誰もが憧れる、唯一無二のヒロインへ。卒業式の常識を塗り替える、究極のトータルコーディネートが誕生。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/

有限会社三景スタジオは、卒業生の輝きをただ記録するだけでなく、その人の中に眠る「まだ誰も知らない美しさ」を引き出すライフスタイル提案型フォトスタジオです。私たちは北海道を中心に、成人式や卒業式という人生の節目を、最高にオシャレでハッピーな思い出にするお手伝いをしています。

「友達と差をつけたい」「自分に一番似合う可愛い姿で当日を迎えたい」そんな願いを叶えるために、この春、待望の新オプション『プレミアフルセット』をリリースしました。卒業袴の常識を覆す新しいスタイルと、私たちが提案する「妥協なき美しさ」の秘密をご紹介。

こだわり抜いた質感で、周囲を魅了する「究極のフルコーデ」

一生に一度の卒業式。せっかくなら、教科書通りの袴スタイルじゃ物足りないですよね。今回の『プレミアフルセット』は、ウェディングドレスでも絶大な人気を誇るブランド「イサムモリタ」の新作衣装を主役にした、まさに「プレミアム」なプランです。

繊細なレース、重厚感のあるフリル、そして洗練されたカラーリング。従来の二尺袖の枠を超えた、ドレスのような華やかさと和の伝統が融合したスタイルを提案します。この一着のために厳選された限定小物を組み合わせることで、360度どこから見ても完璧な「あなただけのスタイル」が完成します。

「自分らしさ」を解放する、Z世代のためのニューヴィンテージ

今のトレンドは、ただ派手なだけではなく、自分らしい「ニュアンス」を大切にすること。ぱれっとでは、InstagramなどのSNSでもパッと目を引く、マットな質感やくすみカラーを取り入れたヴィンテージスタイルを確立しています。

今回のフルセットでは、あえて定番の赤やピンクから離れ、グレーやモノトーン、深みのあるブルーなど、都会的で洗練された一着をラインナップ。個室スタジオでの撮影なら、推しグッズと一緒に「推し活フォト」を楽しむことも可能です。自由な発想で、二十歳の今の空気感をそのまま写真に残しましょう。

「プレミアフルセット」オプションの特徴と価値

世界観を統一する限定小物

帯や重衿など、衣装の魅力を最大限に引き出す専用アイテムをフルセットでご用意。

圧倒的なブランド力

憧れの「イサムモリタ」など、高品質な新作衣装を贅沢に使用。

プロによるトータルプロデュース

ヘアメイクから着付けまで、トレンドを知り尽くしたスタッフがあなたの「なりたい」を形にします。

【内容】 プレミアフルセット：\90,000（税込\99,000）

ブランド卒業袴 + 振袖or2尺袖 + 小物13点セットのフルコーディネート

※卒業クラスフリープランのみ+\60,000（税込\66,000）

【対象店舗】 サッポロファクトリー店、札幌中央店

写真工房ぱれっとの『プレミアフルセット』は、最高の技術と感性、そして「誰よりも可愛くなりたい」という気持ちに寄り添う最高の環境が揃っています。大切な節目を、後悔のない最高の写真と記憶として残すために、一歩踏み出してみませんか？

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/plan/plan04/

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11－1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所: 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

電話番号: 011-207-4466

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp