開始3日で支援総額770万円突破！「焼鳥 佐田十郎 恵比寿」クラウドファンディングで支持を集める理由とブランドの魅力とは

■Makuakeに「焼鳥 佐田十郎 恵比寿」が登場

株式会社そら

2026年3月13日(金)、東京・恵比寿に「焼鳥 佐田十郎 恵比寿」が移転オープンいたしました。

同店はこれまで、恵比寿の地において多くのお客様にご支持をいただき、日常の一席から特別なひとときまで、幅広いシーンで親しまれてまいりました。このたび、約一年の時を経て、再び恵比寿の街にて営業を再開。

オープンを記念し、2026年3月20日（金）より、クラウドファンディングサービス「Makuake」限定の特別会員権プロジェクトを開始いたしました。

■寄せられる応援の声

公開からわずか3日で770万円を超えるご支援をいただくなど、大きな反響をいただき、姉妹店のお客様をはじめ、近隣の皆様より温かいご声援をいただいております。

ご支援くださった皆様に、この場をお借りして心より御礼申し上げます。



「Makuake」限定の「焼鳥 佐田十郎 恵比寿」特別会員権＆お食事付きの特別リターンを、ぜひこの機会にご覧ください。【※終了日時：2026年5月24日(日) 22:00まで】

Makuakeでは、「超早割」「早割」など、数量限定の先行割引プランをご用意しております。

ご好評につき完売の可能性もございますので、ご興味をお持ちの方はぜひお早めにお求めください。

＞＞ Makuake限定｜特別プラン詳細はこちら(https://www.makuake.com/project/sadajuro_ebisu/)

■Makuake限定 焼鳥と銘酒の調和を愉しむ、至福のオールインクルーシブコース

“焼鳥もお酒も心ゆくまで楽しめる” 夢のようなコースをご用意。

●オールインクルーシブコースとは

会員様限定で楽しめる、定額制の贅沢なプラン。焼師おまかせの串コースに加え、ウイスキー・ワイン・日本酒・焼酎など厳選された銘酒を心ゆくまでご堪能いただけます。サービス料・消費税込みの定額制だからこそ、心からくつろげる特別なひとときをご提供します。

※一部、有料メニュー・ドリンクのご用意もございます。

■山崎・白州などの銘酒も飲み放題

「山崎」「白州」などのプレミアムジャパニーズウイスキーをはじめ、「白玉醸造 魔王」「黒木本店 百年の孤独」などの熟成焼酎や希少な日本酒も飲み放題。熟成鶏の極上焼鳥とともに、選び抜かれた銘酒を心ゆくまでご堪能いただけます。

■Makuakeプロジェクト限定 こだわりのスペシャリテ

今回のプロジェクト限定で、特別に仕立てる、こだわりのスペシャリテは「月見トリュフそぼろ飯」。

ふわりと仕立てた特製の鶏そぼろに、濃厚な卵黄をそっと重ねる。軽やかな口どけのホイップガーリックを添え、仕上げにトリュフを贅沢に削りました。

鶏の旨味、卵のコク、ガーリックの香り、そしてトリュフの芳醇な余韻。

一口ごとに繊細な味わいが重なり、静かに広がります。一椀の中に、幾重にも折り重なる美味しさ、

心ほどけるひとときを、どうぞご堪能ください。

■選ばれる理由 ──「焼鳥 佐田十郎」の３つのこだわり

「熟成鶏」への情熱

焼鳥に携わり24年。佐田十郎がたどり着いた答えが「熟成鶏」です。

血抜きした丸鶏を、【時間】【温度】【湿度】のすべてを緻密に管理しながら、部位ごとに最適な状態まで丁寧に寝かせる。ほんのわずかな熟成の差が、肉質を驚くほど柔らかく変え、鶏本来の旨味を極限まで引き出します。

口に運んだ瞬間、炭火の香りとともに、濃厚な旨味が広がります。従来の焼鳥の概念を覆す、唯一無二の体験をお約束します。

変わらぬ名に、磨き上げた味わいを

オープンに伴い、名物の「つくね」をはじめ、「ひなとろ」「鶏ひれ」など、変わらぬ名前の裏側で、焼き師が炎と向き合い、部位ごとに刺し方・火入れ・仕上げに至るまで、一から磨き直しました。

一本ごとに際立つ味わいの違いを、ぜひご堪能ください。

●こだわりが詰まったコース内容を一部紹介佐田十郎つくね

旨味の詰まった鶏肉を練り上げ、絶妙な火入れでふっくらジューシーに仕上げた自信の一本。

ひと口噛めば、濃厚な肉汁があふれ出し、香ばしさとともに口いっぱいに広がります。

佐田十郎の技術とこだわりが詰まった、まさに看板メニューのひとつです。

むね抱き身

淡白でやわらかなむね肉を、大葉と鶏皮で丁寧に包み込み、梅の酸味でさっぱりと仕立てた一本。

軽やかな食感と清涼感のある風味のバランスが絶妙で、コースの合間にも心地よく楽しめる味わい。特に女性のお客様から高い支持を集めている人気串です。

とろける鶏皮

じっくり一時間以上煮詰めることで生まれる、これまでの皮の概念を覆す、“とろける食感”。

脂のしつこさは驚くほど抑えられ、香ばしさと旨味が絶妙に重なります。

ひと口ごとに広がる贅沢な余韻は、まさに至福の一品。

コースの串物は、その日の仕入れに合わせて焼師が選び抜いた “おまかせ” をご用意。

さらに〆の飯物と甘味は、お客様のお好みに合わせて一品お選びいただけます。

素材と技が織りなす一期一会の味わいを、最後の一口までご堪能ください。

■Makuake限定会員特典

ご入会後の費用は一切不要の永久会員制。

会員様には、年会費や更新料などの継続的な費用は一切かかりません。お店が続く限り、永続的にご利用いただける会員制度です。

●豪華3大特典

特典 1｜Makuake限定「スペシャリテ付きオールインクルーシブコース」オーダー権

応援購入いただいた方だけが楽しめる、完全予約制の特別コース（1人前11,000円／銘酒飲み放題付）。

熟成鶏の串焼きに加え、六本木店限定の「月見トリュフそぼろ飯」をご用意。シャンパンやプレミアムウイスキー・焼酎・日本酒も飲み放題。ここでしか味わえない贅沢体験です。

特典 2｜毎回ウェルカムシャンパンをプレゼント

ご来店のたび、会員様とお連れ様にグラスシャンパンをサービス。

※1組4名様までのプレゼントです。3名様以下の場合はご人数分のプレゼントとさせていただきます。

※「スペシャリテ付きオールインクルーシブコース」をご注文の場合に限ります。

特典 3｜デザートを串焼きに変更可能

通常は焼鳥10本＋デザートのコースを、Makuake会員様限定で「追加の串焼き」に変更できます。

焼鳥好きにはたまらない特典です。

■焼きの臨場感と洗練されたモダンな空間 ～少人数からグループ利用まで～

▶カウンター席▶テーブル席（連結可能なため、最大16名までの宴会利用も可能）▶個室

座席は、焼きのライブ感を味わえるカウンター席と、落ち着いた大人の雰囲気のテーブル席をご用意。キッチンを囲む広々としたカウンター席では、焼き上げる音や香りを間近に感じられるのも魅力。また、テーブル席は最大16名まで宴会利用も可能。4～6名様用の完全個室も完備しており、接待や会食、記念日など幅広いシーンでご利用いただけます。

恵比寿の地にて、新たな一歩を踏み出した「焼鳥 佐田十郎 恵比寿」。

今後も、皆様に愛される一軒を目指し、より一層精進してまいります。

■店舗概要

店 名：焼鳥 佐田十郎 恵比寿

所在地：東京都渋谷区東3-26-1 丹後町ビルヂング 5F

アクセス：JR山手線・東京メトロ日比谷 / 恵比寿駅 徒歩約3分

TEL：050-1793-5852

URL：https://sadajuro.com/ebisu/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260323_Makuake(https://sadajuro.com/ebisu/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260323_Makuake)

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13318214/

営業時間：全日 17:00～23:30

座席数：34席

■会社概要

会社名：株式会社そら

所在地： 東京都渋谷区神宮前6-23-2 第25SYビル9F

代表者： 都築 学

事業内容：飲食事業 レストランホテル事業 スポーツストレッチ事業 海外事業 コンサルティング事業 カーセールス事業 シェアハウス&シェアオフィス事業 トレーニング事業 フェイシャルエステ事業 アパレル事業部

https://www.sola-japan.co.jp/