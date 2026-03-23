「血糖が上がりにくい砂糖」イソマルトース、市場は4.67億ドルへ急拡大-年率16.3%成長イソマルトース市場
イソマルトース（英語名：Isomaltulose）は、ショ糖から酵素的に変換される低血糖指数の天然二糖類である。その分子構造はグルコースとフルクトースから成り、一般的な砂糖（スクロース）と同じカロリーを持ちながら、α-1,6結合による消化吸収の遅延効果を有するため、血糖値の急激な上昇を抑える機能性成分として注目されている。また、他の甘味料と比較して、虫歯発生のリスクが低い“歯にやさしい糖”としての側面も持つ特性がある。こうした生理学的特性により、スポーツドリンク、機能性飲料、栄養補助食品、糖尿病患者向けの食事製品、さらには乳製品・菓子類まで幅広い用途に採用されている。一般消費者の健康志向と食品メーカーの“クリーンラベル”への需要拡大は、イソマルトースという機能性甘味料の市場ポジションを強化する主要因となっている。さらに、その甘味プロファイルは砂糖の約半分でありながら、食味や製品の質感に大きな妥協を強いない点でも製品開発側の評価が高い。イソマルトースは単なる代替甘味料の枠を超え、低血糖・持続的エネルギー供給という価値を消費者にもたらし、より健康的な食品カテゴリを可能にする素材として世界の原料供給シーンに浸透しつつある。
世界市場を牽引する成長ドライバーと挑戦：イソマルトースの成長ストーリー
イソマルトース市場は、グローバル規模で健康意識の高まりという大きな潮流を背景に急速に拡大している。LP Information調査チームの最新レポートである「世界イソマルトース市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/580955/isomaltulose）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが16.3%で、2032年までにグローバルイソマルトース市場規模は4.67億米ドルに達すると予測されている。特に機能性食品や糖尿病対策製品、スポーツ・エネルギー飲料といったカテゴリーでは、低GI（低血糖指数）成分としての需要が顕著である。消費者が血糖管理、体重管理、持続的エネルギー供給に関心を向ける中、イソマルトースは従来の砂糖に代わる価値提案を提供することにより、多くのFMCG企業や食品ブランドの製品ポートフォリオに採用されている。これらの市場推進要因は、糖尿病患者や健康志向消費者の裾野拡大、スポーツ・フィットネス市場の成長、そして“クリーンラベル”志向の消費者行動と整合する。加えて、主要規制機関による低GI成分への肯定的な評価や承認は、製品導入の心理的障壁を低減し、メーカーが訴求ポイントとして活用できる根拠を与えている。こうした背景から、メーカーは新たな市場機会を探索し、用途拡大を模索している。一方でイソマルトースの主要な制約としては、伝統的な甘味料との価格競争力、原料供給の安定性、そして一部地域での規制対応や消費者教育の必要性が挙げられる。イソマルトースは高付加価値原料であるがゆえに、コスト構造が製品価格に反映されやすく、大量市場への浸透には価格面での工夫が求められる。また、消費者の認知度向上には戦略的なマーケティング投資と教育が不可欠である。こうしたリスクと挑戦を乗り越えながら、各企業は市場参入戦略を深化させている。
図. イソマルトース世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344837/images/bodyimage1】
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世界市場を牽引する成長ドライバーと挑戦：イソマルトースの成長ストーリー
イソマルトース市場は、グローバル規模で健康意識の高まりという大きな潮流を背景に急速に拡大している。LP Information調査チームの最新レポートである「世界イソマルトース市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/580955/isomaltulose）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが16.3%で、2032年までにグローバルイソマルトース市場規模は4.67億米ドルに達すると予測されている。特に機能性食品や糖尿病対策製品、スポーツ・エネルギー飲料といったカテゴリーでは、低GI（低血糖指数）成分としての需要が顕著である。消費者が血糖管理、体重管理、持続的エネルギー供給に関心を向ける中、イソマルトースは従来の砂糖に代わる価値提案を提供することにより、多くのFMCG企業や食品ブランドの製品ポートフォリオに採用されている。これらの市場推進要因は、糖尿病患者や健康志向消費者の裾野拡大、スポーツ・フィットネス市場の成長、そして“クリーンラベル”志向の消費者行動と整合する。加えて、主要規制機関による低GI成分への肯定的な評価や承認は、製品導入の心理的障壁を低減し、メーカーが訴求ポイントとして活用できる根拠を与えている。こうした背景から、メーカーは新たな市場機会を探索し、用途拡大を模索している。一方でイソマルトースの主要な制約としては、伝統的な甘味料との価格競争力、原料供給の安定性、そして一部地域での規制対応や消費者教育の必要性が挙げられる。イソマルトースは高付加価値原料であるがゆえに、コスト構造が製品価格に反映されやすく、大量市場への浸透には価格面での工夫が求められる。また、消費者の認知度向上には戦略的なマーケティング投資と教育が不可欠である。こうしたリスクと挑戦を乗り越えながら、各企業は市場参入戦略を深化させている。
図. イソマルトース世界総市場規模
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