スパイスファクトリー、万博の“志”を社会へ実装する関西拠点が本格始動

スパイスファクトリー株式会社

デジタル・トランスフォーメーションを支援するスパイスファクトリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高木広之介、以下 当社）は、2026年3月2日、大阪市中央区・堺筋本町に関西拠点を開設しました。

本拠点は、いちご地所株式会社が運営する一棟全室セットアップオフィス「THE VILLAGE OSAKA」の10階に位置します。単なるオフィス開設に留まらず、当社は施設全体の共用イベントスペースの企画・運営を担うパートナーとして参画。2026年3月6日には、その始動を象徴するオープニングレセプション「Meet The Neighbors!」を開催し、産官学から300名を超える人々が集いました。万博という一過性の熱狂を日常のビジネスへと接続し直す、新たな「実験の場」がいま動き出します。

■ 万博レガシーの社会実装：思想を体現した空間

いちご地所・細野氏、当社・高木氏らによるテープカットの瞬間。 両社の代表が並び、プロジェクトの本格始動を宣言する力強いカット。

大阪・関西万博は、多くの技術や思想を生み出す一方で、それらをいかに社会に還元していくかという問いを残しました。当社はこの問いに対する一つの応答として、万博で使用された建築資材や展示物を空間に再構成しています。

サステナブル建築家ファラ・タライエ氏の監修のもと、シグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」やパナソニックグループパビリオン「ノモの国」の資材をDIYでアップサイクルして配置。「一度きりで終わらせない」という意思を体現したこの空間は、万博の価値をイベントとして消費するのではなく、日常の中で使い続けるための小さな社会実装の形です。

■ オープニングレポート：300名の熱気と、拠点に吹き込まれた魂

万博パビリオン資材を再利用した10階フロア。

2026年3月6日に開催した祝祭は、単なるセレモニーを超え、関西の新たなエコシステムが産声を上げる瞬間となりました。当日は、いちご地所・細野康英氏および当社・高木広之介らによるテープカットを皮切りに、多層的な対話が繰り広げられました。

オーナーとスタートアップによる共創の議論

・オーナーとスタートアップによる共創の議論：細野康英氏と、次代を担うスタートアップ代表（株式会社レッドクリフ 岩崎氏、株式会社やるかやらんか 西氏、ETHICAL EXPO JAPAN 塗野氏）が登壇。当社関西拠点長・安川廉亮のファシリテーションのもと、不動産を成長企業の聖地へと変えるコミュニティのあり方について、深い議論が交わされました。

河森正治氏によるサインと、生命が吹き込まれたライブペインティング

・河森正治氏によるサインと、生命が吹き込まれたライブペインティング：万博プロデューサー・河森正治氏と当社CSO流郷綾乃による対談を実施。さらに、河森氏が10階フロアにてライブペインティングを敢行しました。描き上げられた作品に自らのサインが刻まれた瞬間、会場は大きな拍手に包まれ、本拠点は新たな創造の拠点としての魂を宿しました。

地域エコシステムの枠を超えた連携

・地域エコシステムの枠を超えた連携：QUINTBRIDGE、NORIBA10、Blooming Camp、JAM BASEという関西を代表する4拠点の担当者が集結。エリアを越えた連携により、関西のイノベーションを加速させる確かな第一歩を踏み出しました。

・にぎわいの中での交流：いちごグループが展開するライフスタイルホテル「THE KNOT」の宿泊券などが当たるラッキードローを通じ、300名超の参加者が新たな関係性を構築しました。

■ 2026年初夏より、共用イベントスペースのコミュニティ運営へ

当社は、2026年初夏より「THE VILLAGE OSAKA」内の共用イベントスペースにおいて、新たな運用の本格稼働を目指します。

具体的には、入居テナント間や外部企業との具体的な協業・商談を創出する実利型マッチングをはじめ、起業家が日常的に「壁打ち」できるインキュベーション環境の整備、さらには最新のビジネス知見を循環させコミュニティ全体のリテラシーを底上げする場の構築を推進します。不動産という有形資産に、コミュニティ運営という無形資産を掛け合わせることで、オフィスビルを単なる場所から「新しい価値が生まれる機会」へと転換させ、関西エリアにおける持続的なイノベーション創出に貢献してまいります。

スパイスファクトリー株式会社

スパイスファクトリーは、DXを加速させるアジャイルマインドで企業や行政機関のデジタル変革を引き起こす"触媒（スパイス）"となるDX支援企業です。

これまでに、教育、医療、自治体、一次産業、物流、製造、エンタメなど様々な業界のDXに関わり、アジャイル開発のアプローチで迅速な価値創造を実現し、社会と顧客の課題解決に取り組み、事業の成長を支援してきました。

経営課題から現場の事業課題解決まで全方位で関わる360°デジタルインテグレーターとして、デジタル領域の課題に幅広く対応します。事業サービス構想の支援、システム開発、UI/UX、マーケティング支援など、一気通貫でサポートします。

同時に、従来の受託開発の枠組みを超え、ユーザー中心の設計を軸に顧客企業や行政機関と連携し、変化への対応力と俊敏性を高めながら、伴走して解決策を導き出します。

私たちのMissionは「革新の触媒」であり、Purposeは「1ピクセルずつ、世界をより良いものにする。」ことです。社会課題解決を追求し、新たなビジネスやイノベーション創出に貢献します。



会社名：スパイスファクトリー株式会社(Spice Factory Inc.)

代表：代表取締役CEO 高木 広之介

設立： 2016年3月

資本金：307,008,000円(資本準備金を含む)

東京本社：東京都港区台場二丁目3番1号 トレードピアお台場 20階南

関西拠点：大阪府大阪市中央区本町一丁目6番地17号 THE VILLAGE OSAKA 10階

福岡拠点：福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

事業内容：360°デジタル・インテグレーション事業



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