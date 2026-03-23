【新店オープン】兵庫県に「FiT24 姫路飾磨店」が3月23日（月）グランドオープン！FiT24初の高濃度酸素浴ができる「O2RECOVERY ROOM」が登場！

株式会社快活フロンティア

株式会社快活フロンティア（代表取締役社長：竹島 文明）が運営する24時間営業のフィットネスジム「FiT24（フィット24）」では、2026年3月23日（月）に「FiT24 姫路飾磨店」（兵庫県姫路市飾磨区中島）をグランドオープンします。 FiT24 姫路飾磨店は全国で112店舗目になります。

■酸素浴でリフレッシュ！「O2RECOVERY ROOM」4月導入予定

この度、FiT24 姫路飾磨店に高濃度酸素浴ができる「O2RECOVERY ROOM（オーツ―リカバリールーム）」を初めて導入します。「O2RECOVERY ROOM」は、気圧を変化させない“常圧高濃度酸素ルーム“なので、酸素カプセルのような耳抜きや待機時間が不要です。疲労回復の促進やリラックス効果があるため、運動後にしっかり体を休めるのにも最適です。また、室内にはデスクと椅子を設置しており、スマホで動画やSNSを見たり、読書をしながらリフレッシュすることができます。

＜O2RECOVERY ROOMの詳細＞

料金：月額1,100円（税込）/1枠30分

席数：男性3席、女性3席（男女別仕切りあり）

導入日：2026年4月開始予定

利用可能時間：24時間

※導入日は変更になる可能性がございます。

※1日の上限は、0:00~23:59の間で30分×2枠で60分までとなります。

■3月31日（火）までの入会で、お得なオープン記念キャンペーンの対象に！

➣3月・4月・5月・6月の月会費がまとめて0円

➣7月以降の月会費が永久1,100円（税込）割引

➣各有料オプション＊が最大3カ月無料（3月・4月・5月）

※キャンペーンでのご入会は、入会月を1カ月目として、7カ月以上の在籍が必要となります。

※ご入会時には、事務手数料2,200円（税込）を頂戴します。

※キャンペーン適用には条件がございます。詳しくはこちらをご確認ください。

＊水素水飲み放題、安心プラスプレミアム

■FiT24の特長

１.すべての会員様が快適に利用できるゾーニング

FiT24は初心者の方も上級者の方も、それぞれのレベルに合ったトレーニングができるよう、マシンのエリア分け（ゾーニング）を行っています。そのため、ご自身のレベルや目的に合った環境で快適に、効果的にトレーニングを進めることができます。





２.シャワールームを完備！女性専用も！

無料で利用可能なシャワールームには、ドライヤー・シャンプー・ボディソープを完備しており、トレーニング後のリフレッシュとして気軽にご利用いただけます。また、シャワールーム・トイレは女性専用の設備も完備しているため、女性の会員様も快適に安心してご利用いただけます。





３.ジム初心者でも安心！スタッフが無料でサポート

FiT24では、ご入会後のサポートとしてジムでのトレーニングスタートをサポートする「スタサポ」が誰でも受けられます。マシンの使い方から効果的なトレーニング方法のレクチャー、お悩みに合わせたおすすめマシンのご案内など、お客様に寄り添ったカリキュラムで初心者のジムデビューをサポートします。

※スタサポについて、詳しくはこちらをご覧ください。

トレッドミルを中心にした有酸素マシンが揃うエリア初心者向けの筋トレマシンエリア上級者向けのマシンも豊富なフリーウェイトエリアダンベル周辺にはベンチを多めに設置

FiT24 姫路飾磨店

住所：兵庫県姫路市飾磨区中島４８３

オープン日：2026年3月23日（月）10:00

営業時間：24時間営業（スタッフアワーは10:00～20:00）

設備：有酸素マシン14台、筋トレマシン15台、 パワーラック3台、スミスマシン1台、ダンベル1kg～50kg、日焼けマシン1台、水素水1台、InBody1台、プロテインサーバー1台、骨盤底筋チェア1台、O2RECOVERYROOM6席、更衣室3室、トイレ3室、シャワー4室

月会費：6,980円 （税込7,678円）

「FiT24 姫路飾磨店」WEBページ：https://www.fit24.jp/shop/himejishikama.html

※マシンラインアップは変更になる場合がございます。

＜無料の施設体験について＞

開催期間：2026年3月23日（月）～3月31日（火）

開催時間：10：00～19：30

※体験する際は会員登録（無料）が必要です。



■24時間フィットネスジム FiT24について https://www.fit24.jp/(https://www.fit24.jp/)

『なりたい自分へナビゲート』をコンセプトにした、RECOVERY & BODYMAKE GYMです。”フィットネスで会員様のなりたい姿(カラダ)に寄り添い、目標達成までご案内する”をテーマに毎日24 時間いつでも、“快適なトレーニング環境”と“充実したサービス”を提供します。（2026年3月23日現在112店舗）