「アズールレーン バニーフェア2026」ECフェア開催決定！本日12時より受注販売開始！

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株式会社MAGES.

株式会社MAGES. (東京都渋谷区　代表取締役社長:浅田誠)は、MAGES.が運営するキャラクターグッズ通販サイト『マジゲット』にて、『アズールレーン』のEC受注販売「アズールレーン バニーフェア2026」を本日12時より販売を開始しましたことをお知らせいたします。


セクシーすぎるバニーガール姿の描き下ろしイラストがまぶしい！！「アズールレーン バニーフェア2026」マジゲットにて本日12時より販売開始のお知らせ！



　Yostarより配信中のアプリゲーム 擬人化艦船美少女×シューティングRPG『アズールレーン』より、セクシーなバニーガール姿の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズがEC受注販売にて発売いたします。


　人気キャラクター「大鳳」「ヨークタウンII」「ヒンデンブルク」が、バニーガール衣装で正面・背面の両面が描かれる超美麗イラストの豪華グッズとなります。


　バニーガール姿の3人が、まるで添い寝してくれるかのような気分が味わえるBIGなベッドシーツや、描き下ろしイラストの正面・背面を両面に贅沢に印刷したライクトロン生地の抱き枕カバーは必見！


さらに、バニーガールのスキンを使用したBIGタペストリーや、ピローケース、トレーディングブロマイドやトレーディング着せ替えカードコレクションなど多種多様なラインナップが揃います。


誰も見たことのない、彼女たちの姿を、多種多様なグッズで是非ご堪能下さい。



ECフェア名称：アズールレーン バニーフェア2026


販売期間：2026年3月23日(月)12:00～ 2025年4月20日(月)15:59


販売形態：受注販売


発送目安：2026年6月下旬頃発送予定



▼「アズールレーン バニーフェア2026」販売ページ


URL：https://maji-get.jp/pages/azurlane_bunnyfair2026




＜「アズールレーン バニーフェア2026」グッズ一覧＞

■ベッドシーツ（全1種）　22,000円（税込）


描き下ろしイラストを使用したBIGなベッドシーツ！


このシーツに横たわれば、3人と添い寝状態を味わえるかも…！
＜サイズ＞約H2,200mm×約W1280mm　＜メーカー＞A＆J　＜素材＞ライクトロン





■抱き枕カバー（全3種）　各14,300円（税込）


描き下ろしイラストを使用した抱き枕カバー！


セクシーなキャラ達の正面と背面のイラストが両面にプリントされており、その日の気分によって向きを変えても楽しめます！
＜サイズ＞約H1,600mm×約W500mm　＜メーカー＞A＆J　＜素材＞ライクトロン



種類：大鳳、ヨークタウンII、ヒンデンブルク


■BIGタペストリー（全6種）　各9,900円（税込）
美麗イラストを使用したBIGタペストリーです。
サイズ：約H1,456mm×約W515mm



種類：大鳳、信濃、武蔵、グアム、キアサージ、レーゲンスブルク


■アクリルパネル（全8種）　各4,950円（税込）


美麗イラストを使用したアクリルパネルです。
＜サイズ＞A4サイズ



種類：ヨークタウンII、ヒンデンブルク、プリンツ・オイゲン、アドミラル・ナヒーモフ、シリアス、チェシャー、ジェーナス、ナポリ


■ピローケース（全4種）　各4,950円（税込）
癒やし美麗イラストを使用したピローケースです。


＜サイズ＞約H430mm×W630mm　＜メーカー＞A&J　＜素材＞ライクトロン



種類：大鳳&チェシャー、プリンツ・オイゲン&メークレンブルク、信濃、ビスマルク&ーゲンスブルク&Z52



■ラバーマット（全6種）　各3,960円（税込）


美麗イラストを使用したラバーマットです。


＜サイズ＞約H350×W600mm



種類：大鳳、信濃、武蔵、ヒンデンブルク、ヨークタウンII、アドミラル・ナヒーモフ


■トレーディングブロマイド Vol.6


単品550円（税込）　13個入りパック7,150円（税込）
美麗イラストを使用したトレーディングブロマイドです。1パック2枚入りです。


＜サイズ＞：L判




■トレーディングブロマイド Vol.7


単品550円（税込）　13個入りパック7,150円（税込）
美麗イラストを使用したトレーディングブロマイドです。1パック2枚入りです。


＜サイズ＞：L判




■バニーフェア2026 トレーディング缶バッジ vol.1


単品495円（税込）　6個入りパック2,970円（税込）
美麗イラストを使用したトレーディング缶バッジです。


＜サイズ＞直径約56mm




■トレーディング着せ替えカードコレクション vol.1


単品330円（税込）　13個入りパック4,290円


美麗イラストを使用したトレーディングビジュアルカードです。1パック2枚入りです。


＜サイズ＞約H86×W54mm




＜フェア概要＞



ECフェア名称：アズールレーン バニーフェア2026


販売期間：2026年3月23日(月)12:00～ 2025年4月20日(月)15:59


販売形態：受注販売


発送目安：2026年6月下旬頃発送予定


権利表記：(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.


　　　　　(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.



▼「アズールレーン バニーフェア2026」販売ページ


https://maji-get.jp/pages/azurlane_bunnyfair2026



※注文状況によってお届け目安が前後する場合があります。


※本商品の販売は予告なく内容の変更や、販売期間の終了・延長・再販売をする場合があります。


※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合があります。



【『マジゲット』とは】


MAGES.が運営するキャラクターグッズ通販サイトで、手軽にワクワク体験を楽しめるサービスです。


「STEINS;GATE」をはじめとするMAGES.人気IPはもちろん、ここでしか手に入らない限定オリジナルグッズも続々登場！ファン必見の特別なくじ体験を、ぜひお楽しみください！



▽関連URL


「マジゲット」公式サイト：https://maji-get.jp/(https://maji-get.jp/)


「マジくじオンライン」公式サイト：https://magic-kuji.jp/(https://magic-kuji.jp/)


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▽商品に関するお問い合わせ


「マジゲット」：https://maji-get.jp/pages/contact(https://maji-get.jp/pages/contact)




【会社概要】


会社名： 株式会社MAGES.（メージス）


所在地：〒107-0052　東京都港区赤坂9-7-2　ミッドタウン・イースト6階


代表取締役社長：浅田誠


設立　2006年7月


URL　https://mages.co.jp/