mugengacha.com/blu-ray/)よりご確認ください。
▲ミニアクリルパネル＆ミニキャライラストミニブロマイド5 枚セット
※特典対象外設定の商品がある場合がございます。特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。
※対象法人であっても、一部取扱の無い店舗がある場合がございます。
※特典は予告なく変更となる場合がございます。
■『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の
仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』について
本作は、小説＆コミカライズのシリーズ累計発行部数500万部突破、『小説家になろう』で2億PV突破の話題作『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』のTVアニメ作品です。2025年10月から12月までTOKYO MXほかで全12話が放送されました。
■商品概要
商品名 ：信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！
Blu-ray BOX (特装限定版)
価 格：41,800円（税込） 38,000円（税抜）
発売日 ：2026年3月25日
収録時間：529分（本編ディスク284分+特典ディスク245分）
スペック：【本編ディスク】リニアPCM(ステレオ)／AVC／BD50G×2枚／
16：9<1080p High Definition>
【特典ディスク】リニアPCM(ステレオ)／AVC／BD50G／
16：9<1080p High Definition>
封入特典：●特製ブックレット（24P）
原作・明鏡シスイ書き下ろし小説＆コミカライズ・大前貴史描き下ろし漫画を収録
表紙イラストはキャラクター原案・tef＆大前貴史による描き下ろし
●オリジナルサウンドトラックCD（2枚組）
●特典ディスク
・PV&CM
・ノンクレジットOP
・ノンクレジットED
・特番映像
「放送直前特番（本編／特典限定パート）」
出演：玉城仁菜（ライト役）／長谷川育美（メイ役）／菱川花菜（ナズナ役）
井澤詩織（アオユキ役）／真野あゆみ（エリー役）／MC：たいち
「第1回放送中特番（本編／特典限定パート）」
出演：玉城仁菜（ライト役）／長谷川育美（メイ役）／
夏吉ゆうこ（ネムム役）／宮本克哉（ゴールド役）／MC:たいち
「第2回放送中特番（本編／特典限定パート）」
出演：玉城仁菜（ライト役）／菱川花菜（ナズナ役）／
金元寿子（アイスヒート役）／杉山里穂（メラ役）／
近藤玲奈（スズ役）／MC：たいち
音声特典：●スタッフ＆キャストオーディオコメンタリー
・第1話「裏切りと救い」
出演：岩浪美和（音響監督）／高橋 諒（音楽）／松倉友二（チーフプロデューサー）
・第12話「新たなる道へ」
出演：玉城仁菜（ライト役）／長谷川育美（メイ役）／菱川花菜（ナズナ役）／
真野あゆみ（エリー役）
他、仕様：キャラクターデザイン鈴木幸江描き下ろしくるみBOX
発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス
■関連サイト・SNS
◎『無限ガチャ』公式サイト：https://mugengacha.com/
◎『無限ガチャ』公式X：https://x.com/mugengacha9999
◎『無限ガチャ』公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mugengacha9999
◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/