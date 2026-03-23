デロイト トーマツ、ユニ・チャーム、NTTドコモビジネスが、GXリーグ「中間排出事業者を通じたグリーン市場創造検討ワーキング・グループ」における最終成果物を公表

デロイト トーマツ、ユニ・チャーム、NTTドコモビジネスが、GXリーグ「中間排出事業者を通じたグリーン市場創造検討ワーキング・グループ」における最終成果物を公表