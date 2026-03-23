「アズールレーン バニーフェア2026」ECフェア開催決定！本日12時より受注販売開始！

株式会社MAGES.

株式会社MAGES. (東京都渋谷区 代表取締役社長:浅田誠)は、MAGES.が運営するキャラクターグッズ通販サイト『マジゲット』にて、『アズールレーン』のEC受注販売「アズールレーン バニーフェア2026」を本日12時より販売を開始しましたことをお知らせいたします。

セクシーすぎるバニーガール姿の描き下ろしイラストがまぶしい！！「アズールレーン バニーフェア2026」マジゲットにて本日12時より販売開始のお知らせ！

Yostarより配信中のアプリゲーム 擬人化艦船美少女×シューティングRPG『アズールレーン』より、セクシーなバニーガール姿の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズがEC受注販売にて発売いたします。

人気キャラクター「大鳳」「ヨークタウンII」「ヒンデンブルク」が、バニーガール衣装で正面・背面の両面が描かれる超美麗イラストの豪華グッズとなります。

バニーガール姿の3人が、まるで添い寝してくれるかのような気分が味わえるBIGなベッドシーツや、描き下ろしイラストの正面・背面を両面に贅沢に印刷したライクトロン生地の抱き枕カバーは必見！

さらに、バニーガールのスキンを使用したBIGタペストリーや、ピローケース、トレーディングブロマイドやトレーディング着せ替えカードコレクションなど多種多様なラインナップが揃います。

誰も見たことのない、彼女たちの姿を、多種多様なグッズで是非ご堪能下さい。

ECフェア名称：アズールレーン バニーフェア2026

販売期間：2026年3月23日(月)12:00～ 2025年4月20日(月)15:59

販売形態：受注販売

発送目安：2026年6月下旬頃発送予定

▼「アズールレーン バニーフェア2026」販売ページ

URL：https://maji-get.jp/pages/azurlane_bunnyfair2026

＜「アズールレーン バニーフェア2026」グッズ一覧＞

■ベッドシーツ（全1種） 22,000円（税込）

描き下ろしイラストを使用したBIGなベッドシーツ！

このシーツに横たわれば、3人と添い寝状態を味わえるかも…！

＜サイズ＞約H2,200mm×約W1280mm ＜メーカー＞A＆J ＜素材＞ライクトロン

■抱き枕カバー（全3種） 各14,300円（税込）

描き下ろしイラストを使用した抱き枕カバー！

セクシーなキャラ達の正面と背面のイラストが両面にプリントされており、その日の気分によって向きを変えても楽しめます！

＜サイズ＞約H1,600mm×約W500mm ＜メーカー＞A＆J ＜素材＞ライクトロン

種類：大鳳、ヨークタウンII、ヒンデンブルク

■BIGタペストリー（全6種） 各9,900円（税込）

美麗イラストを使用したBIGタペストリーです。

サイズ：約H1,456mm×約W515mm

種類：大鳳、信濃、武蔵、グアム、キアサージ、レーゲンスブルク

■アクリルパネル（全8種） 各4,950円（税込）

美麗イラストを使用したアクリルパネルです。

＜サイズ＞A4サイズ

種類：ヨークタウンII、ヒンデンブルク、プリンツ・オイゲン、アドミラル・ナヒーモフ、シリアス、チェシャー、ジェーナス、ナポリ

■ピローケース（全4種） 各4,950円（税込）

癒やし美麗イラストを使用したピローケースです。

＜サイズ＞約H430mm×W630mm ＜メーカー＞A&J ＜素材＞ライクトロン

種類：大鳳&チェシャー、プリンツ・オイゲン&メークレンブルク、信濃、ビスマルク&ーゲンスブルク&Z52

■ラバーマット（全6種） 各3,960円（税込）

美麗イラストを使用したラバーマットです。

＜サイズ＞約H350×W600mm

種類：大鳳、信濃、武蔵、ヒンデンブルク、ヨークタウンII、アドミラル・ナヒーモフ

■トレーディングブロマイド Vol.6

単品550円（税込） 13個入りパック7,150円（税込）

美麗イラストを使用したトレーディングブロマイドです。1パック2枚入りです。

＜サイズ＞：L判

■トレーディングブロマイド Vol.7

単品550円（税込） 13個入りパック7,150円（税込）

美麗イラストを使用したトレーディングブロマイドです。1パック2枚入りです。

＜サイズ＞：L判

■バニーフェア2026 トレーディング缶バッジ vol.1

単品495円（税込） 6個入りパック2,970円（税込）

美麗イラストを使用したトレーディング缶バッジです。

＜サイズ＞直径約56mm

■トレーディング着せ替えカードコレクション vol.1

単品330円（税込） 13個入りパック4,290円

美麗イラストを使用したトレーディングビジュアルカードです。1パック2枚入りです。

＜サイズ＞約H86×W54mm

＜フェア概要＞

ECフェア名称：アズールレーン バニーフェア2026

販売期間：2026年3月23日(月)12:00～ 2025年4月20日(月)15:59

販売形態：受注販売

発送目安：2026年6月下旬頃発送予定

権利表記：(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

▼「アズールレーン バニーフェア2026」販売ページ

https://maji-get.jp/pages/azurlane_bunnyfair2026

※注文状況によってお届け目安が前後する場合があります。

※本商品の販売は予告なく内容の変更や、販売期間の終了・延長・再販売をする場合があります。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合があります。

【『マジゲット』とは】

MAGES.が運営するキャラクターグッズ通販サイトで、手軽にワクワク体験を楽しめるサービスです。

「STEINS;GATE」をはじめとするMAGES.人気IPはもちろん、ここでしか手に入らない限定オリジナルグッズも続々登場！ファン必見の特別なくじ体験を、ぜひお楽しみください！

▽関連URL

「マジゲット」公式サイト：https://maji-get.jp/(https://maji-get.jp/)

「マジくじオンライン」公式サイト：https://magic-kuji.jp/(https://magic-kuji.jp/)

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▽商品に関するお問い合わせ

「マジゲット」：https://maji-get.jp/pages/contact(https://maji-get.jp/pages/contact)

【会社概要】

会社名： 株式会社MAGES.（メージス）

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト6階

代表取締役社長：浅田誠

設立 2006年7月

URL https://mages.co.jp/