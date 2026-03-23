【新店オープン】兵庫県に「FiT24 姫路飾磨店」が3月23日（月）グランドオープン！FiT24初の高濃度酸素浴ができる「O2RECOVERY ROOM」が登場！
株式会社快活フロンティア（代表取締役社長：竹島 文明）が運営する24時間営業のフィットネスジム「FiT24（フィット24）」では、2026年3月23日（月）に「FiT24 姫路飾磨店」（兵庫県姫路市飾磨区中島）をグランドオープンします。 FiT24 姫路飾磨店は全国で112店舗目になります。
■酸素浴でリフレッシュ！「O2RECOVERY ROOM」4月導入予定
この度、FiT24 姫路飾磨店に高濃度酸素浴ができる「O2RECOVERY ROOM（オーツ―リカバリールーム）」を初めて導入します。「O2RECOVERY ROOM」は、気圧を変化させない“常圧高濃度酸素ルーム“なので、酸素カプセルのような耳抜きや待機時間が不要です。疲労回復の促進やリラックス効果があるため、運動後にしっかり体を休めるのにも最適です。また、室内にはデスクと椅子を設置しており、スマホで動画やSNSを見たり、読書をしながらリフレッシュすることができます。
＜O2RECOVERY ROOMの詳細＞
料金：月額1,100円（税込）/1枠30分
席数：男性3席、女性3席（男女別仕切りあり）
導入日：2026年4月開始予定
利用可能時間：24時間
※導入日は変更になる可能性がございます。
※1日の上限は、0:00~23:59の間で30分×2枠で60分までとなります。
■3月31日（火）までの入会で、お得なオープン記念キャンペーンの対象に！
➣3月・4月・5月・6月の月会費がまとめて0円
➣7月以降の月会費が永久1,100円（税込）割引
➣各有料オプション＊が最大3カ月無料（3月・4月・5月）
※キャンペーンでのご入会は、入会月を1カ月目として、7カ月以上の在籍が必要となります。
※ご入会時には、事務手数料2,200円（税込）を頂戴します。
※キャンペーン適用には条件がございます。詳しくはこちらをご確認ください。
＊水素水飲み放題、安心プラスプレミアム
■FiT24の特長
１.すべての会員様が快適に利用できるゾーニング
FiT24は初心者の方も上級者の方も、それぞれのレベルに合ったトレーニングができるよう、マシンのエリア分け（ゾーニング）を行っています。そのため、ご自身のレベルや目的に合った環境で快適に、効果的にトレーニングを進めることができます。
２.シャワールームを完備！女性専用も！
無料で利用可能なシャワールームには、ドライヤー・シャンプー・ボディソープを完備しており、トレーニング後のリフレッシュとして気軽にご利用いただけます。また、シャワールーム・トイレは女性専用の設備も完備しているため、女性の会員様も快適に安心してご利用いただけます。
３.ジム初心者でも安心！スタッフが無料でサポート
FiT24では、ご入会後のサポートとしてジムでのトレーニングスタートをサポートする「スタサポ」が誰でも受けられます。マシンの使い方から効果的なトレーニング方法のレクチャー、お悩みに合わせたおすすめマシンのご案内など、お客様に寄り添ったカリキュラムで初心者のジムデビューをサポートします。
※スタサポについて、詳しくはこちらをご覧ください。
トレッドミルを中心にした有酸素マシンが揃うエリア
初心者向けの筋トレマシンエリア
上級者向けのマシンも豊富なフリーウェイトエリア
ダンベル周辺にはベンチを多めに設置
FiT24 姫路飾磨店
住所：兵庫県姫路市飾磨区中島４８３
オープン日：2026年3月23日（月）10:00
営業時間：24時間営業（スタッフアワーは10:00～20:00）
設備：有酸素マシン14台、筋トレマシン15台、 パワーラック3台、スミスマシン1台、ダンベル1kg～50kg、日焼けマシン1台、水素水1台、InBody1台、プロテインサーバー1台、骨盤底筋チェア1台、O2RECOVERYROOM6席、更衣室3室、トイレ3室、シャワー4室
月会費：6,980円 （税込7,678円）
「FiT24 姫路飾磨店」WEBページ：https://www.fit24.jp/shop/himejishikama.html
※マシンラインアップは変更になる場合がございます。
＜無料の施設体験について＞
開催期間：2026年3月23日（月）～3月31日（火）
開催時間：10：00～19：30
※体験する際は会員登録（無料）が必要です。
■24時間フィットネスジム FiT24について https://www.fit24.jp/(https://www.fit24.jp/)
『なりたい自分へナビゲート』をコンセプトにした、RECOVERY & BODYMAKE GYMです。”フィットネスで会員様のなりたい姿(カラダ)に寄り添い、目標達成までご案内する”をテーマに毎日24 時間いつでも、“快適なトレーニング環境”と“充実したサービス”を提供します。（2026年3月23日現在112店舗）